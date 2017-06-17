Нежная любовь тирана. Иван Грозный и Анастасия

Как правитель, взгляда которого боялась целая страна, искал скоморохов, чтобы развлечь супругу, и устраивал свадьбы для её увеселения.

У Ивана Рюриковича, которого за "мягкий и покладистый" характер нарекли Грозным, было пять жён. Но любимой была только самая первая. После смерти Анастасии Захарьиной-Юрьевой рассудительный правитель превратился в жестокого тирана. Так кем была женщина, смерть которой настолько сильно повлияла на правителя великой державы?

Хочу жениться! И царство в придачу

Отец Ивана, русский царь Василий III, скончался в 1533 году, когда мальчику было всего три года. Незадолго до смерти правитель распорядился, что после его смерти ребёнка до совершеннолетия будет оберегать опекунский совет.

Но на трон, который в 1533 году остался без хозяина, претендовала буквально вся боярская знать и родственники матери Ивана, Елены Глинской. Ещё через пять лет не стало и её.

Всё, что наблюдал будущий правитель в течение своего детства, — попытки теми или иными боярскими кланами захватить власть. В итоге он решил себя объявить совершеннолетним и венчаться на царствие в 16 лет, в августе 1546 года.

Также он объявил о намерении жениться. В январе 1547 года в Успенском соборе его венчали на царствие. Вскоре после того, как на голову нового правителя надели шапку Мономаха, был объявлен смотр невест.

Отметим, желание Ивана Грозного жениться было вызвано вполне объективными причинами. Дело в том, что на Руси царь считался "полноценным" и совершеннолетним, лишь когда был женат.

По всей Руси разослали грамоты с требованием предоставить дочерей на смотр. Кандидатуру отбирали из тысяч прекрасных девушек. Сначала они должны были пройти отбор на месте, потом "победительниц" в Москве отсматривали повитухи, медики. Затем их оценивали бояре. И только потом самых-самых представляли пред очи царя.

Самую скромную

Иван Грозный остановился, пожалуй, на самой скромной из претенденток. Историки Людмила Морозова и Борис Морозов отмечают, что за скромное поведение конкурентки даже подшучивали над ней.

Род Захарьиных был в целом известен при дворе. Они часто присутствовали на праздниках в кремлёвских соборах. Как отмечает Николай Карамзин, отец Анастасии был окольничим (придворный чин) при Иване III. Так что родовитостью невеста вполне подходила для будущей царицы.

Внешность и характер будущей царицы наиболее полно охарактеризовал Карамзин: "Целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединённые с умом, не говоря о красоте". Ростом чуть выше полутора метров, с густыми тёмно-русыми волосами, огромными глазами — на неё невозможно было не обратить внимания, даже если ты и царь.

Свадьба пела. И плясала. Две недели

— Государь, люби и чти свою супругу, а ты, христолюбивая царица, повинуйся ему. Как святый крест — глава церкви, так и муж — глава жены, — сказал митрополит Московский и всея Руси Макарий во время венчания молодых 3 февраля 1547 года.

Свадьба проходила по всем традициям. Например, после венчания молодые выпили вино из одного кубка, который после государь растоптал своим сапогом. Жена же не спорила с верховенством мужа, не наступала.

Пир устроили в Грановитой палате. Гуляли буквально всем миром: были не только приближённые и родственники, но и дьяки, купцы. Даже простые москвичи, проходившие мимо, славили новую царицу и их союз.

Историки отмечают, что свадьбу праздновали аж две недели. После этого молодожёны пешком отправились в Троице-Сергиев монастырь 17 февраля.

Впрочем, толком отдохнуть им практически не удалось. К государю приехали псковичи с жалобой на градоначальника. Царь дал понять, что не собирается этим всем заниматься, а жалобщиков велел раздеть и поджечь им волосы и бороды.

Вскоре к монастырю прибыл гонец, который сообщил, что в Кремле со звонницы упал колокол, что было крайне плохой приметой. Грозный с супругой и придворными засобирались домой.

С мужем в поход

Как отмечают историки, молодой царь изменился до неузнаваемости.

— С первых недель знакомства с Анастасией Иван не переставал ею восхищаться. Если при боярах царь позволял себе быть резким и грубым, то при кроткой и нежной супруге он успокаивался и становился любящим и заботливым мужем, — подчеркивают Людмила и Борис Морозовы.

Анастасия Захарьина стала первой царицей, которую царь взял с собой в поход. В декабре 1547 года он выдвинулся на Казань, но в феврале, когда войско пришло к Нижнему Новгороду, началась оттепель, лёд на Волге стал таять, и царь был вынужден повернуть назад.

Воспитывать буду сама

Казань взять Иван Грозный не передумал, но во второй поход отправился уже без супруги. В семье тирана в 1549 году родилась дочь. По слухам, узнав об этом, тиран заплакал.

О появлении в семье первого ребёнка узнали все жители страны по колокольному звону, который доносился из всех церквей. А 18 августа счастливый отец лично отвёз малышку в Новодевичий монастырь на крестины.

Анастасия решила пренебречь традициями и не стала отдавать девочку на попечение мамок, нянек и всех остальных приближённых к люльке: мать воспитывала дочку сама. Но через год Анна внезапно скончалась.

