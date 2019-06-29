Американка стала доктором наук по странным именам, и угадайте, как её зовут

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Фото © Facebook / Marijuana Vandyck

Женщина, отказавшаяся изменить своё, мягко говоря, необычное имя, ответила всем своим задирам. Теперь она доктор наук по странным именам!

Доктор Марихуана Пепси Вандик поняла, что у неё причудливое имя, когда ей было девять лет. Тогда в начальной школе ей не удалось избежать насмешек ни от своих одноклассников, ни от учителей, но просто так сдаваться она не собиралась, сообщает BBC.

Это необычно само по себе — Марихуана, но затем ты добавляешь Пепси, и волну шуток уже не остановить

Марихуана Пепси Вандик

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=605398018&sk=photos" target="_blank">Marijuana Vandyck</a></p>

Мама назвала Марихуану столь странным именем, будучи уверенной, что оно "поможет ей увидеть мир". Однако у школы было другое мнение на этот счёт, и девочку называли просто Мэри. Это продолжалось до тех пор, пока она не принесла домой грамоту с конкурса по орфографии. Мама была в ярости, когда увидела написанное на ней имя Мэри Джексон.

Она сказала мне никогда не позволять другим называть меня Мэри, а потом она пошла в школу и потребовала, чтобы они изменили имя на грамоте

Марихуана Пепси Вандик

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/uwwhitewater/photos/a.10155463438026126/10155463439391126/?type=3&theater" target="_blank"><em>uwwhitewater</em></a></p>

В старших классах любознательность школьников сменилась на постоянные издевательства. Но благодаря поддержке семьи Пепси справилась и с этим. В прошлом месяце она защитила докторскую диссертацию "Афро-американские имена в классах: поведение учителей и восприятие учеников".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156447429363019&set=ecnf.605398018&type=3&theater" target="_blank">Marijuana Vandyck</a></p>

Сейчас у Марихуаны есть замечательная семья, с которой она живёт в Иллинойсе, а также свой коучинговый бизнес. Кроме того, она параллельно работает над программой помощи студентам колледжа и откладывает деньги на стипендию Марихуаны Пепси, которая будет предоставляться афро-американским студентам в её университете в Висконсине.

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