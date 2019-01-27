Печенье с сюрпризом и трупы во дворе. Как божий одуванчик стала серийным убийцей

Печенье с сюрпризом и трупы во дворе. Как божий одуванчик стала серийным убийцей

Фото: © Sacramento Police Dept, The Sacramento Archives

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Доротея Пуэнте держала небольшой пансионат для небогатых постояльцев. Однажды она решила взыскать с них чуть больше, чем было прописано в прайс-листе.

Печенье с секретом

Доротея Пуэнте всегда любила готовить. Особенно хорошо ей удавались десерты. Гости пансионата в Калифорнии, которым она управляла, в буквальном смысле теряли сознание от её фирменного печенья. Секрет прост: в тесто она добавляла щедрую дозу снотворного. Следующим блюдом в меню божьего одуванчика значилась подушка, которой она душила заснувших постояльцев.

<p>Доротея Пуэнте. Фото: © Sacramento Police Dept</p>

За десять лет женщина убила семь человек. Трупы она хоронила на заднем дворе. Запах разлагающейся плоти распространялся по округе, но хозяйка пансионата говорила всем, что причина в сточных водах и мёртвых крысах.

Спустя семь лет после смерти Доротеи её внук Уильям Хардер рассказал о том, как его миниатюрная бабушка превратилась в одну из самых жестоких серийных убийц в истории Америки.

Семеро на заднем дворе

<p>Лопата, с помощью которой полицейские откопали первое тело. Фото: © Jeremy Sykes</p>

В 1988 году полиция начала расследование таинственного исчезновения одного из постояльцев Доротеи — Альберто Монтойи — и решила провести обыск в её пансионате.

Поначалу детективы относились к этому визиту, как к пустой формальности: что могла скрывать эта милая пожилая женщина? Но когда стражи порядка добрались до сада, их внимание привлекла кучка свежевырытой земли. Так были обнаружены останки 78-летней Леоны Карпентер, а затем и остальных шести жертв.

Альберто Монтойя (51)

Дороти Миллер (64)

Бенджамин Финк (55)

Джеймс Гэллоп (62)

Вера Мартин (64)

Бетти Палмер (78)

Леона Карпентер (78)

Некоторые тела находились в мумифицированном состоянии — завёрнутые в простыни и обмотанные скотчем. А у одного не хватало головы и конечностей, которые были обнаружены позже. Для рытья могил Дороти нанимала бывших заключённых.

Вскрытия показали, что все жертвы находились под воздействием лекарственных средств. На допросе старушка призналась, что добавляла в еду своих жильцов большие дозы снотворного, а потом душила их в постели.

Холодный рассчёт

Следователи быстро пришли к выводу, что Доротея убивала постояльцев из-за денег. По оценкам правоохранителей, она ежемесячно обогащалась в среднем на четыре тысячи фунтов стерлингов, обналичивая их чеки социального страхования.

В итоге хозяйке пансионата было предъявлено обвинение в семи убийствах. Суд состоялся в 1992 году, когда Доротее исполнилось 63. Присяжные должны были решить, являлись ли совершённые ею преступления бессистемными или за ними с самого начала стоял холодный расчёт.

<p>Фото: © The Sacramento Archives</p>

Представители обвинения, основываясь на показаниях более 130 свидетелей, заявили, что считают Доротею Пуэнте "одной из самых хладнокровных женщин-убийц в истории страны". Тем не менее суд счёл доказанными лишь три из семи совершённых ею убийств. Впрочем, этого хватило, чтобы приговорить женщину к нескольким пожизненным заключениям.

Жестокое обращение с детьми, проституция и четыре брака

Следователи полагают, что Доротее так долго удавалось скрывать свои преступления, потому что у её жертв не было родственников или друзей, которых могло бы встревожить их исчезновение.

Но как пожилая женщина могла решиться на убийства? По мнению психологов, ответы нужно искать в её прошлом.

<p>Доротея Пуэнте. Фото: © Sacramento Police Dept</p>

Доротея родилась в 1929 году в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Судя по всему, родители обращались с ней жестоко: девочка не раз оказывалась в шаге от голодной смерти. В десять лет её сдали в приют.

В 16 лет, поработав какое-то время проституткой, она вышла замуж. Вскоре у пары появились две дочери. Одну они отправили жить к родственникам, а вторую отдали в приёмную семью. Затем у Доротеи случился выкидыш, и муж оставил её. Она снова забеременела — уже от другого мужчины — и опять родила дочь, которую тоже бросила. В 2009 году Доротея рассказала журналистам, что у неё были ещё две дочери-близняшки, которые покончили с собой.

Доротея была замужем ещё трижды. В 1952 году она вышла за шведа Акселя Йонасона, с которым прожила 14 лет. В 1966 году женщина подала на развод и сошлась с Роберто Пуэнте, который был младше неё на 19 лет. Союз распался через два года. В 1976 году её мужем стал алкоголик Педро Монтальво. Их брак продлился лишь несколько месяцев.

<p>Фото: © The Sacramento Archives</p>

Доротея до самого конца отрицала свою причастность к убийствам, настаивая на том, что её постояльцы умерли от естественных причин (при этом отказываясь объяснить, как их тела оказались в её саду). Она скончалась в ​​женской тюрьме в Чоучилле в 2011 году в возрасте 82 лет.

"Мой отец замучил до смерти десять человек, но я до сих пор по нему скучаю"

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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