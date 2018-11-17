Учёные пришли к выводу, что беспилотные авто созданы для еды, сна и любви

В отсутствие необходимости вождения самоуправляемых машин их пассажиры предпочтут в пути вздремнуть, подкрепиться или развлечься с половым партнёром, считают авторы нового исследования. Придорожным кафе и отелям придётся туго, а нелегальную проституцию, наоборот, ждёт расцвет.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Annals of Tourism Research, распространение беспилотных транспортных средств в будущем приведёт к росту популярности секса в автомобиле. Кроме того, по мнению учёных, пассажиры таких машин в отсутствие необходимости управлять процессом перемещения в пространстве предпочтут в пути вздремнуть или подкрепиться.

Люди будут есть и спать в своих машинах прямо во время движения. Это будет иметь колоссальные последствия для придорожных отелей и ресторанов. Не будем забывать и о занятиях любовью, которые нередко происходят в салоне авто Скотт Коэн, Университет Суррей (Англия)

По словам исследователей, грядущие изменения могут привести к увеличению количества противозаконных действий, совершаемых на дорогах. Например, отпадёт потребность в легализации проституции — девушки лёгкого поведения, не опасаясь полицейской облавы, будут оказывать услуги водителям прямо на ходу, утверждают учёные.

Пальму первенства в деле будущей популяризации мобильного секса учёные отдают США. По некоторым данным, около 60% американцев когда-либо совершали половой акт в машине. Эта практика может получить самое широкое распространение ближе к 2040-м годам, считают специалисты.

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