Грозный с супругой решили, что прогневили Бога, и они стали ездить по монастырям, вымаливать прощения. Делали щедрые взносы в церкви. Анастасия даже стала вышивать иконы. Что касается Ивана, он делал щедрые вклады. Например, в 1550 году по его заказу для мощей Сергея Радонежского стали изготавливать серебряную раку (гроб). В 1557 году для одного монастыря сделали часы с колокольным звоном.

"Запрусь и не выйду"

В 1552 году Иван вновь заявил, что будет брать Казань. Как указывают историки, после его отъезда Анастасия заявила, что до возвращения мужа не выйдет из своих покоев и будет молиться о его здравии.

Иван же, когда пала Казань, отправил гонцов в Москву и на словах велел передать об успехе. Письмо же он написал только для Анастасии. Текст письма, видимо, мы уже никогда не узнаем. Вскоре Анастасия послала гонцов из Москвы рассказать о рождении наследника. Царь был счастлив настолько, что тому, кто озвучил благую весть, даровал шубу с царского плеча.

После возвращения Ивана Грозного из Казани счастливые родители отправились вместе с малышом в сторону Волги. И тогда произошла трагедия — ребёнка, который был завёрнут во множество одеялок, одна из мамок уронила в воду. Малыша быстро вытащили, но даже секунд хватило, чтобы он захлебнулся.

"Развлечь жену"

Когда Анастасия вновь родила в 1554 году, заявила, что не будет выходить из дома, а сына, названного Иваном, не пустит крестить в Троице-Сергиеву лавру. Царь согласился и прислал митрополита Макария, который совершил таинство в Чудовом монастыре.

Женщина буквально всё время не отходила от ребёнка и не разрешала его брать в руки никому, кроме отца. Иван же решил, что жену-затворницу нужно как-то отвлечь, и стал устраивать шумные свадьбы, где непременно должна быть царица.

Были и другие методы развлечений. Так, царь и царица очень любили представления скоморохов — "позоры". Иногда в этих весельях даже сам тиран принимал участие.

Ребёнок рос, Анастасия всё больше успокаивалась. Через ещё три года у царской четы появился сын Фёдор. Всего же в их семье родилось шестеро детей, из которых дожили до сколько-нибудь сознательного возраста лишь двое — Иван и Фёдор. Первый должен был занять трон, но скончался после ссоры с отцом. А второй стал последним Рюриковичем на престоле и правил страной более 13 лет.

Болезнь или отравили?

Анастасия серьёзно заболела поздней осенью 1559 года во время поездки в Можайск, которую Иван Грозный устроил для неё и детей. По одной из версий, она подхватила воспаление лёгких, которое к тому моменту на Руси лечить не умели.

Царской семье удалось отправиться в обратный путь и найти лекарства хотя бы для поддержания здоровья не сразу. В результате почти за месяц состояние царицы сильно ухудшилось. При этом здоровье было подорвано ещё и частыми родами — за 13 лет шестеро детей.

После возвращения в столицу Иван буквально окружил Анастасию лекарями и повитухами. Царице делали растирания, поили настойками. Это приносило облегчение, но лишь временное. Стоило на день прервать процедуры — как всё по новой.

В июле 1560 года в Москве начался пожар: горел Арбат и прилегающая к нему территория. Чтобы уберечь горячо любимую жену, Иван отправил её в Коломну. Там она и скончалась в августе.

Историки до сих пор спорят, отравили Захарьину или всё же она умерла от простуды.

Так, в 1995 году учёные взяли для анализа несколько волосков из косы правительницы. На них были обнаружены следы яда — солей ртути. Такие же следы нашли на одежде царицы. Отметим, что в XVI веке этот яд был одним из самых популярных. По сути, это порошок без вкуса и запаха. Поэтому заметить его в пище довольно проблематично.

Сам Грозный склонялся именно к этой версии и подозревал в убийстве своих приближённых: протопопа Сильвестра, Андрея Курбского и Алексея Адашева.

— А с женой вы меня пошто разлучили? — писал правитель Курбскому.

Забрала с собой и добродетель

— Но ещё не знали, что Анастасия унесла с собою в могилу. Здесь конец счастливых дней Иоанна и России: обо он лишился не только супруги, но и добродетели, — писал Николай Карамзин.

На похоронах её Иван рыдал и "от великого стенания и от жалости сердца" едва держался на ногах. Он с трудом мог сам идти за гробом. За руки царя вели брат Юрий и князь Владимир Старицкий. Тиран горько плакал.

Её похоронили в Вознесенском соборе в Кремле. Могила находилась рядом с матерью Ивана Грозного, Еленой Глинской.

Конечно, он мстил за смерть супруги. Вскоре Сильвестра удалили от двора и постригли в монахи то ли в Соловецком, то ли в Кирилло-Белозёрском монастыре. Адашева сначала отправили в Ливонию руководить войском, а вскоре — в Дерпт, где посадили под стражу. Там он заболел горячкой и скончался. Андрей Курбский же бежал в Речь Посполитую. А для Руси началось время жестоких репрессий, о которых и через 500 лет будут вспоминать с содроганием.