"Ночь длинных ножей". Зачем Гитлер расправился со старыми соратниками

30 июня 1934 года недавно пришедший к власти в Германии Адольф Гитлер начал расправу со своими старыми соратниками из числа лидеров штурмовиков. Под предлогом предотвращения путча было перебито большинство высокопоставленных руководителей штурмовиков, а также личные политические враги Гитлера. Зачем же фюреру потребовалось истреблять старых соратников?

Главным человеком в рядах штурмовиков, или "коричневорубашечников", как их звали за цвет униформы, был Эрнст Рем — вдохновитель и харизматический лидер организации. Как и Гитлер, Рем был страстным патриотом Германии, но имел куда более солидную биографию. Если Гитлер рисовал акварели и в армию попал только под наплывом патриотических чувств безумного лета 1914 года, то Рем был профессиональным военным.

С детства он мечтал о военной карьере. В отличие от Гитлера, бывшего лишь ефрейтором, Рем начал Первую мировую войну лейтенантом, а закончил капитаном. Был трижды тяжело ранен и получил два "Железных креста". После войны разочарованный революцией Рем вместе с Георгом Эшерихом создал Баварскую гражданскую самооборону — полувоенную организацию. Рем обустраивал в баварских лесах многочисленные схроны и тайники с оружием для бойцов, но вскоре организация была запрещена.

К тому моменту Рем уже познакомился с Гитлером. Будущий фюрер в то время выступал в пивных залах и очень радовался, если его собиралось послушать хотя бы сто человек. Гитлер понравился Рему, и тот примкнул к зарождавшейся НСДАП.

У Рема, уже имевшего опыт ведения полувоенных организаций, возникла идея создания вооружённых отрядов для захвата власти.

Штурмовики

Так появились штурмовики, сокращённо — СА, от немецкой аббревиатуры Sturmabteilung — штурмовые отряды. Не стоит думать, что это было исключительной особенностью именно нацистов. В то время свои вооружённые отряды имела едва ли не каждая партия. Такой был тренд.

Военные в то время были самым благодатным материалом для вербовки. Армия в Германии традиционно была больше чем просто армия. Прусские офицеры — особая каста со своими принципами, правилами и взглядами и идеей беззаветного служения престолу.

После крушения монархии и фактического прекращения существования армии тысячи офицеров оказались выброшены на обочину жизни. Они готовы были винить в обрушившихся на них бедах кого угодно.

В 1920 году военные предприняли попытку переворота, примкнув к генералу Лютвицу для участия в Капповском путче, но безуспешно. Положение бывших военных было ужасно: они не имели профессии, не могли служить в армии, а государство не имело средств платить им пенсии.

В общем, эта среда была взрывоопасной и именно в ней набирали первых штурмовиков. Базой штурмовых отрядов стали бывшие фрайкоровцы, а командирами групп, сотен, взводов и эскадронов становились бывшие офицеры. Рем привёл в СА капитана Эрхарда — одного из наиболее активных участников Капповского путча.

В функции штурмовиков входили уличные драки с политическими противниками, охрана митингов и собраний партии, личная охрана Гитлера.

Первые трения и раскол

Недопонимание между лидерами штурмовиков и Гитлером началось уже с первых дней существования организации. Гитлер требовал беспрекословного подчинения, что для старших по званию офицеров СА было неприятно. Они согласны были помогать Гитлеру, покуда это было на руку, но они вовсе не собирались приносить себя в жертву по первому щелчку пальцев фюрера.

Гитлер полагал, что это не более чем партийная военная организация, необходимая для захвата власти, после чего смысл её существования исчезает. Рем и другие лидеры СА полагали, что штурмовики должны стать ядром будущей немецкой армии, организуемой в виде ополчения.

Противоречия достигли высшей степени накануне Пивного путча в 1923 году. Капитан Эрхард, возглавлявший т.н. Штабной отряд, ответственный за охрану Гитлера, поругался с вождём и покинул организацию. После этого Гитлер принял решение создать с нуля новую организацию, более лояльную. Так появился личный отряд охраны Гитлера Штострупп, независимый от СА и ставший прообразом будущей СС. Кроме того, наиболее доверенные и близкие к Гитлеру люди, отвечавшие за его безопасность, перешли из СА в СС. Это сделали Эмиль Моррис, Юлиус Шрек и Йозеф Берхтольд. Главой СА был назначен Герман Геринг — человек Гитлера.

