Русский народ — это большой и добрый ребёнок. Француз о России и русских

Французский путешественник Поль Лаббе в конце XIX века отправился в поездку по России. Он проехал от Уральских гор до просторов Волги. Пообщался с казаками, татарами, чувашами и другими народами, населяющими Российскую империю. Чем запомнились французу будни городов и сёл, он описал в книге "По дорогам России. От Волги до Урала".

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К такому выводу Лаббе пришёл, путешествуя на пароходе. Путешественник вспомнил, что с ним ехали татары и евреи, "которые пытались продать свой товар прямо на борту". "Реже можно было встретить подвижных мордвинов, суровых и молчаливых калмыков, обходительных и словоохотливых китайцев".

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Поль Лаббе вспоминает, что простые русские люди обладают уникальными душевными качествами. Среди прочего исследователь выделял гостеприимство. Так, от гостя не отходят ни на шаг, всячески его привечают и буквально, по словам путешественника, усыновляют его.

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Во время поездки Поль Лаббе побывал в том числе в Казани. Его поразила красота татарских женщин, одна из которых даже показала ему лицо без платка.

Я решил сделать подарок сельчанам и сказал, что хочу купить барана и пригласить всех на пир. Башкиры сказали, что сами могут угостить меня, но, увидев в моих руках деньги, согласились

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Во время своего нахождения в Казани Лаббе обратил внимание, что татарские женщины едят довольно жирную пищу и сладости. Поэтому, по его мнению, они в какой-то момент точно поправляются и редко выходят на улицу, потому что стесняются этого.

Башкиры сочиняют свои песни прямо на ходу, снабжая привычными для них мелодиями. Слова их сводятся к тому, что лес вокруг красив, а всякий гость желанный

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Такое первое впечатление было у Лаббе после того, как он приехал в Уральск. Также он рассказал о первых мыслях про казаков: "Они отличаются храбростью, инициативностью, умом. Но в то же время вспыльчивостью, отсутствием благородных манер и тягой к спиртному. Казаков нельзя назвать умными людьми. Они больше склонны к движению и активной деятельности".

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Так, француз описал купание в проруби на Крещение, которое давно уже стало частью жизни русского человека. Неменьший шок вызвало и то, что люди набирали воду в бутылки прямо из реки и пили её. Дотошный Лаббе в первую очередь напоминал, что от такого бывает воспаление лёгких, и удивлялся, почему этого нет.

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К такому выводу пришёл французский путешественник на пути к Астрахани.

— Бьёшь ли ты своих жён? — спросил у старика-башкира. — Сейчас нет. Однако раньше иногда бывало, — ответил он. — Покажешь их мне? — Не могу. Они обе умерли.

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К такому выводу пришёл путешественник после того, как пообщался со школьным учителем, который этим занялся. Лаббе называл его умным, но совершенно бесстыжим человеком.

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Эту фразу Поль Лаббе вспомнил, когда обратил внимание на то, что башкирские женщины в XIX веке, изнурённые постоянным трудом, очень быстро стареют. При этом, по мнению путешественника, "среди башкирских женщин редко встретишь красавицу. Порой мне даже казалось, что они никогда не умываются".

Я пытался объяснить присутствующим, что не употребляю спиртного. С каким презрением они на меня смотрели!

Казак всегда выполняет приказ в точности Фото: © EAST NEWS

Лаббе уверен, что, "если таких атлетов подчинить военной дисциплине, это может привести к ужасным последствиям". Особое опасение у путешественника вызывает то, что иногда приказы могут быть поняты неправильно. Писатель вспомнил, как во время прощания с Александром III одна девушка стала пробираться сквозь толпу. Люди из вежливости перед ней расступались. Но в какой-то момент на это обратил внимание казак, который отнёс девушку на надлежащее ей место.

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Путешественник называет настоящей демонстрацией мужества и героизма, когда казаки идут строем по Петербургу.