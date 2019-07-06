Песец с GPS-датчиком совершил такое путешествие за 76 дней, что не все поверили

Исследователи наблюдали за перемещениями песца с помощью GPS-трекера, и оказалось, что за два месяца он перебрался на другой материк.

Учёные Норвежского полярного института опубликовали исследование, результаты которого удивили их самих. В прошлом году они прикрепили GPS-датчик к арктической лисе, чтобы проследить её передвижения. Оказалось, что за 76 дней животное умудрилось преодолеть 4415 километров. При этом его путешествие началось в Норвегии, а закончилось в Канаде.

Средняя скорость передвижения песца составила около 46,3 километра в сутки. Однако в какой-то момент учёные засомневались в точности датчика, поскольку в один из дней животное преодолело 155 км. Это максимальный показатель, который когда-либо был зафиксирован у этого вида. Исследователи отмечают, что рекорд был установлен, когда песец находился в Гренландии. Скорее всего, он использовал лёд в качестве способа передвижения.

На этой карте показано путешествие песца из Норвегии в Канаду

Учёные обнаружили, что песец передвигается удивительно быстро: до Гренландии он добрался за три недели.

Мы не думали, что это правда, и предполагали, что, может быть, песец уже мёртв, а ошейник попал на корабль. Но не существует таких лодок, которые могут заходить так далеко в лёд. Поэтому мы просто продолжили следить Ева Фуглей, соавтор опубликованного исследования

Раньше исследователи уже встречали песцов в арктических льдах, но объясняли это тем, что они просто сбились с пути. Однако путешествие арктической лисы с датчиком наводит на мысль, что этот вид регулярно совершает дальние миграции.

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