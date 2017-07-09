Первые рыцари неба. Как "Илью Муромца" в небо запускали

В 1913 году в России состоялся полёт одного из первых в мире многомоторных самолётов. Пролетев всего три версты, он развернулся и приземлился на траву аэродрома. На нынешний взгляд, не бог весть какое достижение, но тогда, в 1913-м, сама концепция многомоторного аэроплана выглядела новаторской.

Молодой инженер Игорь Сикорский начал конструировать летательные аппараты, ещё не достигнув двадцати лет от роду, в Воздухоплавательной секции при Киевском политехническом институте. Путь к карьере конструктора был не слишком-то прямым: сначала юный Игорь хотел пойти в морские офицеры, но после трёх лет в Морском кадетском корпусе решил, что море не его стихия, а вот небо…

Для опытов студент политеха ездит во Францию и Германию, чтобы купить деталей, другие запчасти изготовляет сам. Он экспериментирует с прообразами будущих вертолётов, затем переходит к аэропланам. К 1912 году юношеские опыты оформились в чёткую концепцию. Одномоторные аэропланы недостаточно надёжны, а если в кабине находится только один человек, на него обрушивается слишком много разной работы. Авиатор — и штурман, и механик, и собственно лётчик. Следовательно, необходимо создавать машины со многими двигателями и полноценными экипажами. Такой аппарат должен держаться в воздухе даже при остановке одного-двух моторов.

Надёжность действительно была ахиллесовой пятой первых аэропланов. Деревянные, а то и полотняные конструкции очень легко разрушались от малейших ударов или даже под действием сил воздуха. К тому же слабые двигатели не могли обеспечить аэроплану нужной мощи: самолёт могло в буквальном смысле сдуть ветром. Многомоторный аэроплан оказывался куда более стойким к капризам погоды: собственная масса и мощность нескольких двигателей сразу обеспечивали устойчивость. Однако скептиков тем более хватало: тяжёлым самолётом трудно управлять, если выйдет из строя хотя бы один из двигателей, аэроплан всё равно рухнет. Да этот тяжеловесный монстр просто не сможет оторваться от земли!

Однако Сикорский настаивал. Его лёгкие аэропланы уже строились на Русско-Балтийском вагонном заводе, и молодой конструктор обращается напрямую к его главе — Михаилу Шидловскому. Тот знакомится с чертежами и решает рискнуть. Он выделяет производственные мощности и деньги. Летом 1912 года начинается строительство необычного самолёта. Сначала он получил название "Гранд", а некоторое время спустя Сикорский остановился на варианте "Русский витязь".

Первый вариант аэроплана оснащён двумя моторами, но Сикорский уже тогда хотел поставить сразу четыре двигателя. Полёт 1913 года продемонстрировал: многомоторный аэроплан может летать. Так что теперь Сикорский принялся отлаживать и шлифовать конструкцию.

А отлаживать было что. Потолок невелик, грузоподъёмность — всего 45 пудов (720 кг). К тому же требовалось понять, насколько новый самолёт в состоянии держаться в воздухе, если часть двигателей выйдет из строя. Начались эксперименты: в воздухе отключали сперва один, затем сразу два двигателя. В случае поломок механику приходилось вылезать на крыло и вручную исправлять поломки прямо в полёте.

Карьера "Витязя" прервалась глупо и обидно. Сикорский готовил "Витязя" к возможной военной карьере, но во время конкурса аэропланов над аэродромом у одного из самолётов прямо в воздухе оторвался двигатель. Мотор устремился к земле — и угодил точно в мирно стоящий на аэродроме "Витязь". Однако Сикорский не слишком переживал. У конструктора уже был готов новый замысел.

Самолёт, вобравший всё лучшее от "Витязя", получил название "Илья Муромец". По сравнению с предшественником, ему серьёзно переделали фюзеляж, кабину экипажа, но большинство технических решений остались прежними. Новый самолёт предназначался для дальних перелётов, поэтому изнутри напоминал летающий отель. За пилотской кабиной находилось несколько кают с отоплением, уборная, даже балконы. Однако судьба комфортабельного лайнера "Муромца" не ждала. Подступала мировая война.

Рыцари неба

В 1914 году Русско-Балтийский завод получает заказ на 10 самолётов типа "Илья Муромец". Заказчика, конечно, интересовали не балкончики. Среди требований — радиус действия не менее чем в 300 вёрст, 10 пудов боевой нагрузки и вооружение для борьбы с самолётами противника. Попытка установить на самолёт 37-мм пушку не удалась: слишком велик разлёт снарядов. Однако бомбами "Муромцы" удалось снарядить.

Военное министерство некоторое время колебалось, но в конечном счёте дало отмашку на постройку ещё нескольких десятков бомбардировщиков, а Шидловский был призван в армию сразу в чине генерал-майора военного времени и возглавил эскадру, причём его должность для телеграмм сокращали до курьёзного "Начмуромец". В начале 1915 года начались тренировки на фронте, а уже в феврале "Илья Муромец" с именем собственным "Киевский" впервые вылетел на бомбардировку.

