Двойные агенты, диверсантки и дипломаты. Судьбы выпускниц женских институтов

Институты благородных девиц готовили из девушек идеальных жён для знати, но многие воспитанницы оставили яркий след в истории как разведчицы, дипломаты и даже воительницы.

В июне 1798 года был открыт Екатерининский институт благородных девиц в Петербурге. Это было второе учебное заведение в России (и одно из первых в Европе), предназначенное специально для обучения девушек. В дальнейшем появилось более 20 аналогичных институтов. Российская империя шла в авангарде женского образования в Европе.

Условия проживания были спартанскими — в помещениях было прохладно, питание было скромным, а дисциплина — очень строгой. Воспитанницы практически не видели родителей во время обучения.

Будущие выпускницы должны были блистать в любой ситуации: управлять домашними делами, танцевать на балах, вести интеллектуальные беседы в салонах, читать европейских писателей в подлиннике, решать математические задачи и разбираться в физике. И конечно, отлично выглядеть. Выпускницу института благородных девиц можно было узнать с первого взгляда по безукоризненно правильной осанке.

Некоторые из них оставили яркий след в истории. Хотя воспитанниц институтов и называли кисейными барышнями, среди них встречались и роковые женщины, имевшие влияние на международную политику, и лихие валькирии, сражавшиеся наравне с мужчинами.

Двойной агент

— Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг, или просто Мура

Женщина-загадка международного масштаба. Исследователи до сих пор пытаются понять, была она агентом НКВД, английской разведки или и тех и других одновременно. Родилась в 1892 году в семье знаменитого юриста Игнатия Закревского. Несколько лет училась в Смольном институте благородных девиц, но нет данных о том, что она завершила учёбу.

Первоначально была замужем за дипломатом Бенкендорфом. После его гибели оказалась в гуще революционных событий. Сначала у неё был роман с английским дипломатом в РСФСР Робертом Локкартом, затем с одним из руководителей ВЧК — Яковом Петерсом.

В 1919 году познакомилась с писателем Максимом Горьким и на долгие годы стала его музой и помощницей. Мура, как называл её Горький, была умна, знала несколько языков и со временем стала литературным агентом Горького и его незаменимым помощником. Она взяла в свои руки переговоры с издателями, лично переводила произведения писателя на английский язык.

После расставания с Горьким стала музой всемирно известного фантаста Герберта Уэллса, что не мешало ей регулярно посещать СССР. Несмотря на разрыв с Горьким, часть его архива осталась у неё. Кроме того, именно Мура стала главной наследницей пролетарского писателя. Все гонорары от зарубежных изданий писателя поступали на её счёт.

Мария Закревская считается одной из самых загадочных женщин века. Значительная часть связанных с ней материалов всё ещё засекречена и не опубликована, а её личный архив сгорел (по одной из версий, не без её участия) незадолго до её смерти. Поэтому исследователи её биографии так и не определились, кем же она была: советским агентом, британским или двойным. Умерла она в 1974 году.

Кавалеристка — София де Боде

Валькирия Добровольческой армии. Дочь царского генерал-лейтенанта. Родилась в 1897 году, окончила институт благородных девиц одновременно с началом Первой мировой войны. После Февральской революции 1917 года баронесса де Боде добровольно вступила в женский ударный батальон и была направлена на офицерские курсы, после окончания которых получила звание прапорщика.

На фронт она не попала в связи с Октябрьской революцией, зато поучаствовала в городских боях с большевиками в Москве, где командовала отрядом юнкеров и была ранена. После этого бежала на Дон, где противники большевиков формировали свою армию.

Де Боде поступила в кавалерию и достаточно быстро стала известной фигурой. Свои валькирии были и у красных, но там были профессиональные революционерки, прошедшие подполье, террор и тюрьмы. А вот молоденькая выпускница института благородных девиц, с ледяным спокойствием мчащаяся в атаку на пулемёты и с таким же спокойствием расстреливающая пленённого ею большевика, поражала даже видавших многое белых офицеров. Баронесса де Боде погибла в апреле 1918 года во время кавалерийской атаки при штурме Екатеринодара.

Агент российского влияния — Дарья Ливен

Первая русская женщина-дипломат и одна из самых влиятельных женщин своей эпохи. Родилась в 1785 году в семье рижского губернатора Бенкендорфа. Знаменитый шеф жандармов и один из самых влиятельных государственных деятелей николаевской эпохи Александр Бенкендорф был её родным братом.

После окончания Смольного института благородных девиц вышла замуж за любимца императора Павла I графа Ливена. Поначалу вела образ жизни светской львицы в Петербурге, но после назначения супруга послом в Британию переехала в Лондон.

