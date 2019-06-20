В NASA показали, что происходит с пауками под кофеином. Спойлер: ничего хорошего

После такого поневоле задумаешься о том, чтобы отказаться от традиционного утреннего кофе.

Учёные NASA исследовали воздействие различных психоактивных веществ на пауков ещё в 1995 году, но результаты экспериментов только сейчас стали достоянием широкой общественности. В первую очередь специалистов интересовало, как меняется способность подопытных плести паутину. Их выводы как минимум заставляют задуматься.

Как видно на иллюстрации, паук в нормальном состоянии плетёт паутину с правильным рисунком (слева). Под воздействием веществ, содержащихся в марихуане, его способность координировать свои действия явно снижается (в центре). Но самое удивительное происходит при введении в организм паука кофеина (справа). То, что получается в итоге, в корне отличается от первоначального варианта.

Учёные также тестировали на пауках бензедрин (разновидность амфетамина) — вещество не оказало такого сильного влияния. Обычные эффекты кофеина на людей и животных включают в себя стимуляцию центральной нервной системы, усиление сердцебиения, расширение кровеносных сосудов.

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