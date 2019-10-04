На журналистку испанского телеканала Telecinco TV Лайлу Жименез во время прямого эфира напали участники протестного марша. Девушка изо всех сил пыталась сдержать слёзы.

Лайла вела прямой эфир на марше по случаю второй годовщины референдума о независимости Каталонии, который проходил в Барселоне. И в один из моментов на неё налетела негодующая толпа. Участники марша кричали на Жименез, подходя всё ближе. Помимо того, в девушку бросили жестяную банку и облили водкой, пишет Metro.

Девушке удалось избежать травм, и после она изменила место съёмки и продолжила репортаж, несмотря на потрясение. Сама пострадавшая позже назвала случай унизительным, пишет Europa Press.

Ролик с инцидентом быстро распространился в Сети. И поведение демонстрантов возмутило многих, включая политиков и общественных деятелей, которые назвали подобную ситуацию неприемлемой. Однако стоит отметить, что некоторые участники марша всё же пытались защитить Лайлу.

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