В скором времени салон Дарьи Ливен стал одним из самых популярных в британской столице, быть приглашёнными туда считали за честь все местные аристократы. А графиня Ливен из светской львицы превратилась в самого влиятельного представителя неформальной дипломатии. Достаточно сказать, что крёстным отцом одного её сына был принц Георг, будущий король Британии, а крёстным другого — знаменитый герцог Веллингтон. Британский премьер-министр граф Грей на протяжении долгих лет состоял в ежедневной переписке с Ливен.

Конфиденциальные сведения, получаемые от первых лиц Британии, Ливен переправляла в Петербург. Она также была важным агентом влияния, отстаивая российские интересы в дружеском общении с первыми лицами Британии и видными аристократами. За свою деятельность была награждена орденом Святой Екатерины — весьма редкой женской наградой.

После смерти супруга перебралась в Париж, где открыла аналогичный салон и также пользовалась большим влиянием. Считается, что в тот период её связывали романтические отношения с одним из самых могущественных людей Европы — легендарным дипломатом Меттернихом. Также была близка с французским премьер-министром Гизо, на руках которого она умерла от осложнения бронхита в 1857 году.

Диверсантка

— Мария Лысова-Михно-Захарченко-Шульц

Самая опасная женщина белой эмиграции, ветеран двух войн. Родилась в 1893 году в семье статского советника Лысова. Окончила Смольный институт с золотой медалью. Вскоре вышла замуж за гвардейского офицера Михно. Через несколько месяцев началась Первая мировая война, и её супруг погиб. Оставив рождённую уже после его гибели дочь на попечение родственников, она добилась императорского разрешения вступить в ряды действующей армии.

Девушка поступила на службу в гусарский полк и поначалу столкнулась с предубеждением со стороны сослуживцев, но вскоре заставила всех себя уважать за отчаянную храбрость. Мария бесстрашно ходила и в разведку, и в кавалерийские атаки, дважды была награждена Георгиевским крестом.

После Октябрьской революции полк был распущен и она вернулась домой. Оказалось, что в её отсутствие имение подверглось разорению. Некоторое время она занималась переправкой офицеров на Дон, в белую армию. Однажды в её доме оказался раненый офицер-улан Захарченко. После его выздоровления они вместе отправились к белым, а офицер стал её вторым мужем.

С лета 1919 года служила в уланском полку Добровольческой армии. В боях под Каховкой получила тяжёлое ранение, а её супруг погиб.

После окончания войны перебралась в Европу, где стала одной из самых радикальных эмигранток. Под псевдонимом Шульц вступила в Боевую организацию генерала Кутепова, которая специализировалась на диверсиях в СССР.

В 1927 году по собственному настоятельному требованию была включена в состав диверсионной группы, которая должна была перейти границу и поджечь общежитие ОГПУ на Лубянке. Им удалось это сделать, однако огонь так и не разгорелся, а на поиски отряда были брошены все силовики западных регионов СССР. Через две недели они были настигнуты в Витебской губернии. По свидетельству красноармейцев, Захарченко отказалась сдаваться и застрелилась с криком: "За Россию!"

Герой войны

— Екатерина Мещерская

Дочь князя Мещерского, которая так и не увидела своего отца, поскольку он скончался за несколько месяцев до её рождения. Учёба в институте была прервана начавшейся революцией, а 16-летняя Екатерина и её мать остались без средств к существованию. Долгие годы ей пришлось ютиться сначала на собственной кухне (другие комнаты их квартиры отдали под заселение), а затем в дворницкой комнате бывшего доходного дома на Поварской улице.

Из-за своего происхождения не могла найти постоянную работу и зарабатывала уроками пения. В 30-е годы неоднократно арестовывалась (по собственным воспоминаниям — 13 раз), пройдя подвалы Лубянки. Только перед войной ей удалось устроиться музыкальным корректором в Союз композиторов.

В 1941 году осталась в Москве. Была мобилизована в Местную противовоздушную оборону (МПВО). Дежурные на вышковых наблюдательных пунктах на крышах домов отслеживали падение авиабомб и затем сообщали координаты в штаб. Затем к месту падения отправлялись санитарные, пожарные и инженерные отряды. Работать приходилось прямо в разгар бомбардировок и обстрелов. Практически каждый налёт, особенно в первые месяцы войны, не обходился без жертв среди дежурных наблюдателей. За службу в МПВО Мещерская награждена медалью "За оборону Москвы".

Позднее, когда в войне был достигнут перелом и бомбёжки Москвы стали более редкими, Мещерская начала работать в музыкальной бригаде, в составе которой неоднократно выезжала на фронт. Также писала военные песни.

В последние годы жизни Мещерская получила персональную пенсию, которая назначалась только за особые заслуги перед государством или партией. Написала мемуары, переведённые на несколько европейских языков. Прожила долгую жизнь и скончалась в Москве в 1994 году в возрасте 93 лет.