Казнь крыс, любовницы и парады. Жизнь и смерть внука Петра I

О внуке Петра I ходило много слухов. Среди них и то, что он был несостоятелен по мужской линии. Однако данный фактор не мешал Петру III иметь постоянную фаворитку и множество "проходных" любовниц.

"Да ничем он не интересовался"

Российский император Пётр III родился на территории нынешней Германии. Его отец — герцог Гольштейн-Готторпский Карл Фридрих, племянник шведского короля Карла XII, мать — Анна Петровна, дочь Петра I. Так получилось, что по отцовой линии он мог стать правителем шведским, а по материнской — российским.

Будущий император Пётр III до 14 лет в России никогда и не был, имея довольно смутное представление о данной стране. В 1742 году его перевезли в Петербург и сразу после коронации самой Елизаветы нарекли наследником престола.

К тому моменту, как указывают историки, мальчик имел слабые представления о грамоте, писал с ошибками. Словарный запас у будущего российского императора тоже был невелик.

— Единственным его утешением остались оловянные солдатики, игрою с которыми заполнялось значительное время его досугов. Пётр был замкнут, необщителен, капризен, вспыльчив, груб, жесток и предпочитал общество низшего умственного и нравственного разряда. С 10 лет Пётр обнаружил склонность к пьянству, — таково заключение психиатра Павла Ковалевского.

Императрица решила, что такой вариант неприемлем, и наняла ему в качестве воспитателя академика Якоба Штелина, в обязанности которого входило и обучение "Карлуши" (настоящее имя Петра Федоровича — Карл Петер Ульрих) и наукам, и светскому поведению, и даже игре на музыкальных инструментах.

— Он был учеником способным, но очень ленивым, — позже вспоминал Штелин.

С музыкой, к слову, будущий император неплохо и сам справлялся. У внука Петра I, в отличие от именитого деда, было три "страсти": инсценировки военных сражений и парадов, скрипка и прусский король Фридрих II. Речь идёт именно об инсценировках, так как сам Ульрих едва ли понимал до конца, что именно происходит на поле боя.

"Пора жениться"

Елизавета Петровна была, мягко говоря, не в восторге от наследника престола. Как позже вспоминали мемуаристы, после его прибытия в Петербург она "ласково" называла его уродом.

Вероятно, Елизавета рассчитывала увидеть или воспитать в нём будущего если не Петра I, то подобного царя. А тут рисовалась совсем уж печальная картина. Было решено женить наследника, в том числе из расчёта, что хотя бы потомство получится подходящее для русского трона.

Как отмечает историк Сергей Платонов, невесту выбирали долго. Ведь брак подобного уровня в первую очередь должен был решить внешнеполитические вопросы. К выбору будущей супруги Пётр не имел никакого отношения. Елизавета остановилась на кандидатуре, которую советовала французско-прусская партия, принцессе Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской. За неё активно выступал и прусский король Фридрих II, который рассчитывал на поддержку со стороны будущей императорской семьи.

Невесту "перевели" в православие, нарекли Екатериной Алексеевной и стали готовиться к свадьбе. В 1745 году состоялось венчание Петра Фёдоровича и Екатерины Алексеевны.

Ну какая любовь: он крыс вешает

Отношения в новой ячейке общества, прямо скажем, не заладились. Историк Максим Ковалевский указывает, Пётр был не в восторге от желания Екатерины понравиться всем, а жене было любопытно всё, что хоть как-то связано с культурной жизнью и бытом в России.

Екатерину же приводили в ужас повадки и увлечения супруга. Позже она писала в своих воспоминаниях, как старательно закрывала глаза, например, на трепетное отношение мужа к Фридриху и презрение к русскому народу. Хотя некоторые случаи выбивали из колеи и её. Например, крысиная казнь.

— Однажды я вошла в комнату его высочества и была шокирована. Посередине кабинета, который он устроил себе, прорубивши стену, была повешена огромная крыса, — писала Екатерина.

На логичный вопрос: "это вообще что?", последовал оригинальный ответ.

— Эта крыса забралась на бастионы картонной крепости и съела двух часовых из крахмала. Собака-ищейка поймала виновную. Её судят по законам военного времени, — невозмутимо заявил Пётр.

Ну как можно отреагировать на подобные заявления взрослого мужчины? Екатерина захохотала, от чего супруг разозлился. Тогда жена поспешила ретироваться, отговорившись, что ничего не смыслит в законах военного времени.

О том, как обстояло с интимной стороной, говорит один простой факт: единственный ребёнок у четы появился спустя девять лет после брака — в 1754 году. Да и то, о его отцовстве до сих пор спорят историки: одни утверждают, что это сын Петра III, а другие — что мальчик сильно похож на его камергера Сергея Салтыкова.

Откуда взялась Воронцова при дворе

Говорить, что великий князь, а после и император не интересовался женщинами, будет глупо. Никаких эмоций, кроме раздражения, у него не вызывала именно Екатерина. Историки указывают, что супруги не слишком скрывали наличие фаворитов.

