Уотергейт. Как ФБР удалось свергнуть Никсона

Ночью 17 июня 1972 года совершавший обход охранник гостиничного комплекса "Уотергейт", где располагался штаб демократической партии, обнаружил следы взлома. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили в здании пятерых взломщиков, один из которых оказался бывшим агентом ЦРУ, а остальные тоже были связаны со спецслужбой. Это положило начало уотергейтскому скандалу — мощнейшему в американской истории удару по государственному аппарату, закончившемуся отставкой президента. Это был первый и последний случай такого рода с американским лидером. Но как это удалось сделать? Чем на самом деле было уотергейтское дело?

Никсон

Путь Ричарда Никсона к президентской власти был долгим и трудным. Свою политическую карьеру бывший морской офицер Никсон начал сразу же после войны. Тогда только начиналась холодная война и поиски коммунистов под кроватью были главным трендом американской политики. Именно на этом Никсон и сделал себе имя, став членом Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Никсон со своими регулярными изобличениями тайных коммунистов запомнился избирателям и уже в 1946 году победил на выборах и стал сенатором.

В 1953 году президентские выборы выиграл бывший командующий войсками союзников в Европе генерал Эйзенхауэр, и бывший офицер Никсон, к тому времени уже заметная фигура в сенате, стал вице-президентом.

Поэтому когда Эйзенхауэр после двух сроков покинул свой пост, кандидатом от республиканцев стал именно Никсон. Но ему крупно не повезло. Как раз в это время началось взрывное распространение телевизионных технологий, что позволило организовать первые в американской истории теледебаты кандидатов в президенты в прямом эфире. Никсон недооценил волшебную силу телеэкрана и попытался одолеть своего соперника Джона Кеннеди традиционным способом, переспорив его. Но он просчитался. Харизматичный Кеннеди, применяя своё обаяние, выглядел в кадре значительно лучше своего соперника, который нервничал, потел, вздрагивал и производил впечатление неуверенного в себе человека. Кеннеди одержал убедительную победу и на дебатах, и на выборах.

Следующий шанс представился ему в 1968 году. И на этот раз Никсон победил. Выборы проходили в атмосфере многотысячных антивоенных выступлений и расовых конфликтов (незадолго до начала кампании был застрелен Мартин Лютер Кинг). Кроме того, самый популярный кандидат демократов Роберт Кеннеди был застрелен накануне начала президентской гонки, и им пришлось выставлять менее популярного Хьюберта Хамфри. Никсон шёл под лозунгами наведения порядка и победил.

Его первый срок был весьма успешным. Американцы взяли реванш за поражение в космической гонке, высадившись на Луне. Никсон наладил отношения с прежде изолированным Китаем, а также начал политику разрядки в отношениях с СССР. Тем не менее Америка продолжала бурлить. Сотни тысяч антивоенных активистов устраивали марши на Вашингтон, требуя прекращения бессмысленной войны во Вьетнаме. Новую президентскую кампанию выигрывал тот кандидат, который пообещал бы покончить с этой войной. Никсон понимал это и готовился взять антивоенные лозунги на вооружение. Всё спутало неожиданное событие. 2 мая 1972 года умер Эдгар Гувер — одна из наиболее влиятельных и ключевых фигур американской системы.

Гувер

Глава ФБР Эдгар Гувер был одной из системообразующих фигур американской политики. Один за другим сменялись президенты и эпохи, но Гувер был неизменен. Он возглавил ФБР в 1924 году и оставался его директором почти полвека, вплоть до самой смерти в 1972 году. За это время ФБР выросло из небольшого ведомства с 600 сотрудниками до гигантской корпорации с десятками тысяч сотрудников и практически абсолютными полномочиями. Гувер пережил разгул криминала и мафиозных структур в годы Сухого закона, несколько всплесков популярности коммунизма, движение хиппи, антивоенные демонстрации, борьбу расовых меньшинств за гражданские права. Гувер превратил ФБР в одну из наиболее влиятельных структур, а сам превратился в патриарха американской политики и одну из её ключевых фигур. Ни один президент, как бы популярен, силён и упорен он не был, не осмеливался оспорить влияние Гувера и сместить его.

Один только Кеннеди предпринял робкую попытку ограничить влияние могущественного главы ФБР, но закончилось всё загадочной гибелью президента.

