Ритуальный агент тронул семью до слёз необычной просьбой в день похорон

Пользователь с ником nobuyukiisshiki рассказал в "Твиттере" о трогательном случае, который произошёл с его семьёй. Летом он потерял отца, и в день похорон услышал странную просьбу от ритуального агента, пишет Soranews24.
Тот просил отправиться на кремацию немного раньше, чтобы по пути успеть съездить к воде. Дело в том, что ему довелось увидеть картины, которые рисовал покойный: на многих из них было изображено море. И агент решил, что умершему будет приятно "увидеть" любимые пейзажи в последний раз.
Не начать ли нам процессию на десять минут раньше, чем планировалось? Посмотрев на акварельные картины вашего отца, я заметил, что на многих изображено море. Давайте свернём к воде по пути в крематорий
Ритуальный агент
Поведение агента очень тронуло семью, а рассказ — пользователей Сети. Пост получил более 170 тысяч лайков. А позже юзер поделился фото, на котором уже после похорон позирует у моря с портретом своего отца. В комментариях тоже стали рассказывать о похоронных агентах, которые не просто выполняют свою работу, а вкладывают в неё сердце.
Когда умер мой дедушка, агент спросил, какое у него любимое блюдо. Никогда не забуду, как он всю ночь, не смыкая глаз, готовил никудзягу (тушёное мясо с картофелем и луком)
Пользователь "Твиттера"