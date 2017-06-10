Картофель, бритьё, табак и другие мифы о Петре I
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Пётр Первый привёз картофель
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Картофель был известен на территории в нынешней России ещё с XVI века.
Пётр Великий — первый царь, который начал бриться
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Первым, кто зачастую ходил выбритым, из российских царей стал Фёдор Романов. Он был женат на полячке Агафье Грушецкой и активно перенимал "европейский манер". Брить бороды стали и молодые бояре.
Пётр Первый привёз табак
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О табаке знали и курили его при дворе ещё во времена его деда, Михаила Романова. Именно он издал запрещающий указ. Курильщиков могли даже казнить.
Театр в России появился при Петре Первом
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Первый придворный театр, хоромина, был открыт при отце Петра Великого, Алексее Михайловиче, в 1672 году. Первое представление называлось "Эсфирь, или Артаксерксово действо" и длилось около 10 часов.
Петра I отравили
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Специалисты, в числе которых советский и российский судебно-медицинский эксперт Юрий Молин, категорически отвергают версию о том, что императора могли отравить. Дело в том, что на его теле не было обнаружено изменений, характерных для воздействия яда. А жжение в животе, судорожное подёргивание мышц и рвота вполне характерны для официальных причин его смерти.
Дворянские дети, отправленные за границу на обучение, получали хорошую стипендию
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Даже крестник Петра Первого Ибрагим Ганнибал писал в своих воспоминаниях, что в студенческие годы за границей у него фактически не было денег, пока он не устроился на военную службу. Он не раз просил прислать средства на еду и необходимый минимум одежды.
Регулярная армия появилась при Петре I
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Сам Пётр Великий в манифесте 1716 года, при котором был обнародован его Воинский устав, отметил, что не он, а его отец, Алексей Михайлович, в 1647 году стал "регулярную армию употреблять". Это были Московские выборные полки. Их отличал постоянный характер службы: после кампаний они не распускались полностью, а продолжали службу.
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