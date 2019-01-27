Печенье с сюрпризом и трупы во дворе. Как божий одуванчик стала серийным убийцей

Доротея Пуэнте держала небольшой пансионат для небогатых постояльцев. Однажды она решила взыскать с них чуть больше, чем было прописано в прайс-листе.

Печенье с секретом

Доротея Пуэнте всегда любила готовить. Особенно хорошо ей удавались десерты. Гости пансионата в Калифорнии, которым она управляла, в буквальном смысле теряли сознание от её фирменного печенья. Секрет прост: в тесто она добавляла щедрую дозу снотворного. Следующим блюдом в меню божьего одуванчика значилась подушка, которой она душила заснувших постояльцев.

За десять лет женщина убила семь человек. Трупы она хоронила на заднем дворе. Запах разлагающейся плоти распространялся по округе, но хозяйка пансионата говорила всем, что причина в сточных водах и мёртвых крысах.

Спустя семь лет после смерти Доротеи её внук Уильям Хардер рассказал о том, как его миниатюрная бабушка превратилась в одну из самых жестоких серийных убийц в истории Америки.

Семеро на заднем дворе

В 1988 году полиция начала расследование таинственного исчезновения одного из постояльцев Доротеи — Альберто Монтойи — и решила провести обыск в её пансионате.

Поначалу детективы относились к этому визиту, как к пустой формальности: что могла скрывать эта милая пожилая женщина? Но когда стражи порядка добрались до сада, их внимание привлекла кучка свежевырытой земли. Так были обнаружены останки 78-летней Леоны Карпентер, а затем и остальных шести жертв.

Альберто Монтойя (51) Дороти Миллер (64) Бенджамин Финк (55) Джеймс Гэллоп (62) Вера Мартин (64) Бетти Палмер (78) Леона Карпентер (78)

Некоторые тела находились в мумифицированном состоянии — завёрнутые в простыни и обмотанные скотчем. А у одного не хватало головы и конечностей, которые были обнаружены позже. Для рытья могил Дороти нанимала бывших заключённых.

Вскрытия показали, что все жертвы находились под воздействием лекарственных средств. На допросе старушка призналась, что добавляла в еду своих жильцов большие дозы снотворного, а потом душила их в постели.

Холодный рассчёт

Следователи быстро пришли к выводу, что Доротея убивала постояльцев из-за денег. По оценкам правоохранителей, она ежемесячно обогащалась в среднем на четыре тысячи фунтов стерлингов, обналичивая их чеки социального страхования.

В итоге хозяйке пансионата было предъявлено обвинение в семи убийствах. Суд состоялся в 1992 году, когда Доротее исполнилось 63. Присяжные должны были решить, являлись ли совершённые ею преступления бессистемными или за ними с самого начала стоял холодный расчёт.

Представители обвинения, основываясь на показаниях более 130 свидетелей, заявили, что считают Доротею Пуэнте "одной из самых хладнокровных женщин-убийц в истории страны". Тем не менее суд счёл доказанными лишь три из семи совершённых ею убийств. Впрочем, этого хватило, чтобы приговорить женщину к нескольким пожизненным заключениям.

Жестокое обращение с детьми, проституция и четыре брака

Следователи полагают, что Доротее так долго удавалось скрывать свои преступления, потому что у её жертв не было родственников или друзей, которых могло бы встревожить их исчезновение.

Но как пожилая женщина могла решиться на убийства? По мнению психологов, ответы нужно искать в её прошлом.

Доротея родилась в 1929 году в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Судя по всему, родители обращались с ней жестоко: девочка не раз оказывалась в шаге от голодной смерти. В десять лет её сдали в приют.

В 16 лет, поработав какое-то время проституткой, она вышла замуж. Вскоре у пары появились две дочери. Одну они отправили жить к родственникам, а вторую отдали в приёмную семью. Затем у Доротеи случился выкидыш, и муж оставил её. Она снова забеременела — уже от другого мужчины — и опять родила дочь, которую тоже бросила. В 2009 году Доротея рассказала журналистам, что у неё были ещё две дочери-близняшки, которые покончили с собой.

Доротея была замужем ещё трижды. В 1952 году она вышла за шведа Акселя Йонасона, с которым прожила 14 лет. В 1966 году женщина подала на развод и сошлась с Роберто Пуэнте, который был младше неё на 19 лет. Союз распался через два года. В 1976 году её мужем стал алкоголик Педро Монтальво. Их брак продлился лишь несколько месяцев.

Доротея до самого конца отрицала свою причастность к убийствам, настаивая на том, что её постояльцы умерли от естественных причин (при этом отказываясь объяснить, как их тела оказались в её саду). Она скончалась в ​​женской тюрьме в Чоучилле в 2011 году в возрасте 82 лет.

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