Тем не менее штурмовики приняли самое непосредственное участие в Пивном путче, захватывая здания и участвуя в перестрелках с полицией. Рем хотя и был задержан во время столкновений, избежал тюремного срока.

Когда Гитлер вышел из тюрьмы, Рем попытался обрадовать его, сообщив, что увеличил численность штурмовых отрядов в несколько раз. Но Гитлер на удивление холодно его "отшил", заявив, что ему эта детская возня больше неинтересна и никаких штурмовых отрядов больше не будет, у него есть личная охрана — СС, которой вполне достаточно. Гитлер после путча и отсидки в тюрьме превратился в звезду национального масштаба и в путчах больше не нуждался.

Ошеломлённый Рем покинул все посты и на несколько лет отошёл от движения. В 1928 году он уехал в Боливию, где работал военным советником в армии.

Путч Штеннеса

Однако в конце 20-х годов Гитлеру вновь понадобились услуги штурмовиков. Чем острее становилась политическая борьба, тем более яростные столкновения происходили на улицах немецких городов. Новым главой СА был назначен фон Заломон, который назначил главой СА в Берлине Вальтера Штеннеса.

Штеннес успел поучаствовать в Первой мировой войне, во Фрайкоре, в Капповском путче и "Стальном шлеме". Штеннес присоединяется к национал-социалистам в конце 20-х, хотя Гитлер, оценив харизму молодого офицера, звал его в СА ещё в начале десятилетия.

Штеннес развил бурную деятельность по привлечению в ряды штурмовиков не бывших ветеранов, а молодёжи из рабочей среды, лишившейся работы на фоне кризиса. Численность штурмовиков доходит до 80 тысяч.

Штурмовики, превращаясь во всё более влиятельную силу (их численность уже почти достигла рейхсвера), требовали особого отношения к себе и не желали мириться с ролью пешек Гитлера.

Накануне досрочных выборов в рейхстаг ряд руководителей штурмовиков потребовал от Гитлера включить кандидатов от СА в партийные списки. Гитлер наотрез отказался, он не планировал делиться властью с наёмниками партии. Обостряла ситуацию и вражда с СС. С трудом удалось уладить конфликт, вспыхнувший после того, как в рядах штурмовиков был обнаружен шпион СС.

Летом 1930 года в Берлине произошёл конфликт между возглавлявшим местные отряды СА Штеннесом и гауляйтером Геббельсом, чья штаб-квартира была взята штурмом. Всё закончилось погромом штаба Геббельса и перестрелкой с отрядами СС.

Штеннес требовал от Гитлера лучшего финансирования отрядов СА. В итоге ему удалось поднять против Гитлера берлинских штурмовиков, открыто выступив с обвинениями в предательстве идеалов. Однако большая часть штурмовиков не примкнула к выступлению, а Гитлер предпочёл замять скандал и после непродолжительного пребывания Штеннеса в тюрьме выслать его советником в Китай.

На пике славы

После фактически открытого выступления штурмовиков Гитлер переподчинил отряды себе. Он также срочно вызвал из Боливии Рема, который был назначен начальником штаба, а фактически играл роль начальника СА.

Следующие три года стали пиком влияния штурмовиков. Их численность росла как на дрожжах. К моменту разгрома в их рядах насчитывалось до 3 миллионов человек, гораздо больше, чем рейхсвер и СС вместе взятые (в СС служило 52 тысячи). Причём за один только 1933 год их численность с 400 тысяч человек возросла в несколько раз. В ряды штурмовиков вступил даже младший сын императора Вильгельма II принц Август Прусский.

Так или иначе, но штурмовики превратились в самую крупную силу Германии. Они маршировали на улицах каждого города, устраивали факельные шествия и играли роль вспомогательной полиции.

После прихода нацистов к власти Рем получает пост министра без портфеля. Он считает, что сейчас самое время подумать о военной реформе. Поскольку штурмовики уже многократно превосходят по численности рейхсвер, армию надо реформировать. Старые прусские офицеры ни на что не годны в новых условиях. Армия должна действовать на базе штурмовых отрядов по образцу ополчения. Вот какую армию будущего видел Рем.

Это очень сильно беспокоило высших офицеров рейхсвера. Штурмовиков они считали выскочками, хулиганами и бездельниками.

К 1934 году штурмовики умудрились испортить отношения со всеми. С военными, которых они считали анахронизмом и хотели заменить, с СС, в которых видели конкурентов и подлых выскочек, с партийным руководством, с которым постоянно пререкались и спорили.

