"Матильда" Учителя отдыхает. Александр II и Екатерина Юрьевская

Пока все обсуждают фильм о романе последнего российского императора, Лайф вспоминает историю царя-освободителя, который в итоге женился на собственной любовнице.

История Александра II и Екатерины Юрьевской больше напоминает женский роман, чем реальную ситуацию, которая могла произойти с правителем. Она, влюблённая в него настолько, что готова отказаться от всего, и он — осторожный царь, который наплевал на все существующие порядки и решил не скрывать своих чувств от целой толпы придворных.

"Вы не подскажете, как найти императора?"

Екатерина Юрьевская-Долгорукая — представительница известного княжеского рода. Её отец Михаил унаследовал крупное состояние и вёл беспечный образ жизни, проматывая его в карты. Но связи, в том числе знакомство с императором, позволяли жить беззаботно.

В августе 1857 года император Александр II по пути в Волынь остановился в имении у Долгоруких в Тепловке (недалеко от Полтавы), чтобы передохнуть.

10-летней Кате было до ужаса любопытно увидеть императора, и девочка пошла его искать. Они встретились в саду на территории имения. Ребёнок не признал императора и поинтересовался, где бы ей встретить Александра II. Правитель уделил ей несколько минут, а на следующий день попросил показать сад.

Не было бы счастья

Через два года отец Екатерины, Михаил Долгорукий, окончательно промотал своё состояние и вскоре скончался от нервного потрясения. Слухи о произошедшем дошли до государя, который взял семью князя под свою опеку, а шестерым детям Долгорукова обязал дать надлежащее образование.

Екатерина и её сестра Мария оказались в Смольном институте. Для девушки в XIX веке это означало примерно то же, что сейчас для сызранской выпускницы поступить на бюджет в МГИМО. Случаи бывали, но это скорее исключение.

Император вновь встретил уже 17-летнюю Екатерину в Летнем саду в 1865 году. Что именно они говорили друг другу и как объяснялись — неизвестно, только спустя десятилетия Екатерина (под псевдонимом Виктор Лаферте) напишет, что от императора прозвучали следующие слова.

— Я несвободен сейчас. Но при первой возможности я на тебе женюсь.

После этого девушка три-четыре раза в неделю стала являться в Зимний дворец, открывая собственным ключом маленькую дверь в комнату. Эта комната, как уверяет французский посол при русском дворе Морис Палеолог, соединялась лестницей с царскими апартаментами, расположенными на втором этаже.

Особа царя в России была священна, поэтому все слухи, которые, конечно же, сразу поползли по Зимнему, обсуждали лишь вполголоса. Разговаривать об интимной жизни монарха было небезопасно ещё и потому, что у тайной канцелярии везде были собственные уши.

Отношения в семье

С середины 1850-х годов супруга монарха Мария вела крайне замкнутый образ жизни. Врачи настоятельно рекомендовали ей даже лишний раз не выходить из комнаты, чтобы не тревожить собственное здоровье, подорванное частыми родами (у императорской четы родилось восемь детей). Отношения в семье окончательно разладились после смерти сына — цесаревича Николая.

Тем временем на Александра обращали внимание молоденькие придворные девушки. И периодически у него случались романы. Как пишут историки, Александр женился без всякой любви, не успев к тому моменту оправиться от разрыва с фрейлиной Ольгой Калиновской. Поэтому наличию фавориток вряд ли можно удивляться. Впрочем, назвать императора бабником сложно: романы с одной и той же фавориткой длились годами.

Александра Долгорукая, например (по совпадению дальняя родственница Екатерины). Современники указывают, что их роман длился не менее пяти лет. Фрейлина Анна Тютчева вспоминала, как девушка кокетничала с императором ещё в 1854 году. А сама Юрьевская позже отмечала, что связь правителя с Долгорукой прервалась лишь в 1862 году, когда она неожиданно для всего высшего света вышла замуж за генерала Петра Альбединского.

Следующими отношениями, о которых шептались по кулуарам, стали как раз с Юрьевской. Только тут дело обстояло значительно серьёзнее, чем "просто роман".

В Париж

В том же 1865 году было принято решение спасать девушку от вполне себе правдивых слухов в Неаполе. Именно там жил брат княжны Михаил с супругой. Два года Екатерина провела в Италии, где переписка с Александром не прекращалась вопреки стараниям родственников. Да и что, по сути, они могли сделать — не спорить же с русским царём.

В 1867 году девушка уехала в Париж, где Александр встречался с императором Наполеоном III. После официальных приёмов русский император проводил свободное время с 20-летней девушкой. В Петербург они вернулись вместе.

В Петербурге

В российской столице фаворитка государя поселилась в доме у своей невестки на Английской набережной, где заняла весь нижний этаж. Когда император отправлялся в Ливадию, Петергоф или даже Царское Село, для девушки всегда находился домик неподалёку.

Долгорукова вспоминает, как они встречались в Царскосельском дворце перед цветником, разведённым ещё для Екатерины II, в маленькой комнатке в конце флигеля.

Вскоре Екатерину назначили фрейлиной императрицы. Та и не противилась.

— Она была уверена, что это увлечение быстро пройдёт. Мои приветствия принимала с самой холодной улыбкой, — пишет Юрьевская.

Александр заявил, что фрейлиной императрицы, которая лично будет ежегодно сопровождать царскую чету на воды в Эмс, становится Долгорукая. Та взяла с собой в качестве сопровождающей Варвару Шебеко.