Откуда будущая фаворитка Петра III взялась при дворе. Елизавета Петровна ещё до того, как заняла престол, тесно дружила с Воронцовыми. Ещё в 1738 году она согласилась стать крёстной старшей дочери Романа Воронцова и его супруги Марфы. Отец семейства принимал участие в перевороте, благодаря которому Елизавета в 1741 году оказалась на престоле. А вторую дочь, которая впоследствии и стала фавориткой Петра III, назвали в честь императрицы.

В 1749 году Елизавета забрала обеих девушек фрейлинами во дворец. Красавицу Марию приблизила к себе, а вот "страшненькую" Лизу, которой к тому моменту было всего десять лет, определила к Екатерине.

— Очень некрасивый, крайне нечистоплотный ребёнок с оливковым цветом кожи. После перенесённой оспы, стала ещё некрасивее, потому что черты её совершенно обезобразились и всё лицо покрылось не оспинами, а рубцами, — вот такой её портрет составила Екатерина Алексеевна.

К слову, оказаться фрейлиной в десять лет было крайне почётно. Обычно на такую должность назначали 16–20-летних девушек.

"Недолюбленные дети"

Они познакомились только через пять лет: тогда Елизавете было 15 лет, а будущему императору — 27. Говорить о внезапно вспыхнувшем романе сложно: оба какое-то время знакомились и узнавали друг друга. Как оказалось, у них много общего.

К примеру, оба были "недолюбленными детьми". Так, мать будущего российского правителя умерла вскоре после его рождения, а отец — когда ребёнку было 11. Двоюродный дядя нанял воспитателей, которые предпочитали метод кнута. Например, Карла могли поставить в угол на горох, пока коленки не распухнут.

И Пётр, и его избранница росли хилыми, болезненными детьми. Великий князь активно увлекался игрой в солдатиков, что ему припомнили во время дворцового переворота. Она же с интересом была готова разделить любое его хобби. Как указывают историки, оба также любили карточные игры и вино, да и не отказывались от хорошего табака.

Она принимала активное участие и в его военных забавах в Петерштадте (потешной крепости, построенной для будущего императора), переодевалась в мундиры и предлагала свои способы наказания офицеров — идиллия, в общем. Своеобразная такая.

"Женюсь!"

После смерти Елизаветы Петровны и Павел, и Екатерина перестали как-либо скрывать наличие фаворитов и то, что они знают о похождениях второй половинки.

Так, вскоре после коронации Пётр III вручил своей любовнице орден Святой Екатерины I степени. Она получила звание камер-фрейлины и комнаты во дворце, которые располагались возле императорских покоев. Кроме того, она стала кавалерственной дамой Большего креста. В общем, все почести, которые хоть как-то было можно вручить, Воронцова получила.

Тем временем трон под Екатериной горел. Она сама позже писала в мемуарах, что император в открытую говорил о своём желании жениться на Воронцовой, а её заточить в тюрьму или в монастырь. К слову, историк Александр Мыльников не исключает, что она специально распространяла такие слухи, чтобы приблизить дату дворцового переворота.

Публицист Николай Огарёв и писатель Александр Герцен позже указывали, что сама Воронцова вела себя довольно взбалмошно. По их словам, камер-фрейлина забывала о всех приличиях и, например, могла наорать на государя прямо во дворце. Впрочем, тот давал повод. По слухам, он изменял даже собственной фаворитке, прикрываясь "неотложными государственными делами". Президент Камер-коллегии Михаил Щербатов писал, что хорошенькие девушки не ускользали от Петра III, о чём знал буквально весь двор. Сенатор вспоминает случай, который произошёл через пару месяцев после восшествия Петра-Карла на престол. Обер-прокурор привёл к нему свою падчерицу, а император и не думал отказываться от "подарка".

— Однажды во время сильной ссоры Елизавета Романовна назвала Петра III не императором, а простым мужиком. Пётр велел заточить её в крепость, но вскоре передумал, — пишет историк Николай Павленко.

В фаворитках побывала и фрейлина Екатерины II Софья Чоглокова, за что император получил отдельную головомойку от любовницы. Похождения, как указывают историки, продолжались до самого дворцового переворота.

Что стало после отречения

28 июня 1762 года Екатерина официально заняла российский престол. Низложенного императора отправили в крепость в Ропшу, где он и закончил свои дни. Существует множество версий относительно его смерти и того, была ли она вообще. Официальной версией была кончина от болезни, но многие современники позже стали настаивать, что его убили то ли в крепости, то ли ещё не доехав до неё сподвижники нелюбимой супруги.

Что же стало с его фавориткой? Екатерина не стала как-либо мстить фрейлине, да и за что? Та, в бытность фаворитки императора, никак не торопила события, не требовала скорее удалить Екатерину от двора и заточить "соперницу" в монастырь.

Елизавету Романовну, конечно, отлучили от двора и направили временно в петербургский дом её отца. Екатерина отобрала все звания и ордена, дарованные Петром Федоровичем. Вскоре несостоявшуюся императрицу выдали замуж за военного Александра Полянского.

В качестве компенсации за "некрасивую партию" новоявленный супруг (которому к тому моменту было 44 года) получил обширные землевладения. Супруги поселились в Петербурге. К слову, Полянский пережил жену на 26 лет.