12 рисунков художника из Италии, которые не отличить от фото на вашем смартфоне

1999

Фото © Facebook/MarcelloBarenghi

Марчелло Баренги работает в технике гиперреализма: он может изобразить любой предмет так, что вы захотите его потрогать.

Художник создаёт с помощью карандашей и бумаги невероятные оптические иллюзии. Примеры его работ приводит Oddity Central.

Марчелло Баренги рисует с раннего детства. И он почти сразу понял, какой стиль ему ближе всего

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

Всего за 18 месяцев Баренги научился работать в технике гиперреализма

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

На его первых рисунках были изображены самолёты. Позже художник начал рисовать всё подряд

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

Баренги выиграл несколько профессиональных конкурсов и поступил в художественную школу

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

Во время учёбы он пытался подрабатывать в качестве архитектора, но после ряда неудач решил сменить сферу деятельности и устроился продавцом

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

Когда Баренги в очередной раз остался без работы, он понял, что ему нечего терять, и решил вернуться к любимому делу

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

Художник не только продолжил создавать изображения с фантастической детализацией, но и начал выкладывать видео с процессом рисования на "Ютубе"

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

За год на его канал подписалось более 100 тысяч пользователей

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

Сейчас у Баренги уже 2,1 млн фанатов, что делает его одним из самых популярных художников на "Ютубе"

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

Над каждым рисунком художник корпит по несколько часов. Не так уж и много, если учитывать качество исполнения

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

По сути, Баренги создаёт с помощью карандашей и бумаги невероятные оптические иллюзии

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

Я не удовлетворён ни одним из своих рисунков. Но я так сильно люблю каждый из них, что не хочу ни с кем делиться ими. Вот почему я не продаю свои работы

Марчелло Баренги

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MarcelloBarenghi/" target="_blank">MarcelloBarenghi</a></p>

Модель показала, как с помощью мусорного ведра и фонарика сделать вирусное фото

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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