"Вызываю дух отца". Как российские цари спиритизмом занимались

Как Екатерина II приревновала Потёмкина к жене спирита и какой совет "дал" Николаю II отец почти через 20 лет после собственной смерти.

"Чудеса" при дворе

"Специалист" такого уровня впервые появился в России при Екатерине II в 1778–1780 годах. Изначально он приезжал в империю по линии масонства, а позже, познакомившись с фаворитом Екатерины Григорием Потёмкиным, уже предстал при дворе.

Как звали мужчину на самом деле — неизвестно. Дело в том, что в Россию он въехал по поддельным документам. Его называют и Джозефом Бальзамо, и Джузеппе Бальзамо, и графом Фениксом, и маркизом де Анна, и графом Калиостро. Слухи доходили до того, что его называли внебрачным сыном Людовика XV. Он представлялся и полковником. О визите сицилийца — "испанского военного" сообщили "Санкт-Петербургские ведомости" в 1780 году.

Он остановился в доме на Дворцовой набережной, где для "целителя" оборудовали специальный спиритический кабинет.

Как уверяют историки, "специалист" был знаком с Потёмкиным по линии масонства. А Игорь Зимин в книге "Повседневная жизнь российского императорского двора. Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX — начало XX в." указывает, что фаворит императрицы неровно дышал к жене спирита Лоренце Феличиани. К слову, она поддерживала супруга, выступала в качестве ассистентки. Про Бальзамо ходили слухи, что он превращает ртуть в воду и наоборот. То же самое она проделывала с медью и золотом. Феличиани, которая выглядела максимум лет на 30, уверяла, что ей давно за 60, а "чудесное превращение" стало возможным исключительно благодаря супругу и его волшебному эликсиру. Петербургские дамы мгновенно стали раскупать снадобье. Вреда от него не было — обычный травяной раствор.

Как Екатерина II высмеяла "спирита"

"Маг" занялся лечением на дому. Первым его пациентом стал итальянский певец, выступающий в столице Российской империи, — Джованни Локателли. Дело в том, что мужчина охрип. При помощи своих отваров, о которых "целитель" говорил как о волшебных снадобьях, ему удалось восстановить голос. Бальзамо записал это в чудеса.

После этого он "лечил" от нервных расстройств, "изгонял бесов". Так, графу Александру Строганову он сначала диагностировал, а потом и вылечил нервное расстройство. Сенатор Иван Елагин, наслушавшись о чудесах, которые вытворяет Калиостро "при помощи духов", хотел научиться превращать различные металлы в золото. Однако затея, конечно же, провалилась.

Государыня-императрица не оценила "чудес". Через девять месяцев после приезда "Калиостро" Екатерина II написала комедию "Обманщик" и велела убираться из России как можно быстрее. По слухам, причиной тому стало не отношение правительницы к спиритизму, а интрижка Потёмкина с женой Калиостро.

Александр II и вызов духов

Спиритизм утратил свою популярность в России, но лишь временно. Прошло менее 100 лет, и при дворе появилась поклонница "вызова духов" — супруга брата Александра II, Константина. Александра приучила к этому и родню мужа. Так, фрейлина Анна Тютчева писала, что в 1853 году тогда ещё цесаревич с супругой "разговаривали со столами и шляпами перед сном".

В 1856 году, уже после воцарения Александра, в Россию пригласили шотландского медиума Дэниэла Хьюма. Мужчина к тому моменту был известен трюками вроде "взлететь в комнате" и "поговорить с духами". До приезда в Россию он проводил сеансы при личном присутствии Наполеона III и королевы Софьи. В Петербурге "волшебника" приняли с распростёртыми объятиями.

К тому моменту Александр работал над Крестьянской реформой и хотел посоветоваться с покойным отцом по данному поводу. Первый сеанс состоялся во дворце в июле 1857 года. На нём помимо медиума присутствовали 12 человек. Среди них император, императрица и её фрейлина Анна Тютчева.

Она вспоминала, как шевелились столы и стулья, сам "волшебник" летал по комнате — в общем, демонстрировал свои стандартные фокусы.

Интерес к медиуму, от духов которого не добились ответов, постепенно иссяк. Но это дало толчок для всей России: если государь вызывает духов, значит, в этом есть смысл. В конце 1850-х — начале 1860-х мода на спиритизм распространилась по всей империи.

Николай II и "духи"

Последний российский император и его жена совершенно не интересовались чернокнижниками, спиритизмом и прочими вещами, пока не родилась четвёртая дочь. В императорской семье появились риски остаться без наследника.

Вот тогда в Царское Село к императорской чете началось "паломничество" из всевозможных чернокнижников, юродивых и тому подобных странных личностей. Так, в 1900 году к императорской паре приезжала Матронушка Босоножка, которая "увидела" сына у Александры. Этого Николаю II с супругой показалось мало — они поехали в Тамбовскую губернию к Паше Саровской. Правда, царь не понял ни слова из того, что она говорила.

Первым спиритом при дворе последнего императора стал Низье Филипп. Его представил царю родной дядя. Спирита перевезли в Россию, и он начал свои предсказания.

Основной вопрос, который волновал императорскую чету, — будет ли у них сын. Как пишет приближённая Александры Федоровны Анна Вырубова, он предсказал с помощью своего "спиритического столика" рождение сына. После этого он приснился императрице, что, наверное, логично, если ты постоянно думаешь об одном и том же.

Филипп скончался в 1905 году. Практически сразу после при дворе стал "работать" его ученик Жерар Анаклет Венсан Анкоосс, известный как Папюс. Ко двору его представил Великий князь Николай Михайлович.

Он по просьбе Николая "вызвал" дух его отца, Александра III. Папа посоветовал сыну безжалостно подавлять революцию, если она будет. Отметим, что в 1905 году революционные настроения секретом ни для кого не были, как и то, что в России мог произойти в том числе переворот.

А вот главный "чародей" при дворе Николая II, Григорий Распутин, был ярым противником спиритизма. Как свидетельствуют историки, именно он уговорил императрицу прекратить заниматься "бесовщиной". Поэтому вскоре в услугах Папюса нуждаться перестали и он отбыл во Францию. Впрочем, последний русский император переписывался с ним до 1915 года.