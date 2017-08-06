Переселить или уничтожить. Как менялась политика нацистов по еврейскому вопросу

В самом конце июля 1941 года рейхсмаршал Герман Геринг поручил начальнику Главного управления имперской безопасности Рейнхарду Гейдриху разработать план "окончательного решения еврейского вопроса". Через несколько месяцев после этого, на Ванзейской конференции в пригороде Берлина, Гейдрих представил свой план. Его тезисы сводились к тому, что все попытки выселить или изгнать евреев на территорию других государств по тем или иным причинам потерпели крах, поэтому он предлагает новый вариант "окончательного решения вопроса" — депортацию евреев на Восток. За этими словами скрывалось предложение отправить всех европейских евреев, находившихся под контролем нацистов, в концентрационные лагеря в Польше. С этого момента от первоначальных планов принуждения евреев к эмиграции и даже намерений создать отдельные еврейские государства нацисты переходят к политике планомерного уничтожения.

Эмиграция и сотрудничество с сионистами

Через некоторое время после прихода к власти Гитлер исполнил свою давнюю мечту, которой он грезил ещё в немецких пивных, в которых выступал перед десятком-другим рабочих и зевак, — начал дискриминацию евреев и их вытеснение сначала из общественной жизни Германии, а затем и вообще из страны.

Нюрнбергские расовые законы чётко определили, кто считается евреем, а кто истинный ариец. А закон о восстановлении профессионального чиновничества запретил евреям занимать государственные должности. Вместе с тем были внедрены расовые квоты в учебных заведениях, а также в сферах, где наблюдалось традиционно большое присутствие евреев: адвокатская деятельность, юриспруденция, медицина и т.д. Отныне евреям также запрещалось служить в армии.

В этот период немцы проводили политику выдавливания еврейского меньшинства из страны. Хотя в прессе регулярно проходили антисемитские кампании, насилие в отношении евреев ещё не применялось. Вероятно, если бы Гитлер в то время предложил уничтожить всех евреев, даже самые фанатичные из его соратников посмотрели бы на него с недоумением и решили бы, что фюрер тронулся умом.

Более того, вплоть до конца 30-х годов нацисты вполне активно взаимодействовали с некоторыми сионистами в вопросе эмиграции. Разумеется, никакой дружбы между ними не было и быть не могло, сугубо прагматичный расчёт: нацисты получили постепенный исход евреев, к тому же частично оплачиваемый за их же счёт, а сионисты — поток обеспеченных евреев в Палестину, благодаря чему доля еврейского населения за короткий срок превысила долю арабского. Договор между ними получил известность как соглашение Хаавара.

В то время Палестина управлялась Британией, которая ограничивала приток небогатых еврейских эмигрантов. Вместе с тем для обеспеченных евреев никаких ограничений не было. Согласно договорённостям, немецкие граждане еврейской национальности, желавшие эмигрировать в Палестину, должны были внести на специальный счёт сумму, эквивалентную тысяче британских фунтов (немалые деньги в то время). Эти деньги поступали в распоряжение компании Хаавара, которая закупала на них немецкие товары для импорта в Палестину. После прибытия в Палестину эмигрант получал деньги назад. При этом немцы забирали у покидавших страну евреев около половины суммы, вырученной от продажи их имущества.

Этой возможностью воспользовалось порядка 50–60 тысяч человек, что составило около 10% от всего еврейского населения Германии.

Принуждение к эмиграции

После аншлюса Австрии еврейское население Рейха вновь увеличилось, поскольку под давлением нацистов к этому моменту Германию покинуло около 150 тысяч человек, а в Австрии проживало свыше 200 тысяч евреев.

По мере приближения войны, к которой нацисты активно готовились, их действия стали значительно более бесцеремонными. Евреи были лишены гражданства Рейха, с помощью различных методов нацисты стремились сделать их жизнь невыносимой и тем самым вынудить эмигрировать.

