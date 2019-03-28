NASA заплатит 1,2 млн тому, кто согласится два месяца пролежать на кровати

Учёные из NASA совместно с коллегами из Германского центра авиации и космонавтики приглашают вас лежать в кровати в течение 60 дней ради науки.

На первый взгляд, о такой работе можно только мечтать. Но не спешите с выводами. Согласно требованиям NASA, добровольцам будет запрещено не просто вставать с кровати, но даже немного приподнимать голову. Принимать душ, есть и избавляться от съеденного тоже придётся лёжа. Зато никаких повседневных забот — и накормят, и напоят. При этом план питания будет рассчитан индивидуально, чтобы испытуемые не поправились от такого образа жизни.

Впрочем, за такое разгильдяйство обещают солидные деньги — €16,5 тыс. (1,2 млн в рублях). Правда, для того чтобы принять участие в исследовании, нужно соответствовать нескольким требованиям: быть женщиной в возрасте 24–55 лет, не иметь проблем со здоровьем и не курить. Ваш рост должен быть от 153 до 190 сантиметров, а индекс массы тела попадать в рамки от 19 до 30.

С помощью данного эксперимента учёные хотят найти способ уменьшить влияние невесомости на космонавта. Если долго лежать в определённом положении, в теле происходят похожие изменения. Поэтому изголовье кровати испытуемых находится под углом в 6°: это означает, что добровольцы должны будут пролежать два месяца головой вниз.