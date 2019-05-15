Жена хотела похудеть к отпуску и умерла, занимаясь на подаренном мужем тренажёре

47-летний Джастин Бейленсон захотел порадовать семью и устроить отдых в Турции. А его жена Джоанн Линч решила, что для этого нужно выглядеть на все сто, поэтому серьёзно взялась за похудение. Но, к сожалению, это привело к трагичному результату, сообщает The Sun.

До отпуска мечты оставалось всего два месяца, поэтому 46-летняя Джоанн в срочном порядке записалась в спортзал. Но ей там не понравилось, тем более её график сиделки в доме престарелых не позволял заниматься, когда ей удобно, поэтому заботливый муж купил ей тренажёр. Стремясь успеть как можно больше, Джоанн занималась на нём каждый день.

И вот в один из вечеров после ночной смены женщина, как всегда, села на тренажёр, болтая с сидящим рядом мужем. Но через несколько минут она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Джастин сперва подумал, что жена его разыгрывает, ведь у неё никогда не было никаких проблем со здоровьем. Но когда до мужчины дошла серьёзность ситуации, он вызвал скорую и принялся оказывать первую помощь.

В больнице врачи сразу предупредили мужа, что помочь Джоанн не выйдет из-за сильного внутричерепного кровотечения. После смерти жены Джастин был разбит и держался только ради своих детей. Вместе с Джоанн Джастин провёл всю свою жизнь с 13 лет, когда новая девочка зашла в класс и села рядом с ним. Они разлучились только на некоторое время после школы, но теперь мужчине придётся научиться жить без неё.

Она постоянно занималась на этом проклятом тренажёре, чтобы хорошо выглядеть на пляже. Я купил ей его, но после её смерти я выбросил его. У меня было такое чувство, будто это я во всём виноват. Она была моей первой любовью и теперь будет последней Джастин Бейленсон

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