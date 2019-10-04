Лайла вела прямой эфир на марше по случаю второй годовщины референдума о независимости Каталонии, который проходил в Барселоне. И в один из моментов на неё налетела негодующая толпа. Участники марша кричали на Жименез, подходя всё ближе. Помимо того, в девушку бросили жестяную банку и облили водкой, пишет Metro.
Девушке удалось избежать травм, и после она изменила место съёмки и продолжила репортаж, несмотря на потрясение. Сама пострадавшая позже назвала случай унизительным, пишет Europa Press.
Ролик с инцидентом быстро распространился в Сети. И поведение демонстрантов возмутило многих, включая политиков и общественных деятелей, которые назвали подобную ситуацию неприемлемой. Однако стоит отметить, что некоторые участники марша всё же пытались защитить Лайлу.
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Альфонсо Армада, глава "Репортёров без границ" в Испании
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