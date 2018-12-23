И эксперименты интересные! 5 безумнейших исследований, опубликованных в 2018-м

Думаете, учёные занимаются только серьёзными вещами? Как бы не так! Иначе откуда бы взялась подобная подборка? Каждый год нас радуют лауреаты Шнобелевской премии и прочие любители докопаться до очень странной истины. Для настойчивых исследователей нет запретных тем. Пусть это даже будет изучение смертности в "Игре престолов" или выведение идеальной формулы для пиццы. Что ещё для экстравагантных учёных стало объектом их научных изысканий — смотрите в подборке ниже.

Американские горки как средство от камней в почках

Учёные из Мичиганского университета стали лауреатами Шнобелевской премии, после того как опубликовали интересное исследование. В нём говорилось, что от камней в почках поможет избавиться катание на скоростном аттракционе. В основе работы лежал случай с одним из посетителей парка развлечений, у которого якобы при подобных условиях вышло сразу три камня. Правда, сами исследователи проводили эксперимент не на людях. Для этого они специально создали модель почки с конкрементами и отправили кататься. И камни действительно выходили. Чаще всего почка находилась в задних вагончиках — там больше трясло.

Нецелесообразность каннибализма

Британец Джеймс Коул из Университета Брайтона исследовал калорийность "диеты" каннибалов и пришёл к выводу, что она ниже, чем при употреблении мяса животных. Также он заключил, что для существования каннибализма были социальные, культурные и другие причины, а не одно лишь желание утолить голод. Шнобелевская премия не обошла и его.

Связь реакции на запахи тела с политическими предпочтениями

Учёные из Стокгольмского университета пришли к любопытному и странному умозаключению, обнаружив связь между реакцией на запахи и политическими убеждениями. Проведя эксперимент с участием 201 человека, исследователи установили, что, например, отвращение к запахам тела говорит о симпатии к авторитарным политическим лидерам. По их мнению, между брезгливостью и взглядами на организацию общества тоже есть связь. Люди, которым неприятны запахи тела, склонны к увеличению дистанции между различными социальными группами.

У кого больше шансов умереть в "Игре престолов"

"Игра престолов" захватывает всё больше умов по всему миру. На этот раз за неё взялись учёные из Университета Маккуори. Они наблюдали за судьбой 330 персонажей с первого по седьмой сезон и пришли к выводу, что 56,4% умерли к концу исследования. Также они выяснили, что больше шансов погибнуть в сериале — у мужчин, представителей низшего сословия и тех, кто вовремя не переметнулся на другую сторону конфликта.

Идеальная формула для приготовления пиццы

Чем заняться трём физикам, собравшимся в Италии? Конечно же, облегчить многим жизнь и найти уравнение для приготовления идеальной пиццы в домашних условиях. Андрей Варламов, Андреас Глатц и Серджо Грассо опубликовали исследование "Вкусная пицца по законам физики". Где рассказали, почему "Маргарита", приготовленная в кирпичной дровяной печи, вкуснее той, что приготовлена в электрической. Они выяснили, что всё дело в термодинамике, и открыли формулу идеальной домашней пиццы: выпекать 170 секунд при температуре 230 °С.