Были запрещены новые браки евреев с немцами; кроме того, все евреи лишались немецкого гражданства. В 1938 году началось выявление "еврейского бизнеса". Были составлены справки на все еврейские предприятия, вплоть до крошечных магазинчиков.

Немцы скрупулезно выявляли "еврейский бизнес" не для того, чтобы помечать его звёздами, а для того, чтобы отобрать. Вскоре последовали новые дискриминационные меры. В частности, евреям запрещалось владеть магазинами, ремесленными мастерскими, акциями предприятий, а также принимать участие в торговле и занимать где-либо руководящие должности, пусть даже совершенно незначительные. Эта дискриминационная мера вынудила евреев за бесценок продавать имущество, чтобы выручить за него хоть что-то.

Эвианская конференция

Разумеется, в других странах не могли не замечать откровенно жестокой нацистской политики и массового исхода евреев из страны. По предложению американского президента Рузвельта летом 1938 года во французском Эвиане открылась конференция, на которой представители демократических стран должны были обсудить проблему еврейских беженцев.

В конференции приняли участие более 30 государств, в основном латиноамериканских. Из числа развитых стран в ней участвовали США, Франция, Британия, Бельгия, Нидерланды, Австралия и Канада. На конференции выяснилось, что на словах все озабочены судьбой немецких и австрийских евреев, а вот на деле мало кто готов им помочь.

Американцы сразу же заявили, что уже исчерпали иммиграционную квоту для евреев (около 30 тысяч человек) и не будут её повышать. Они согласились только продлить действие уже выданных немецким и австрийским евреям гостевых виз.

Латиноамериканцы сослались на бедность и экономические проблемы, англичане также отказались повышать квоту для еврейских беженцев в Палестине, которая тогда находилась под их управлением. Лишь представители Доминиканской Республики согласились принять и даже выделить землю для нескольких тысяч беженцев, а австралийцы — принимать по пять тысяч беженцев в течение трёх последующих лет. Позднее, уже после Хрустальной ночи, англичане согласились принять 10 тысяч еврейских детей, но без родителей. Нейтральная Швейцария вообще запретила эмиграцию евреев в страну, отлавливая нелегально переходящих границу и депортируя их обратно в Германию.

Главной причиной, по которой практически никто не согласился помочь беженцам, был тот факт, что к тому моменту немцы уже не позволяли евреям вывозить имущество из Германии и фактически изгоняли их голыми, позволяя забирать с собой лишь мизерную сумму денег. Прибытие больших масс нищих беженцев, зачастую не владевших языками и не имевших возможности устроиться в новой стране, было такой ношей, которую большинство государств — участников конференции не пожелало на себя брать.

Тогда ещё никто и предположить не мог, что вскоре нацисты начнут уничтожать людей. Поэтому участники конференции договорились об облегчении транзита лиц без гражданства (к которым относились евреи Рейха), а также условились оказать давление на нацистов, чтобы те стали более сговорчивыми и позволили евреям вывозить имущество. С этой целью был создан Межправительственный комитет по делам беженцев.

План Рабли — Шахта

Созданный Межправительственный комитет по делам беженцев действительно попытался вступить в сношения с немцами. С этой целью в Лондон был командирован американец Джордж Рабли. С немецкой стороны в переговорах участвовал Ялмар Шахт — бывший министр Рейха, имевший в западных странах самую лучшую репутацию из всех деятелей режима. Например, он был лучшим другом директора Банка Англии Монтегю Нормана, Шахт даже пригласил его стать крёстным отцом одного из его внуков. А после войны Шахт был одним из немногих деятелей Рейха, полностью оправданных Нюрнбергским трибуналом.

Словом, назначение либерального Шахта на эти переговоры явно свидетельствует о том, что немцы возлагали на них определённые надежды. Более того, Рабли даже встретился с Герингом, который заверил его, что Германия заинтересована в эмиграции евреев и не будет чинить им никаких препятствий.