После Второй мировой войны у ФБР появился очень сильный и влиятельный конкурент — ЦРУ, созданное на базе действовавшего в годы войны УСС (Управление стратегических служб). Формально поле деятельности ЦРУ и ФБР не должно было пересекаться. На деле это периодически происходило. Понятно, что отношение Гувера к ЦРУ было в высшей степени прохладным, особенно если учесть, что после войны началась экспансия США и ЦРУ стало получать куда больше внимания и бюджетных средств, чем ФБР.

Конфронтация между ФБР и ЦРУ существовала всегда, и именно она поспособствовала краху карьеры Никсона.

Никсон совершает большую ошибку

2 мая 1972 года, за полтора месяца до начала уотергейтского скандала, умирает всесильный Гувер. Пока он был жив, ни один лидер не сумел бы оспорить его полномочия, чему способствовал и обширный компромат, накопленный ведомством Гувера на практически всех американских политиков. Это ЦРУ всегда плясало под президентскую дудку, а гуверовское ФБР было самостоятельным игроком.

Разумеется, это положение мало кого устраивало, но, пока был жив Гувер, изменить его было не под силу. Шанс изменить расклад появился после его смерти. И Никсон сразу же попытался этим воспользоваться и взять ФБР под свой прямой контроль. Он совершил ошибку, которая стоила ему президентского кресла.

3 мая Никсон объявил о назначении на пост руководителя ФБР Патрика Грея. Он не имел никакого отношения к ФБР и был доверенным человеком Никсона. Незадолго до смерти Гувера Никсон назначил Грея заместителем генерального прокурора, но экстренно отозвал после смерти шефа ФБР.

Разумеется, его назначение было крайне негативно воспринято в ФБР. Ведь бюро всегда держалось особняком, за почти 50 лет гуверовской эпохи там сложилась своя особая корпоративная культура, свой дух. И, конечно, все ждали, что ФБР возглавит кто-то из прежней команды Гувера, например, один из его заместителей. Но вместо этого им прислали из Вашингтона ставленника Никсона. В бюро затаили обиду.

Уотергейт

Ночью 17 июня сторож гостиничного комплекса "Уотергейт" заметил следы взлома и вызвал полицию. Среди незадачливых взломщиков оказались бывший сотрудник ЦРУ и сотрудники предвыборного штаба Никсона, а при них обнаружили два звукозаписывающих жучка, после чего к делу подключилось бюро, поскольку подобные дела, связанные с аппаратурой, находились в их компетенции.

Тем не менее напрямую этот скандал с именем Никсона не увязывался.

Уотергейтский скандал не помешал Никсону одержать оглушительную и разгромную победу на выборах 1972 года. Проблемы начались через месяц после победы. ФБР очень крепко взялось за расследование взлома. Пожалуй, даже очень крепко. Настолько, что ставленник Никсона во главе бюро Грей фактически так и не сумел замять дело. Будь Гувер жив, дело, скорее всего, замяли бы при его непосредственном участии, но в новых условиях бюро было заинтересовано в раскрутке дела.

Тем не менее уотергейтское дело не вызвало поначалу большого интереса. ФБР нужны были союзники, чтобы одолеть Никсона. И этими союзниками стали журналисты.

Глубокая глотка

Начинающий журналист газеты The Washington Post Роберт Вудворд и его чуть более опытный коллега Карл Бернстайн периодически публиковали материалы, имевшие отношение к делу. От всех остальных их отличало одно: у них был отличный эксклюзивный источник, знавший всю внутреннюю кухню этого дела и вообще взаимоотношений внутри американской системы. Первоначально он именовался в записях как "Мой друг", но по настоянию редактора газеты его нарекли "Глубокой глоткой", в честь вышедшего недавно и наделавшего много шума порнофильма.

"Глубокая глотка" был чрезвычайно хорошо осведомлён о деле, и по настоянию Никсона были предприняты поиски "предателя" в бюро, закончившиеся безуспешно. Более 30 лет личность таинственного информатора была тайной, пока в 2005 году 92-летний Марк Фелт не сделал сенсационное признание. Человеком, фактически уничтожившим Никсона, был именно он. Фелт в то время был заместителем директора ФБР, но Никсона он имел основания не любить, поскольку он был заместителем ещё самого Гувера и мог ожидать, что пост директора бюро достанется ему, а не ставленнику Никсона.

По материалам, полученным от Фелта, журналисты описывали схемы, к которым прибегал Никсон, то, как он собирал компромат на конкурентов, организовывал за ними слежку и всячески их компрометировал. Обвинения звучали столь убедительно, что, когда в январе 1973 года начался суд над взломщиками, стало понятно, что просто судом тут не отделаться. Началось формирование сенатской комиссии, которая проводила своё расследование опубликованных в СМИ фактов.

