Потрачено. 6 самых эпичных историй об упущенных возможностях

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Потрачено. 6 самых эпичных историй об упущенных возможностях

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Фото: соцсети

Пользователи Reddit в ответ на рассказ о том, что во времена Великой депрессии один бизнесмен уговорил жителей маленького городка во Флориде купить акции "Кока-колы", сделав их тем самым "тайными миллионерами", поделились своими историями. Правда, не внезапного успеха, а совсем наоборот. Они написали про упущенные шансы, которые судьба предоставляла им и их близким и которыми они не воспользовались.

У дедушки в 70-х годах был друг, готовый продать ему дом в Хамптоне с большим двором, бассейном и доком на воде всего за $200 тыс. (около $1 млн сейчас). У него были деньги, но он не видел смысла покупать его. Недавно этот дом оценили в в $10 млн

Krekko

<p>Фото: соцсети</p>

Мужчина, с которым моя семья жила по соседству, рос с парнем, основавшим Walmart. Когда тот парень только начинал, он предложил моему соседу присоединиться и вложить деньги, и он отказался. Только представьте себе

McWeaksauce91

* Walmart — крупнейшая американская торговая компания.

<p>Фото: соцсети</p>

10 лет назад я попросил брата одолжить мне $100, чтобы вложить в биткойн. Я сказал, что подожду лет семь, а потом продам. Он отказался. Два года назад случился бум и цена биткоина выросла до $25 тыс.

holykamina

<p>Фото: соцсети</p>

Во времена Депрессии мой прадедушка был фармацевтом при деньгах. К нему обратились представители, ищущие инвесторов для лекарственного напитка "Кока-кола". Но он отказался, узнав, что в состав входил кокаин. Спасибо...

<p>Фото: соцсети</p>

*В то время кокаин не входил в список запрещённых веществ.

Примерно в конце 80-х отчим предлагал моей матери вложить деньги в маленький магазин, торговавший лосьонами, мылом и т.п. Сейчас это Bath & Body Works. Теперь ещё больше ненавижу этого сукина сына

MrsECummings

<p>Фото: соцсети</p>

* Bath & Body Works — крупный американский бренд косметической продукции.

Это всё напоминает мне третьего основателя Apple Рональда Уэйна. Он продал свою долю за $800 через три недели после запуска Apple со Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Если бы он сохранил свою долю, сегодня она стоила бы 100 миллиардов долларов

rzpogi

Автор:
АГ
Алина Гостева
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