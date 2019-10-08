Пользователь Reddit раскрыл, как всего за $1 получил любящую жену и троих детей

Один из пользователей Reddit под ником lions-n-tigers поинтересовался у других, что самое крутое они получали за один доллар. Оказалось, что его ценность может быть гораздо больше, чем все привыкли думать. И дело совсем не в скачущем курсе валют.

Реддитор Джейсон У. поделился своей историей, в которой однодолларовая купюра стала ключом к светлому будущему со счастливой семьёй. Ведь именно благодаря доллару у мужчины сейчас прекрасные жена и дети.

Настало время удивительных историй. Раньше, в средней школе, мне нравилась девочка и я пытался за ней ухаживать. В одну из поездок с нашими друзьями мы остановились на заправке. Там она купила мне пачку жвачки Джейсон У.

Джейсон хотел вернуть деньги, но девушка отказалась. Тогда он засунул доллар в её карман. Девушка была решительна и подсунула деньги молодому человеку в рюкзак. Так началась долгая игра в догонялки с одним долларом. Молодые люди придумывали разные странные способы передать купюру друг другу.

Я отправил его по почте на её адрес. Она засунула купюру в обёртку от жвачки и предложила мне. Спустя время с помощью этого доллара я предложил ей встретиться, написав на нём: "Погуляешь со мной?" И отдал ей. Она согласилась Джейсон У.

Через четыре года после этого, в годовщину их отношений, Джейсон взял тот самый доллар и написал на нём: "Ты выйдешь за меня?" Сейчас они женаты уже 15 лет, у них появились трое замечательных детей, и они всё ещё хранят этот доллар, пишет Bored Panda.

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