Рабли и Шахт достигли договорённости по некоторым деталям, это соглашение получило название "план Рабли — Шахта". Нацисты согласны были организовать эмиграцию 150 тысяч оставшихся в Германии евреев в течение срока от трёх до пяти лет, а затем позволить выехать их родственникам. Эмиграцию планировалось организовать в том же духе, что и уже действовавшее соглашение Хаавара. Создавался трастовый фонд, обеспечивавший финансирование переселения беженцев в другие страны, возведение для них жилья, перевозку и т.д. На четверть он финансировался за счёт части имущества самих беженцев, остальные суммы вносились странами, заинтересованными в эмигрантах. К перевозке эмигрантов привлекалась компания Хаавара, уже имевшая опыт сотрудничества с немцами.

Однако немцы потребовали явно завышенную сумму для фонда обеспечения эмигрантов. Кроме того, нацистское руководство активно готовилось к войне с Польшей, поэтому сильно спешило. В итоге немцы решили действовать без оглядки на западные страны. Срыву плана способствовал и тот факт, что участники комитета по беженцам никак не могли договориться между собой.

Еврейское государство в Люблине

С конца 1938 — начала 1939 годов политика нацистов становится значительно более жёсткой. Евреев всеми силами вынуждали уехать, при этом забирали на границе почти все средства в качестве так называемого налога на выезд. В конце 1938 года немцы насильно депортировали в Польшу около 17 тысяч польских граждан еврейской национальности, хотя все они имели разрешение на пребывание в Германии.

Одновременно с этим западные государства начинают резко ограничивать квоты на мигрантов. Британцы наложили серьёзные ограничения на эмиграцию в Палестину. Американцы — уже после начала мировой войны — также ограничили въезд беженцев и даже выдачу им гостевых виз, под тем предлогом, что беженцы, у которых остались родственники в Германии, могут быть принуждены нацистами к шпионажу.

Тем временем началась Вторая мировая война. В Польше, ставшей первой жертвой Германии, проживала самая крупная еврейская диаспора в Европе. Нескольким десяткам тысяч удалось перейти советскую или литовскую границу и спастись, но вскоре эти государства также закрыли свои границы, и большая часть евреев осталась в Польше.

Именно польская территория в Люблинском районе была выбрана в качестве так называемого еврейского государства. Туда планировалось депортировать всех евреев, оставшихся на территории собственно Рейха (значительная часть захваченной Польши считалась генерал-губернаторством и в состав Рейха не входила). Уже через месяц после начала Второй мировой началось составление списков на депортацию, а в октябре в Люблинский район направились первые эшелоны.

Планировалось, что все евреи Вены будут переселены в государство-резервацию в первую очередь, что станет своеобразным "подарком" фюреру, ведь Вена была городом его юности. Однако депортации скоро остановились, в Люблин ушло только несколько эшелонов, а уже весной 1940 года все депортированные были возвращены домой.

Причиной провала плана стало отсутствие технической возможности для его осуществления. Согласно пакту Молотова — Риббентропа, прибалтийские страны входили в сферу влияния СССР. В этих странах проживало большое количество так называемых остзейских немцев (в Германии все немцы, жившие за пределами страны, именовались фольксдойче), и по договорённости с советской стороной немцы имели право вывезти их в Германию. На вывоз фольксдойче в Германию пришлось направить достаточно большое количество транспорта. Кроме того, проводились выселения поляков и евреев с тех польских территорий, которые к тому моменту вошли в состав Рейха. Это тоже требовало немалых транспортных мощностей. Реализовать все эти проекты немцы просто не могли, поэтому план создания "еврейского государства" был заброшен.

Выселение на Мадагаскар

Этот экзотический план стал последней инициативой нацистов перед созданием системы концентрационных лагерей и лагерей смерти. Идея переселения евреев на Мадагаскар и создания там марионеточного государства-протектората была выдвинута в разгар войны с Францией. Впрочем, сама идея была не нова. Ещё в конце XIX века немецкий историк-антисемит Пауль Бёттихер, также известный как Пауль де Лагард, выдвинул идею переселения всех немецких евреев на Мадагаскар.

