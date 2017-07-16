Ребёнка избивали и сажали на цепь. Трагическая судьба императора Ивана VI

16 июля в Шлиссельбургской крепости убили, пожалуй, самого несчастного российского правителя — Иоанна Антоновича. Дело в том, что своего величия он не запомнил, а вот "расхлёбывал" его потом всю жизнь.

Императрица Елизавета Петровна, когда взошла на престол, приказала двору навсегда забыть, что происходило в России с октября 1740 по ноябрь 1741 года. Именно в этот период уложилось царствование самого маленького правителя — годовалого Ивана VI. Правил он, конечно, не сам: регентом состоял сначала любовник предыдущей императрицы, Бирон, а потом и биологическая мать мальчика Анна Леопольдовна. Тем временем над дочерью Петра Великого всё сильнее становилась угроза отправиться в монастырь и никогда не стать правительницей.

Ребёнок на престоле

Императрица Анна Иоанновна чувствовала в 1740 году, что жить ей осталось недолго. Передавать трон детям Петра I она не хотела категорически. Одной из причин этого было то, что в этом случае под угрозой оказывалась судьба её возлюбленного Эрнста Бирона.

Анна Иоанновна составила завещание, по которому после её смерти трон перейдёт сыну её племянницы, Анны Леопольдовны. Всё бы хорошо, только у последней вместе с супругом, Антоном Ульрихом, сыновей не было. Чудо произошло буквально за пару недель до смерти Анны Иоанновны. Долгожданный ей мальчик наконец появился на свет, ему передали трон. На русском престоле осела свита, которая была слабо знакома с порядками, царившими в этой стране.

Свержение Бирона и переворот

Говорить о каких-то реформах в этот период сложно. Дело в том, что правители не могли разобраться между собой — так кому этот трон-то будет принадлежать. Назначенный регентом при грудном малыше Бирон открыто говорил, что отнимет ребёнка у биологических родителей, а самих их в лучшем случае отправит на родину, в Германию.

Разумеется, такой вариант их не устраивал. Меньше чем через месяц после начала его правления Анна Леопольдовна обратилась к генералу-фельдмаршалу Бурхарду Мюнниху с просьбой проблему устранить. Учитывая, что к Бирону в России относились очень плохо и военные, и промышленники, переворот не был большой проблемой. Убивать его не стали. Так любовник Анны Иоанновны оказался в ссылке в Пелыме, откуда его вернут только в 1762 году. Тем временем Анна Леопольдовна стала регентом, а её муж и отец Иоанна VI — генералиссимусом российских войск.

25 ноября 1741 года произошёл государственный переворот, в результате которого трон заняла императрица Елизавета Петровна. Анна Леопольдовна умоляла о двух вещах: чтобы солдаты не совершали насилия над ними и оставили в живых, а также попросила, независимо от места, куда их отправят теперь, оставить рядом фрейлину.

— Бедное дитя, ты невинно, но виновны твои родители, — якобы сказала Елизавета, взяв маленького правителя на руки и пообещав оставить семейство в живых.

Антона Ульриха прямо в простыне военные вынесли из дворца и затолкали в карету. Это был скорее политический момент — ну как отдавать приказы, если вся гвардия будет смеяться над твоим внешним видом.

Остальным было велено быстро собираться, дав на всё про всё не более часа. В спешке уронили на пол четырёхмесячную сестру императора Екатерину. Ребёнок чудом не получил травм.

Переворот для всего двора, да и для всей страны, обосновали так: из-за внешних и внутренних волнений лейб-гвардия попросила дочь Петрову престол принять. Елизавета спешно уничтожала всё, что связано с маленьким императором, — жгли документы, подписанные от его лица, деньги сдавали на переплавку, а присяжные подписные листы и вовсе уничтожали публично.

"А может, отпустят"

Изначально Елизавета Петровна планировала отпустить теперь уже бывшую императорскую семью на родину. Их даже отправили в Ригу, планируя быстро довезти до Митавы под конвоем генерал-аншефа Василия Салтыкова, а после отпустить.

Разнились лишь варианты того, как их повезут: то ли под покровом ночи, проезжая все возможные города на максимально возможной скорости и останавливаясь в полях, то ли устроят всё так, что отречение было "по собственной воле". В последнем случае семья должна была останавливаться чуть ли не в каждом селе и подолгу прощаться. А Елизавета тем временем могла успеть определиться с дальнейшей судьбой семейства.

Медвежья услуга Ивашкина

Уже в 1742 году в Петербурге раскрыли заговор прапорщика Преображенского полка Петра Ивашкина. Он хотел убить Елизавету Петровну, а на трон посадить обратно тогда уже годовалого мальчика.

Ивашкин даже собрал 500 единомышленников и разработал детальный план: кто задержит охрану Зимнего, как снимут Елизавету и кто её убьёт.

— Настоящий император Иоанн Антонович, а Елизавету сделали наследницей за чарку вина, — говорил он. Дальнейшая судьба заговорщика печальна.

Ещё один заговор был в июле 1743 года. Лопухины, которые были родственниками первой жены Петра I, также в переписке обсуждали, что Елизавета правит незаконно. Да и ведёт себя не как императрица — балы, ассамблеи, платья вместо политики. Дело вскрылось, когда нетрезвый Иван Лопухин стал говорить об этом на людях.

Елизавета решила, что такие заговоры будут постоянно и есть риски, что однажды Иоанна Антоновича всё-таки посадят на престол. А за границей семья Ульрихов вполне может рассчитывать на поддержку, поэтому было решено в Митаву их не пускать.

