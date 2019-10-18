Ритуальный агент тронул семью до слёз необычной просьбой в день похорон

Профессионалы бывают в каждой сфере, даже если это ритуальные услуги. Эта добрая история из Японии очередное тому доказательство.

Пользователь с ником nobuyukiisshiki рассказал в "Твиттере" о трогательном случае, который произошёл с его семьёй. Летом он потерял отца, и в день похорон услышал странную просьбу от ритуального агента, пишет Soranews24.

Тот просил отправиться на кремацию немного раньше, чтобы по пути успеть съездить к воде. Дело в том, что ему довелось увидеть картины, которые рисовал покойный: на многих из них было изображено море. И агент решил, что умершему будет приятно "увидеть" любимые пейзажи в последний раз.

Не начать ли нам процессию на десять минут раньше, чем планировалось? Посмотрев на акварельные картины вашего отца, я заметил, что на многих изображено море. Давайте свернём к воде по пути в крематорий Ритуальный агент

Поведение агента очень тронуло семью, а рассказ — пользователей Сети. Пост получил более 170 тысяч лайков. А позже юзер поделился фото, на котором уже после похорон позирует у моря с портретом своего отца. В комментариях тоже стали рассказывать о похоронных агентах, которые не просто выполняют свою работу, а вкладывают в неё сердце.