Никсон зажат в угол

После того как началось сразу несколько независимых расследований, президент оказался зажат в угол. "Сливы" от ФБР были столь убедительны, что Никсон просто не мог оставлять их без комментариев и покрывать свою команду. Попытки воспрепятствовать следствию закончились неудачно, старая гуверовская команда фактически саботировала распоряжения нового шефа. Многие фамилии из его окружения уже звучали в расследованиях, и Никсону не оставалось ничего другого, кроме как избавляться от них.

Это и стало причиной крушения Никсона. Уволенные им соратники считали себя уже не связанными клятвой верности патрону и не желали сидеть в тюрьме за его грехи, предпочитая активно сотрудничать со следствием. Бывший советник президента Джон Дин признал на суде, что обсуждал с Никсоном план, как воспрепятствовать расследованию, и делал это неоднократно.

Но у ФБР были весомые козыри и помимо показаний. В бюро знали, что Никсон записывает все разговоры в Белом доме на плёнку "для истории". Позднее даже ходили слухи, что ещё в гуверовские времена существовала добрая традиция незаметно похищать эти плёнки и крутить их на вечеринках в ФБР, чтобы похохотать над некоторыми нелепыми выражениями президента. Потом плёнки возвращались обратно. Однако напрямую сообщить следствию о плёнках было невозможно, поскольку это было автоматическим признанием в том, что ФБР выходило далеко за рамки закона в отношениях с президентом. Поэтому требовалось, чтобы показания о существовании плёнок дал кто-то из команды Никсона.

Показания о плёнках дал летом 1973 года уволенный сотрудник аппарата Баттерфилд. Сразу же после этого предоставить плёнки для ознакомления потребовали и сенатская комиссия, и прокуратура. Никсон наотрез отказался, предложил предоставить распечатанную расшифровку, но это прокуроров не устроило. Тогда президент потребовал от генерального прокурора Ричардсона уволить прокурора Кокса. Теперь отказался уже Ричардсон, и вместе с Коксом они в знак протеста подали в отставку.

Тем временем расследование выявило некоторые мутные финансовые дела вице-президента Спиро Агню, которому пришлось подать в отставку. Никсон остался один, без команды. Часть соратников он уволил сам, чтобы дистанцироваться от них, другие поняли, что Никсон увяз так основательно, что добром это не кончится, и в интересах своей карьеры предпочли его покинуть.

Отставка

Все заседания комиссий транслировались в прямом эфире, пресса ежедневно сообщала новые сенсационные подробности. Поведение самого Никсона ни у кого не вызывало сомнений, что он напрямую причастен ко всем этим делам. Осенью 1973 года Никсон выступает с оправдательной речью, заявляя о своей невиновности, и отдаёт заветные плёнки. Но оказалось, что на плёнке стёрт кусок записи продолжительностью 18 минут. К тому же он передал не все плёнки. Только летом 1974 года Верховный суд обязал президента выдать все имеющиеся записи, в том числе и запись за 23 июня 1972 года, которая, как ожидалось, станет настоящей "бомбой", ведь в тот день он встречался с главой управления делами президента Хэлдеманом.

После опубликования плёнки карьера Никсона была закончена. Даже у его самых фанатичных сторонников больше не было сомнений, что президент всеми силами пытался воспрепятствовать следствию. Ни у кого из республиканцев в конгрессе больше не было и мысли о том, чтобы выступить в защиту президента, чьи тёмные дела стали достоянием общественности. Первый в американской истории импичмент был неминуем. Не дожидаясь его, 9 августа 1974 года Никсон подал в отставку. Никсон лишился поста не столько за прослушку конкурентов, сколько за многократные попытки воспрепятствовать следствию.

Вскоре он был помилован сменившим его президентом Фордом, однако часть соратников Никсона получила небольшие тюремные сроки.

Журналисты Вудворд и Бернстайн стали абсолютными звёздами американской прессы. Статус и престиж журналистики в Америке резко вырос. Но за кулисами красивой истории о том, как два давида-журналиста свергли голиафа-президента, осталось многое. Самонадеянность и вера в собственную неуязвимость Никсона, безответственность и промахи его окружения, заигравшегося в шпионские игры, корпоративный дух и особая этика гуверовского ФБР, не терпящего чужаков. Совокупность этих факторов и привела к тому, что триумфатор Никсон, одержавший одну из самых уверенных в истории побед на выборах 1972 года (520 голосов выборщиков против 17 у конкурента), буквально через несколько месяцев превратился в главного изгоя американской политики за всю историю её существования.