По крепостям

В декабре 1742 года семейство заточили в крепость Дюнамюнде, что на территории современной Риги. Тем временем в Петербурге стали решать, как и куда посадить семейство где-либо в русской глуши, чтобы не было возможности их выкрасть и перевезти за границу.

В 1744 году их отправили под Рязань, причём добирались туда в одной карете родители с младшей дочерью, а низложенный император — в другой. Так прошло полгода. В августе 1744 года мальчика разлучили с родителями и направили в Соловецкий монастырь. Отныне именовать его Иваном было запрещено — только Георгием. Для его пребывания под тюрьму оборудовали дом архиерея.

С некогда императором запретили разговаривать, что охранники сразу же нарушали. Мальчик, который был в одиночной камере, научился, например, читать. Однажды один из охранников даже проболтался, кем является ребёнок на самом деле.

В начале 1750-х годов ребёнок заболел одновременно оспой и корью. В его смерти практически не сомневались, комендант попросил дать разрешение пригласить медика, чтобы облегчить мальчику страдания. Но последовал отказ, подписанный императрицей.

Последнее пристанище

Ребёнок чудом выжил и выздоровел. Хотя историки не исключают, что охрана решила не рисковать своим здоровьем и позвала-таки медика.

В 1756 году открывается новый заговор: тобольский купец Иван Зубарев хотел похитить мальчика, а также передать его отцу информацию, что к Холмогорам под видом купеческих подойдут прусские военные корабли и отобьют семью.

Идея принадлежала двоюродному брату бывшего генералиссимуса Фердинанду Брауншвейгскому. Когда заговор раскрыли, бывшего правителя, которому к тому моменту исполнилось 15 лет, перевели в Шлиссельбург.

Подростка поселили в отдельном доме, под охраной. Кто именно содержится или даже имя, не раскрыли и для коменданта крепости Ивана Бередникова.

А вот здесь начался ад. С 1757 года за мальчиком стал смотреть капитан Преображенского полка Овцын. В своих донесениях он писал, что подростка избивали палками и сажали на цепь за малейшее ослушание.

Так прошло семь лет. Екатерина II, как только взошла на престол, издала указ: при малейшей попытке освободить юношу — убить. Это и было сделано 16 июля (по современному стилю) 1764 года.

Холмогоры

Тем временем семью Иоанна Антоновича перевели в далёкую Архангельскую губернию, в Холмогоры. Его мать, Анна Леопольдовна, по официальной версии, скончалась в 27 лет (1746 год) от горячки во время пятых по счёту родов.

Здесь оставили Антона Ульриха, двух его дочерей и двух сыновей, а также нескольких слуг. Например, здесь оставалась фрейлина императрицы Бина Менгден, пара кормилиц для детей. Их дом находился на берегу Двины. Семья находилась за высоким забором. Во дворе у бывшей правящей семьи был пруд, огород, баня и даже каретный сарай.

Внутреннее убранство, правда, по свидетельствам историков, приводило в ужас. Две комнаты для узников, заставленные старинной мебелью. Мужчины жили в одной, женщины — в другой. Они всё время находились под строгим надзором охранников. Как пишет историк Евгений Анисимов, караул семьи не менялся в течение 12 лет. Конечно, они ссорились, мирились, влюблялись и враждовали.

Виду полуголых пьяных охранников уже никто не удивлялся. Когда Бина закрутила роман с доктором, приезжавшим к заболевшим детям, а после родила от него мальчика, её переселили в отдельную комнату, выгнав оттуда всех.

Сам же Антон Ульрих попеременно жил со служанками, как указывают историки. Последние в итоге рожали детей — в общем, большая такая "шведская" семья.

Бывший генералиссимус российских войск без устали писал Елизавете Петровне. Он не просил об освобождении, прекрасно понимая, видимо, что пока это невозможно. В посланиях он называл себя "коленопреклонным ничтожеством", "несчастным червем" и прочими эпитетами, благодарил за "подарки" в виде вина и кофе. Однажды попросил разрешить детей обучить грамоте. Все письма оставались без ответа.

Освобождение принцев и принцесс

Первое письмо от высочайших особ прислала в 1762 году Екатерина. Позже она даже предложила Антону Ульриху покинуть Холмогоры и отправиться домой. Но предложение распространялось только на него, а не на всех детей. Последние угрожали екатерининской власти: по завещанию Анны Иоанновны, любой из мальчиков мог претендовать на престол в порядке старшинства. Как и любой нормальный отец, Антон Ульрих отказался. Экс-генералиссимус скончался в 1774 году. А освободить царскую семью Екатерина II решилась только в 1780-м, отправив их в Данию, по ходатайству двоюродной сестры Антона Ульриха, Юлии Маргариты.

Их переправляли на фрегате "Полярная звезда". Как указывается, узники не выглядели счастливыми: они рыдали взахлёб, спрашивая, можно ли им всё же остаться в России, и целовали охранников на прощание.

Тетка, которая ходатайствовала об их освобождении, даже ни разу не навестила родственников. Дотации она им, конечно, присылала, но золотыми горами это назвать, пожалуй, сложновато.

Оказавшись на свободе, узники, каждому из которых к тому моменту было около 40 лет, умирали с разницей в несколько лет. Так, до XIX века дожила только младшая сестра Ивана VI, Екатерина. В 1803 году она прислала российскому императору Александру I письмо, где слёзно умоляла дать ей возможность вернуться в Россию. Была согласна даже на Холмогоры. Объясняла она это тем, что даже язык, на котором говорят в Дании, не вполне понимает, не говоря уже о порядках. Да и не привыкла она жить по-другому — ну ещё бы, 40 лет в заточении. Но письмо так и осталось без ответа, а сама просительница скончалась в 1807 году.