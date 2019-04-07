Любимчик женщин и алкоголик. Как советский посол сбежал в США

Лайф вспомнил историю самого известного в истории СССР дипломата высшего ранга, который предал Родину и закончил жизнь полным ничтожеством с кучей долгов. Окончательно красную черту он перешёл 6 апреля 1978, растворившись в Нью-Йорке под опекой ЦРУ, не предупредив даже жену.

28 февраля 1998 года в городке Бетесда к северо-западу от Вашингтона в возрасте 67 лет скончался перебежчик-эмигрант из СССР Аркадий Шевченко. Он умер закоренелым алкоголиком, не имея возможности оплачивать счета, по уши в долгах, в одиночестве. А ведь не так давно этот человек принадлежал к элите советского общества, да и в США, казалось бы, его жизнь могла сложиться блестяще…

Звезда МИД

Когда юный Аркадий Шевченко поступал в МГИМО, вряд ли он мог вообразить, куда заведут открывшиеся двери. Молодой человек был талантливым, энергичным и мог сделать прекрасную карьеру. Вдобавок в университете Шевченко завёл полезнейшие знакомства. Вместе с ним учился сын дипломата и будущего министра иностранных дел — Анатолий Громыко.

Он легко сошёлся не только с сыном, но и отцом — за работой Шевченко внимательно следили. После МГИМО Шевченко быстро начал делать карьеру на дипломатическом поприще. В 1956 году Аркадий пришёл работать в МИД, а к 1970 году уже служил советником Громыко, который к тому моменту был всесильным министром. Более того, Шевченко имел возможность выбирать между постами в МИД и партийном руководстве.

В 1973 году Шевченко получил блестящее назначение — его откомандировали в Нью-Йорк на должность заместителя Генерального секретаря ООН. Многие карьеристы отдали бы правую руку за такое назначение, но перед Шевченко могли открыться ещё более завораживающие перспективы. Однако, как ни удивительно, именно в это время у дипломата созрела идея перейти на Запад.

Конкретные обстоятельства, которые привели Шевченко к мысли о предательстве и бегстве, так и остаются маленькой грязной тайной Холодной войны. Сам Шевченко отделывался абстрактными рассуждениями о человеческой жизни, однако надо признать, что в качестве дипломатического работника высочайшего ранга он мог вести жизнь, которая не снилась большинству американцев.

Другая версия предполагает амурную историю — якобы ЦРУ сумело подсунуть дипломату достаточно обаятельную женщину, а затем угрожало компроматом. К слову, Шевченко в тот момент уже демонстрировал привычки, не красящие человека его ранга. Добившись успеха, он начал пить (со временем привычка только усугублялась), да и с женщинами у импозантного дипломата вряд ли были проблемы. Как бы то ни было, Шевченко вышел на контакт с американцами.

Агент ЦРУ

Однако всё оказалось не так просто. В ЦРУ не захотели сходу давать политическое убежище. Гражданство США Шевченко предстояло заработать. Так дипломат стал шпионом. В этом статусе он провёл три года.

В качестве агента Шевченко был бесценной находкой для ЦРУ, своих людей более высокого ранга в Советском Союзе у американской разведки просто не было. Однако на самого Шевченко его новая работа оказывала разрушительное действие. Он снимал стресс привычным способом, его нервы полностью расстроились, наконец, Шевченко опасался, и не без оснований, что рано или поздно им заинтересуется КГБ.

В конце концов Шевченко получил вызов в Москву. Возможно, это действительно был результат работы контрразведки, возможно, рутинная процедура, но с Шевченко приключилась истерика, и его американские боссы решили, что игру пора заканчивать. Организовать бегство не составило труда. Шевченко работал и жил в Нью-Йорке, для побега ему было достаточно перейти улицу и сесть в автомобиль, где его ждали агенты ЦРУ. О своём поступке, который произошёл 6 апреля, он не предупредил даже жену.

Сказать, что в СССР эта история вызвала шок, значит ничего не сказать. Бежал блестящий дипломат и личный друг Громыко. Перебежчиков такого ранга до сих пор не было. Шевченко можно было сравнить разве что с советскими агентами из Кембриджской пятёрки, входившими в элиту уже западного мира. Однако на этом история перебежчика не исчерпалась.

Неудачник

Для семьи Шевченко эта история кончилась предсказуемо скверно. Сын был тут же с треском уволен из Министерства иностранных дел, но это было мелочью по сравнению с настоящей трагедией — всего через несколько недель жена Шевченко покончила с собой.

А Шевченко получил всё, на что мог рассчитывать перебежчик…и быстро разочаровался. Будучи советским дипломатом он влиял на мировую политику, его слово имело вес. Теперь он стал пустым местом с отличной пенсией и большим домом, в котором никого не было. Некоторое время Шевченко пытался заполнить пустоту новыми любовными связями. Сначала всё вышло глупо и пошло: он влюбился в эскортницу, которую ему оплачивало ЦРУ, но через несколько месяцев та покинула беглого разведчика, да ещё и опубликовала мемуары с подробностями их романа.

Вскоре Шевченко увлёкся другой американкой — журналисткой — и даже женился на ней. Казалось, жизнь налаживается, тем более Шевченко работал, имел неплохие деньги, получил солидный гонорар за публикацию воспоминаний, у него был недурной дом. Но новая жена умерла от рака, а затем Шевченко женился снова, и на сей раз провалился по-настоящему.

Новая пассия беглого дипломата, сама эмигрантка, прекрасно понимала, чего хочет от мужа. Траты супруги росли в геометрической прогрессии, отказать ей Шевченко не мог. Тем временем Холодная война заканчивалась, интерес к Шевченко в Америке иссяк. Никаких новых успехов он не достиг. Человек, который мог бы с полным основанием рассчитывать на министерский пост и карьеру в позднем СССР или постсоветской России, погряз в бытовухе.

Он поссорился с женой, но та уже крепко сидела у него на шее. Разойдясь со своей женщиной, Шевченко провёл последние годы жизни, пытаясь отсудить у неё хотя бы часть собственной пенсии. Психическое здоровье перебежчика тоже не улучшалось, он пил всё больше и кончил тем, что умер от такой малопочтенной болезни, как цирроз печени — в пустой квартире, имея 600 тысяч долларов долгов, забытый и не нужный никому, кроме кредиторов.

Человек, у которого было всё, сам разрушил собственную жизнь, карьеру и семью, искалечил судьбы всех, кому был когда-то дорог, и умер в нищете и забвении.