В середине 30-х годов старую и пыльную идею де Лагарда неожиданно вспомнили поляки, у которых в то время также произошёл всплеск антисемитских настроений. Горячим сторонником идеи оказался польский министр иностранных дел Юзеф Бек. Дело даже дошло до создания польско-еврейской комиссии, которая отправилась на Мадагаскар с целью изучения возможности переселения еврейских колонистов.

По итогам инспекции острова мнения комиссии разделились. Поляки полагали, что на острове вполне может разместиться порядка 50–60 тысяч колонистов, тогда как еврейские члены комиссии считали, что их максимальное число можно оценить в одну-две тысячи человек.

Идея переселения евреев Европы на Мадагаскар обсуждалась в высших кругах нацистской Германии летом 1940 года. Гитлер рассчитывал, что после капитуляции Франции британцы согласятся на подписание мирного договора с немцами, большая часть Польши войдёт в состав Рейха, а оставшаяся станет марионеточным государством. После этого все евреи, находящиеся на территории Рейха, будут переселены на Мадагаскар.

Разработка плана была поручена Эйхману. Предполагалось, что нацисты будут перевозить на Мадагаскар по миллиону евреев в год. Сначала из Рейха, затем из Польши и остальных стран Европы. Остров планировалось разделить на две части. Одну полностью контролировала бы немецкая администрация, там же располагалась бы морская база немецкого флота. На другой части существовало бы "еврейское государство", которому было бы представлено местное самоуправление под опекой немцев.

Впрочем, стоит отметить, что остров был не готов к прибытию столь большого числа переселенцев, тем более непривычных к местному климату и условиям труда, так что, вероятнее всего, смертность среди новых поселенцев была бы очень высокой.

Война спутала планы. Поскольку британский флот намного превосходил немецкий, для высадки в Британии нацистам требовалось добиться превосходства в воздухе. В условиях подготавливавшейся масштабной десантной операции на кону было каждое судно, поэтому даже теоретически нацисты не могли выделить никаких транспортных судов. А после того как битва за Британию затянулась, а следом началась и война с СССР, мадагаскарский план был тихо похоронен.

Геноцид

31 июля 1941 года Геринг поручает Гейдриху разработать план окончательного решения еврейского вопроса. В СССР уничтожение евреев силами айнзацгрупп и местных коллаборационистов происходит на местах с самого начала войны, поскольку советские евреи, в отличие от европейских, по умолчанию считаются нацистами носителями большевизма.

Европейские евреи пока ещё жили там же, где и прежде, а польские уже были переселены в гетто, которые пока ещё существовали в "щадящем" режиме, с небольшим числом ограничений и возможностью выхода за его пределы.

По предложению Гейдриха всех европейских евреев решено переселить "на восток", то есть в Польшу, где разворачиваются лагеря смерти. Кроме того, евреев начинают депортировать в концентрационные лагеря, ранее предназначенные для уголовных и политических преступников. Еврейские гетто в Польше и СССР делают закрытыми, то есть выход за их пределы запрещается; кроме того, для их обитателей вводится множество ограничений, делающих жизнь в гетто невыносимой. Но и само существование гетто считалось временным, периодически гетто уничтожались, то есть всё их население вывозилось в концлагеря.

В октябре 1941 года нацисты окончательно запрещают эмиграцию евреев. Все, кто не успел покинуть пределы Рейха и контролируемых им территорий к тому моменту, оказались либо в гетто, либо в концлагерях, где практиковалась жесточайшая эксплуатация, которая вела к скорому истощению и смерти.

Из 523 тысяч евреев, живших в Германии к моменту прихода к власти Гитлера, сумело эмигрировать до начала второй мировой войны около 240 тысяч. Из 200 с небольшим тысяч евреев Австрии после аншлюса уехало 117 тысяч. Значительная часть из них перебралась во Францию, Бельгию и Нидерланды, вскоре также оккупированные нацистами. Беглецы от нацизма вновь оказались его узниками.