Императорская семья традиционно останавливалась в отеле Катр-Тур, а девушки — в соседней вилле Petit Elisee.

"Я беременна"

Так, в поездках, личных сопровождениях и встречах всё продолжалось до 1871 года, когда Долгорукая объявила государю, что ждёт ребёнка. Вопрос о том, кто папа, разумеется, даже не появлялся. Фрейлина не упустила возможности подколоть императрицу.

— Я беременна. Кто же отец, — сказала она во время приёма лично государыне.

В закоулках Зимнего на свет появился Георгий Юрьевский. Фамилию-то мальчику дали по матери, а вот отчество — от отца. Его отдали под присмотр русской кормилицы и гувернантки-француженки. Они втроём поселились в Мошковом переулке, в доме начальника личной охраны царя Александра Рылеева. Мать малыша оставалась при императрице, о её беременности "официально" не распространялись. Родители могли посещать малыша лишь изредка.

"Я её сокрушу"

В 1873 году у пары родилась девочка Ольга. Императрица к тому моменту по рекомендации своего личного врача Сергея Боткина набиралась сил в Крыму, проводя там по несколько месяцев. Конечно, до неё дошло это известие. Но как она отреагировала, никому не известно.

— Малолетним Георгию Александровичу и Ольге Александровне Юрьевским даруем мы права, присущие дворянству и вводим в княжеское достоинство с титулом светлейших. Александр, — а вот такой указ пришёл в тайный совет.

Тем временем двор был в бешенстве. Нет, фаворитки у русских императоров были со времён самого первого, Петра, только они редко были настолько явными при живой жене.

— Я её сокрушу, эту девчонку, — однажды сказал граф Пётр Шувалов — приятель государя — в присутствии своих друзей.

Конечно, правителю об этом стало известно. А Шувалова назначили послом в Лондон — с глаз подальше.

А чего скрывать-то

В 1878 году Александр окончательно перестал скрывать собственную вторую семью. Долгорукую поселили в Зимнем, отвели ей три большие комнаты над личными апартаментами императора.

— Я в силах простить мне все оскорбления как монархине, но я никогда не прощу оскорбления мне как супруге, — сказала она как-то своей приближённой Александре Толстой.

Это был единственный раз, когда императрица кому-то пожаловалась. А тем временем поведение императора стало главной темой обсуждения в салонах. Заодно у царя разглядели одышку и — одновременно — резкий набор в весе и его потерю. "Вот до чего довела!", — шептались в кулуарах.

Свадьба

Императрица скончалась 22 мая 1880 года (по старому стилю). В это время император находился в Царском Селе. Вскоре её останки перенесли в собор Петропавловской крепости. Екатерина Долгорукова, несмотря на чин придворной дамы, на похоронах не присутствовала.

Со дня смерти императрицы прошло около месяца.

— Петровский пост заканчивается 6 июля. В этот день мы обвенчаемся, — объявил Юрьевской император за неделю до события.

Традиционно глава страны должен был находиться в трауре в течение года, но Александр пренебрёг этим правилом. Этого момента она ждала 14 лет.

— 1880 год 6 июля в три часа пополудни в часовне Царскосельского дворца Его величество император всероссийский Александр Николаевич соизволил вторично вступить в законный брак с фрейлиной княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, — гласит свадебный акт.

Дети были признаны законными, однако претендовать на российский престол они не могли.

Последний день

Екатерина вспоминала, что Александр 12 марта 1881 года поднялся раньше обычного — в 8:00 он уже был на ногах. Он прогуливался с женой и детьми по дворцу, а после они обязательно завтракали в полном составе. Если кто-то болел и не мог выйти к трапезе — ели у него в комнате.

В этот раз обычай был нарушен. Вся семья — в том числе и дети от первого брака с супругами — отправились в часовню, где проходили обряд причащения. После завершения привычных дневных дел император сказал супруге следующее:

— Почему бы мне не поехать на развод (караулов. Со времён Павла I присутствие императора по воскресеньям было еженедельной традицией). Не могу же я вечно оставаться затворником.

На следующий день он наскоро позавтракал, пообещав жене быть дома без четверти три.

— Я чувствую себя таким счастливым, что это счастье пугает меня, — последние слова, которые Александр II сказал жене.

Он уже спешил домой — ехал по набережной между Екатерининским каналом и садами Михайловского дворца — когда прогремел взрыв. Царь чудом остался жив. Как позже писала Юрьевская, со слов приближённых, он побежал за вероятным террористом. Тогда раздался второй взрыв.

Александра привезли в Зимний дворец. Все усилия медиков оказались напрасны. Когда объявили о смерти императора, Екатерина срезала длинные волосы и положила косы ему в руки.

Тело перенесли в Петропавловский собор только на пятый день. Практически не отходившая от него вдова упала в обморок у гроба.

***

Согласно завещанию Александра, Екатерина могла остаться и занять те самые три комнаты Зимнего дворца. Но она договорилась с новым императором на переезд во Францию со всей фамилией и, как предполагается, некий пансион. Её дворец располагался недалеко от Ниццы.

— Я видел её несколько раз в Париже, где она вела жизнь богатой иностранки. Она также подолгу жила в Ницце. Ей не приписывали никаких романов, всё свободное время забирали дети, — вспоминает Морис Палеолог.

Она дожила до 75 лет и скончалась в 1922 году.