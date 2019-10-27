Названы самые важные существа на планете, и вот почему это не мы с вами

По мнению экспертов, судьба всего человечества будет поставлена на карту, если продолжит сокращаться популяция пчёл.

Представители международной организации The Earthwatch Institute, выступая в Королевском географическом обществе Англии, заявили, что в настоящее время пчёлы являются самыми важными существами, живущими на Земле. При этом, по словам экспертов, их популяция сокращается. Издание Bored Panda узнало у доктора Джорджа Макгэвина из Оксфорда, специализирующегося на этой теме, о том, насколько всё серьёзно.

Доктор Макгэвин подтвердил, что пчёлы играют важную роль в глобальной экосистеме.

Критический симбиоз насекомых, особенно пчёл, и цветковых растений создал богатое разнообразие жизни на Земле. Происхождение пчёл совпадает с распространением покрытосеменных растений, которое началось около 100 млн лет назад Джордж Макгэвин

Учёный также подчеркнул, что пчёлы просто необходимы для выживания людей.

Без них нам пришлось бы кардинально изменить наши пищевые привычки. Нет пчёл — нет цветов, нет фруктов, нет овощей Джордж Макгэвин

Согласно отчёту организации Гринпис, от 60 до 90% потребляемой нами пищи (фрукты, овощи, семена и орехи) нуждается в опылении на стадии размножения. Из этого следует вывод о том, что сокращение численности пчёл повлечёт снижение биоразнообразия, что может повлиять на другие виды, вызвав эффект домино. Не стоит забывать и о ценности продуктов пчеловодства, вокруг которых существует целая многомиллиардная индустрия, отмечают эксперты.

На фоне новой волны интереса к вопросам экологии в мире всё чаще звучат голоса активистов, призывающих остановить быстрое сокращение численности пчёл. Помимо естественных болезней основными факторами риска для этих насекомых являются применение инсектицидов, изменения климата и уничтожение растений. К счастью, ситуация всё ещё поправима. Для начала Макгэвин советует отказаться от использования инсектицидов и покупать только органические продукты питания.

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