"Ночь длинных ножей"

В начале 1934 года Гитлер предпринял последнюю попытку примирить штурмовиков и рейхсвер, собрав их на специальном совещании и заверив, что и те и другие нужны для строительства будущей национальной Германии. Однако каждая из сторон осталась при своём. Но рейхсвер был очень нужен Гитлеру для планирования будущих военных операций, а штурмовики больше не нужны. Выбор между ними был прост.

В апреле началась подготовка к истреблению штурмовиков. Основная роль в этом деле возлагалась на СС. Составлялись списки высокопоставленных штурмовиков, которые должны быть убиты на месте без суда и следствия под предлогом их намерения устроить переворот.

С 1 июля Гитлер распорядился отправить всё руководство СА в отпуск. В то же время он распорядился, чтобы 30 июня все высшие чины штурмовиков прибыли в Бад-Висзее, где он пообещал уладить все недоразумения.

Утром 30 июня Гитлер прибыл в Бад-Висзее и лично арестовал Рема в гостиничном номере. После этого отряды СС начали аресты и расстрелы по имевшимся у них спискам. В тот же день Гитлер выступил перед отдельными руководителями штурмовиков среднего звена, не подвергшихся арестам. Он был в ярости и заявил, что Рем и руководство штурмовиков собирались совершить государственный переворот и даже будто бы получили взятку от французского посла.

Поначалу Гитлер сомневался, стоит ли убивать Рема, но, поддавшись на уговоры Гиммлера, согласился, что надо. Эсэсовец Эйке передал Рему пистолет с одним патроном с требованием покончить с собой. Когда Рем так и не решился сделать это за 15 минут, Эйке сам застрелил его.

Зачем понадобилось истребление штурмовиков

Отряды СА превратились для партии в обузу после её прихода к власти. Они создавались с целью революционного захвата власти, но неожиданно получилось так, что партия взяла власть легальным путём. И в штурмовиках больше не было необходимости, от них были одни проблемы.

Во-первых, они постоянно требовали себе бонусов и привилегий за свой вклад в возвышение нацистов. Во-вторых, их идеологическая подготовка и моральные качества оставляли желать лучшего. Если в СС был строгий отбор и идеологическая муштра, то в СА брали всех подряд, начиная от левых радикалов, считавших, что всех богатых надо "раскулачить", и заканчивая принцами императорского дома. В-третьих, Рем практически открыто демонстрировал свою гомосексуальную ориентацию, посещая соответствующие заведения. Ходили упорные слухи, что чины из СА подыскивают ему симпатичных мальчиков, которых жестоко избивают за отказ вступать в связь с Ремом. Если учесть, что Гитлер планировал сделать гомосексуализм тяжким преступлением против расы, наличие в его ближайшем окружении открытого и демонстративного гомосексуалиста наносило ему очевидный имиджевый ущерб.

Кроме того, обуздание штурмовиков было условием, на котором генералитет рейхсвера соглашался поддержать Гитлера, традиционно имевшего со старым прусским офицерством натянутые отношения. Разумеется, Гитлер выбрал военных, прекрасно понимая, что в военном смысле от штурмовиков нет никакого толка.

Итоги

Расстрелы штурмовиков продолжались до утра 2 июля, когда Гинденбург потребовал от Гитлера прекратить бессудную бойню. За это время было расстреляно около тысячи человек и не только штурмовиков. Помимо руководства СА репрессиям подверглись и не имевшие к организации никакого отношения люди, оказавшиеся противниками Гитлера. В ходе "ночи длинных ножей" был убит Грегор Штрассер — главный противник Гитлера внутри партии, предводитель левого крыла НСДАП. Погиб генерал Шлейхер — предшественник Гитлера на посту рейхсканцлера, а также помощник Шлейхера и его соратник генерал фон Бредов, долгое время возглавлявший абвер. В списках значился и один из создателей СА капитан Эрхард, но он сумел убежать от отряда СС, а затем перебраться через границу и укрыться в Австрии.

Всего в ходе "ночи длинных ножей" было убито более тысячи человек. Про убитых штурмовиков было объявлено, что они готовили переворот. Про тех, кто не был штурмовиками, говорили, что произошёл несчастный случай или трагический инцидент при задержании.

Штурмовики после бойни не были распущены, но лишились всякого влияния. С этого момента и до 1945 года они занимались только пропагандой и допризывной подготовкой молодёжи.

Современная Германия не знала таких кровопролитных и бессудных казней, тем более в мирное время. Тем не менее это не вызвало никаких протестов в стране.