Миллионерши из Сети. Как россиянки открывают прибыльный бизнес в Рунете

Заниматься своим делом и разбогатеть — для многих мечта. Для этих девушек она стала реальностью. Молодые россиянки не испугались и запустили свои бизнес-идеи в Интернете. И неожиданно для них всё сработало. Предлагаем вам пять мотивирующих историй успеха. Как решились и сколько зарабатывают девушки в Сети.

Юлия Леонтьева. Комиксы из Калуги

Юлия должна была стать инженером подъёмно-транспортных систем. В 2013 году они с мужем открыли веб-студию. Потом она превратилась в типографию. Потом — в рекламное агентство. Но успех принесло совсем другое дело, которое определила случайность.

В Туле в торговом центре Юлия увидела павильон с комиксами. Раньше она их не встречала. А между тем в России герои Marvel и DC уже давно стали родными. Юля решилась на смелый шаг.

Семья вложила 400 тысяч рублей и открыла магазин, а также интернет-магазин ComicsHub. Выручка проекта — 250 тысяч рублей в месяц, а ежемесячная прибыль — 120 тысяч. За 2018 год оба проекта принесли 3 млн рублей, из которых прибыль — 1,2 млн рублей.

Татьяна Котельникова. Виртуальная химия Санкт-Петербурга

Татьяна была студентом факультета химической технологии. На втором курсе открыла лабораторию научного шоу. После окончания вуза запустила онлайн-школу, где учит людей проводить научное шоу и зарабатывать. Петербурженка открыла также онлайн-школу "Учим химию", где ведёт онлайн-курсы ЕГЭ и ОГЭ по химии.

По найму девушка работала лишь полгода — младшим научным сотрудником. Татьяна вложила в научное шоу 400 тысяч рублей, в онлайн-школу — 90 тысяч рублей, а в проект "Учим химию" — всего 40 тысяч. При этом ежемесячная выручка предпринимательницы — 130–250 тысяч рублей, а прибыль — 110–200 тысяч.

Анастасия Асеева. Весёлые кексы Красноярска

До открытия своего бизнеса Анастасия работала социальным педагогом — разрабатывала программы реабилитации для инвалидов. Потом Анастасия ушла в декретный отпуск. Когда ребёнку было два года, муж предложил открыть своё дело. Поддержка супруга помогла Анастасии. Так они запустили мастерскую десертов FunnyCakes.

Пара купила франшизу кондитерской компании. Однако фирма, продавшая франшизу, оказалась нечестной. Анастасия решила не сдаваться. Нашли кондитера самостоятельно, арендовали и отремонтировали помещение. Сегодня бизнесу полтора года.

"Выйти на рынок и занять достойное место было непросто. Мы только-только наработали хорошую репутацию и начали выходить в плюс. Сейчас этот плюс составляет около 20 тысяч рублей в месяц, но постепенно увеличивается", — рассказала предпринимательница.

Затраты на первых этапах составили около 350 тысяч рублей.

Валентина Иванова. Уфимская вышивка

Валентина училась на дизайнера одежды. Но сначала пошла работать бухгалтером. Работа нравилась, но цифры утомляли. Она увлеклась вышиванием лентами. Знакомые стали просить вышить картинку в подарок.

"Как-то вечером сидела и листала ленту "ВКонтакте". Увидела пост про вышивку лентами. В комментариях был вопрос от девушки, как вышить розу. Попыталась объяснить, попросили создать паблик на темы о вышивке", — рассказывает предпринимательница. Сейчас в сообществе Valentina Ivanova 32 тысячи подписчиков.

Девушка купила веб-камеру и штатив, обучилась в онлайн-школе публичных выступлений и стала преподавать вышивку. Сейчас доходы позволяют Валентине оплачивать полезные сервисы, вкладывать в рекламу и покупать новые материалы для съёмки, а также проходить дополнительное обучение. И после этого ещё остаётся прибыль.

Екатерина Мулюкова. Сладкие курсы Нижневартовска

Окончив школу, Екатерина по совету мамы пошла учиться на эколога. Однако уже в вузе поняла, что работать по специальности не хочет. Екатерина загорелась идеей печь торты на заказ. Оказалось, кондитеру в родном городе нужен помощник, и девушка пошла в пекарню. Это была её первая практика в кондитерском искусстве.

Проработав месяц, девушка решила, что пора начать зарабатывать самой. Так она открыла Katy school. Зимой 2014 года девушка создала сообщество в соцсети "ВКонтакте" и стала набирать подписчиков. Уже к лету было много заказов. А ещё через полгода Екатерина задумалась о своём кондитерском цехе.

"На торты большой спрос, даже когда много конкурентов, всегда найдётся ваш покупатель, — рассказывает предпринимательница. — Люди заказывают эксклюзивные торты на праздник. Если они вкусные, вас будут рекомендовать родственникам и друзьям". По мнению Екатерины, новичок уже через два-три месяца может зарабатывать от 15 до 30 тысяч рублей, если будет печь минимум десять тортов в месяц.