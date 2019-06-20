Миллионерши из Сети. Как россиянки открывают прибыльный бизнес в Рунете

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Фото © Shutterstock 

Заниматься своим делом и разбогатеть — для многих мечта. Для этих девушек она стала реальностью. Молодые россиянки не испугались и запустили свои бизнес-идеи в Интернете. И неожиданно для них всё сработало. Предлагаем вам пять мотивирующих историй успеха. Как решились и сколько зарабатывают девушки в Сети.

Юлия Леонтьева. Комиксы из Калуги

<p>Фото © Пресс-служба VK Business</p>

Юлия должна была стать инженером подъёмно-транспортных систем. В 2013 году они с мужем открыли веб-студию. Потом она превратилась в типографию. Потом — в рекламное агентство. Но успех принесло совсем другое дело, которое определила случайность.

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В Туле в торговом центре Юлия увидела павильон с комиксами. Раньше она их не встречала. А между тем в России герои Marvel и DC уже давно стали родными. Юля решилась на смелый шаг.

Семья вложила 400 тысяч рублей и открыла магазин, а также интернет-магазин ComicsHub. Выручка проекта — 250 тысяч рублей в месяц, а ежемесячная прибыль — 120 тысяч. За 2018 год оба проекта принесли 3 млн рублей, из которых прибыль — 1,2 млн рублей.

Татьяна Котельникова. Виртуальная химия Санкт-Петербурга

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Татьяна была студентом факультета химической технологии. На втором курсе открыла лабораторию научного шоу. После окончания вуза запустила онлайн-школу, где учит людей проводить научное шоу и зарабатывать. Петербурженка открыла также онлайн-школу "Учим химию", где ведёт онлайн-курсы ЕГЭ и ОГЭ по химии.

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По найму девушка работала лишь полгода — младшим научным сотрудником. Татьяна вложила в научное шоу 400 тысяч рублей, в онлайн-школу — 90 тысяч рублей, а в проект "Учим химию" — всего 40 тысяч. При этом ежемесячная выручка предпринимательницы — 130–250 тысяч рублей, а прибыль — 110–200 тысяч.

Анастасия Асеева. Весёлые кексы Красноярска

<p>Фото © Пресс-служба VK Business</p>

До открытия своего бизнеса Анастасия работала социальным педагогом — разрабатывала программы реабилитации для инвалидов. Потом Анастасия ушла в декретный отпуск. Когда ребёнку было два года, муж предложил открыть своё дело. Поддержка супруга помогла Анастасии. Так они запустили мастерскую десертов FunnyCakes.

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Пара купила франшизу кондитерской компании. Однако фирма, продавшая франшизу, оказалась нечестной. Анастасия решила не сдаваться. Нашли кондитера самостоятельно, арендовали и отремонтировали помещение. Сегодня бизнесу полтора года.

"Выйти на рынок и занять достойное место было непросто. Мы только-только наработали хорошую репутацию и начали выходить в плюс. Сейчас этот плюс составляет около 20 тысяч рублей в месяц, но постепенно увеличивается", — рассказала предпринимательница.

Затраты на первых этапах составили около 350 тысяч рублей.

Валентина Иванова. Уфимская вышивка

<p>Фото © Пресс-служба VK Business</p>

Валентина училась на дизайнера одежды. Но сначала пошла работать бухгалтером. Работа нравилась, но цифры утомляли. Она увлеклась вышиванием лентами. Знакомые стали просить вышить картинку в подарок.

"Как-то вечером сидела и листала ленту "ВКонтакте". Увидела пост про вышивку лентами. В комментариях был вопрос от девушки, как вышить розу. Попыталась объяснить, попросили создать паблик на темы о вышивке", — рассказывает предпринимательница. Сейчас в сообществе Valentina Ivanova 32 тысячи подписчиков.

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Девушка купила веб-камеру и штатив, обучилась в онлайн-школе публичных выступлений и стала преподавать вышивку. Сейчас доходы позволяют Валентине оплачивать полезные сервисы, вкладывать в рекламу и покупать новые материалы для съёмки, а также проходить дополнительное обучение. И после этого ещё остаётся прибыль.

Екатерина Мулюкова. Сладкие курсы Нижневартовска

<p>Фото © Пресс-служба VK Business</p>

Окончив школу, Екатерина по совету мамы пошла учиться на эколога. Однако уже в вузе поняла, что работать по специальности не хочет. Екатерина загорелась идеей печь торты на заказ. Оказалось, кондитеру в родном городе нужен помощник, и девушка пошла в пекарню. Это была её первая практика в кондитерском искусстве.

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Проработав месяц, девушка решила, что пора начать зарабатывать самой. Так она открыла Katy school. Зимой 2014 года девушка создала сообщество в соцсети "ВКонтакте" и стала набирать подписчиков. Уже к лету было много заказов. А ещё через полгода Екатерина задумалась о своём кондитерском цехе.

"На торты большой спрос, даже когда много конкурентов, всегда найдётся ваш покупатель, — рассказывает предпринимательница. — Люди заказывают эксклюзивные торты на праздник. Если они вкусные, вас будут рекомендовать родственникам и друзьям". По мнению Екатерины, новичок уже через два-три месяца может зарабатывать от 15 до 30 тысяч рублей, если будет печь минимум десять тортов в месяц.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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