Первые налёты "Муромцев" скорее радовали. Аэропланы шли на высоте три километра, недосягаемые для тогдашнего зенитного огня, и бомбили достаточно крупные объекты вроде железнодорожных станций. Материальный эффект оказывался вполне удовлетворительным: в станции и эшелоны удавалось попадать, а психологический эффект оказывался превосходным: к бомбёжкам противник ещё не привык. Тогда же, в 1915 году, "Муромцы" начали бомбить аэродромы.

Неприятельские самолёты ещё не представляли серьёзной угрозы. Хотя бы как-то вооружены были лишь редкие аэропланы, к тому же экипажи "Муромцев" брали с собой ручные пулемёты и карабины, чего на первых порах хватало. Более серьёзной проблемой были технические неисправности и аварии. Из-за жёстких посадок регулярно ломались стойки шасси, а то и сами аэропланы. К зиме самолёты начали страдать от снежных бурь и сильных ветров.

При этом даже одиночные бомбардировщики наносили серьёзный урон и наводили панику. Эскадра "Муромцев" не могла как следует попасть по подвижным целям, но станции никуда убежать не могли. Часто последствия ударов были хорошо видны с воздуха: станции, паровозы и эшелоны обильно дымили. Особенно хорошо был виден результат удара по поезду с боеприпасами летом 1915 года.

Беззащитные авиаторы

Однако безнаказанные бомбардировки не могли продолжаться бесконечно. Уже летом 1915 "Муромцы" попали под удар немецких аэропланов. Под удар попал аэроплан поручика Башко. Немец сумел сблизиться и расстрелял "Муромец" длинными очередями.

Однако детище Сикорского оказалось живучим даже в таких условиях. Экипаж, отстреливаясь из винтовки и пулемётов, сумел отбиться и повредить немца, который ушёл на вынужденную. Уцелевшие авиаторы затыкали дыры в бензобаках руками и сумели перевалить линию фронта и сесть на лугу. Самолёт списали, но экипаж выжил.

Тем не менее "Муромцы" начали нести потери уже от огня противника. Вкупе с трудностями управления и общей ненадёжностью — проклятием тогдашней авиации — это делало полёты "Муромцев" рискованным делом. Вдобавок промышленность очень медленно поставляла новые самолёты, а те, что находились на фронте, изнашивались от постоянной боевой работы. К 1916 году на фронте имелся всего десяток "Муромцев", причём их распределяли на задания поштучно.

Средства для спасения фактически отсутствовали, поэтому авиаторы прекрасно понимали, что, если им не удастся отбиться, шансы спастись будут нулевыми. Часто экипажи возвращались на базу перераненные: никакой защиты вроде той, что появилась на Ил-2 времён Великой Отечественной, в Первую мировую не существовало.

Машины приходили издырявленные как решето. Бои с немецкими самолётами могли длиться десятки минут, каждая из которых легко стала бы последней, соверши экипаж ошибку. Германцы тоже были хорошими и храбрыми лётчиками и не слезали с хвоста, пока их не отправлял к земле пулемётный огонь. В тяжёлую кампанию 1916 года аэропланы воевали на износ, бомбили не только железные дороги, но и войска, и аэродромы. К счастью, на немцев влияли всё те же технические проблемы. Однажды встреча "Муромца" и немецкого биплана закончилась ничем по курьёзной причине: пулемёты заело и у русских, и у немцев.

Кстати, именно на "Муромцах" летал, пожалуй, самый экзотический солдат старой русской армии. Марсель Пля родился в Полинезии, но, случайно попав в Россию, освоился и стал мастеровым, а во время войны технически подкованный чернокожий парень пошёл в авиацию мотористом и стрелком. Полинезиец много раз выходил на крыло летящего самолёта для ремонта, как и все, возвращался с десятками пробоин, а осенью 1916 ухитрился за один бой сбить сразу два немецких аэроплана и закончил войну с двумя Георгиями.

Во время одного из налётов "Муромец" поручика Макшеева был сбит. Команда из четырёх человек погибла ещё в воздухе от пулемётного огня немецких самолётов. Вскоре немцы сбросили на русский аэродром записку: "Экипаж будет завтра похоронен с воинскими почестями". В огне мировой войны многие солдаты всё ещё старались сохранять человеческое отношение к противнику.

С эскадрой "Муромцев", как и со всей старой армией, покончили внутренние бури, разразившиеся в России. В 1917 году "Муромцы" приняли последние бои. Летом бессменный командующий эскадрой Шидловский официально ушёл в отставку. Однако оставшиеся "Муромцы" довоевали до осени, благо на этом этапе их прикрывал лучший русский истребитель Первой мировой войны, штабс-ротмистр Александр Козаков со своим авиаотрядом. Вскоре революция поставила точку в истории эскадры.

Дальнейшая судьба пилотов-бомбардировщиков была извилистой под стать времени. После Октябрьской революции пути сослуживцев по эскадре разошлись. Один из лучших лётчиков, полковник Башко, сначала попал на польскую службу вместе с самолётом, затем вступил в РККА, отвоевал в Гражданскую, а когда его уволили, уехал в Латвию и там возглавил всю немногочисленную авиацию страны. Несколько самолётов достались правительству гетмана Скоропадского, другие служили в РККА. Шидловский в 1919 году был арестован ЧК в Петрограде и в 1921 году расстрелян. Однако уже в наше время его имя носит тяжёлый бомбардировщик ВКС России. Игорь Сикорский эмигрировал и сделал впечатляющую карьеру в США, но это уже другая история.