Потрачено. 6 самых эпичных историй об упущенных возможностях

У дедушки в 70-х годах был друг, готовый продать ему дом в Хамптоне с большим двором, бассейном и доком на воде всего за $200 тыс. (около $1 млн сейчас). У него были деньги, но он не видел смысла покупать его. Недавно этот дом оценили в в $10 млн
Krekko
Мужчина, с которым моя семья жила по соседству, рос с парнем, основавшим Walmart. Когда тот парень только начинал, он предложил моему соседу присоединиться и вложить деньги, и он отказался. Только представьте себе
McWeaksauce91
* Walmart — крупнейшая американская торговая компания.
10 лет назад я попросил брата одолжить мне $100, чтобы вложить в биткойн. Я сказал, что подожду лет семь, а потом продам. Он отказался. Два года назад случился бум и цена биткоина выросла до $25 тыс.
holykamina
Во времена Депрессии мой прадедушка был фармацевтом при деньгах. К нему обратились представители, ищущие инвесторов для лекарственного напитка "Кока-кола". Но он отказался, узнав, что в состав входил кокаин. Спасибо...
*В то время кокаин не входил в список запрещённых веществ.
Примерно в конце 80-х отчим предлагал моей матери вложить деньги в маленький магазин, торговавший лосьонами, мылом и т.п. Сейчас это Bath & Body Works. Теперь ещё больше ненавижу этого сукина сына
MrsECummings
* Bath & Body Works — крупный американский бренд косметической продукции.
Это всё напоминает мне третьего основателя Apple Рональда Уэйна. Он продал свою долю за $800 через три недели после запуска Apple со Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Если бы он сохранил свою долю, сегодня она стоила бы 100 миллиардов долларов
rzpogi
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