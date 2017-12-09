Отравление из зависти, убийство "Отелло" или болезнь. Тайна смерти Моцарта

Отравление из зависти, убийство "Отелло" или болезнь. Тайна смерти Моцарта

Фото: © Википедия, Pixabay/qimono

7
5 декабря 1791 в Вене скончался Вольфганг Амадей Моцарт. Что могло стать причиной кончины величайшего композитора, историки спорят до сих пор.

— Вкус смерти у меня на губах, я чувствую что-то не на этой земле, — такие слова сказал Моцарт, оставляя жену и двоих детей, а также недописанный "Реквием". По самому себе.

Вокруг смерти композитора сразу поползли слухи. Ну не мог гений сам умереть в 35 лет. Точно — отравили! В пользу этой версии было и то, что тело композитора раздулось и посинело. Но обо всём по порядку.

Сальери отравил

В течение двух столетий эта версия была, пожалуй, самой популярной. Это преступление приписывали в первую очередь придворному капельмейстеру Антонио Сальери. Сторонники этой версии приводят четыре основных аргумента.

<p>Антонио Сальери. Фото: © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonio_Salieri_painted_by_Joseph_Willibrord_M%C3%A4hler.jpg" target="_blank">Википедия</a></p>

1. Сальери завидовал более талантливому коллеге.

2. Композитор Людвиг ван Бетховен, который был учеником Сальери, под конец жизни педагога писал: "Сальери снова очень плохо. У него полностью помутился рассудок. Он не прекращает говорить, что виновен в смерти Моцарта, что он дал ему яд".

3. Сальери сам во всеуслышание в 1823 году сказал, что отравил Моцарта.

4. Об этом писал ещё Пушкин.

Чему мог завидовать Антонио Сальери, который занимал тогда один из самых престижных постов в Европе, — остаётся загадкой. Игнац Мозель, ученик Сальери и один из первых его биографов, уверяет, что ситуация была обратной.

По поводу "признания". В начале 1820-х у Сальери, как свидетельствовали медики, были проблемы с рассудком. А в моменты просветлений он говорил, что никого не убивал. Так, в 1823 году композитор сказал Мозелю:

— Говорят, что я якобы отравил Моцарта. Но нет. Это — злобная клевета, одна только злобная клевета. Скажите миру, дорогой Мозель, что старый Сальери на краю смерти сам вам это сказал, — заявил ему Сальери.

Через несколько дней итальянский композитор пытался перерезать себе горло бритвой, но его спасли.

Что касается произведения "Моцарт и Сальери" Александра Пушкина, оно вполне могло быть написано из мести. Дело в том, что итальянец при дворе представлял оперу, где якобы очернял Петра I. А так как Пушкин к личности первого русского императора относился с трепетом, не мог не отомстить. Первые наброски "Моцарта и Сальери", кстати, появились уже через год после смерти композитора, в 1826 году.

<p>Фото: © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wolfgang01.jpg" target="_blank">Википедия</a></p>

Ну и ещё один аргумент, который скорее в пользу Сальери: вдова Моцарта, Констанца, отправила к нему учиться своего сына Карла Томаса. Разве она бы стала прибегать к услугам убийцы?

— Сальери не убивал отца, но поистине отравил его жизнь интригами, — писал Карл Томас.

В 1997 году в Милане прошёл суд над Сальери. В качестве сторон обвинения и защиты были биографы каждого композитора. В итоге итальянца оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

Отравление

Первым, кто распространил версию об отравлении, был "Берлинский музыкальный еженедельник". Так, 31 декабря в издании написали: "Поскольку после смерти тело его вздулось, полагают даже, что он был отравлен". Версия с отравлением, впрочем, вполне вероятна.

Помимо Сальери называлось ещё две кандидатуры, кто мог подмешать Моцарту ртуть или сильнейший яд без вкуса, цвета и запаха под названием "аква тофана". Для отравления было достаточно пяти-шести капель. Причём смерть не была внезапной: человек угасал постепенно, худел и терял аппетит.

<p>Фото: © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wolfgang01.jpg" target="_blank">Википедия</a></p>

Ближайший ученик Моцарта Франц Зюсмайер считался подозреваемым номер два. Буквально вся Вена шепталась о якобы его романе с Констанцей. Ну и в июле, за пять месяцев до смерти композитора, она родила сына Франца. Отцовство мальчика приписывали Зюсмайеру.

Вариант третий — Франц Хофдемель, муж любимой ученицы Моцарта, Магдалены. Изучающие биографию композитора до сих пор спорят, была ли 23-летняя девушка любовницей 35-летнего музыкального гения. Но если да, то мотив у Хофдемеля был.

Когда Магдалена вернулась домой с панихиды по композитору, муж в состоянии аффекта набросился на неё и годовалого ребёнка с бритвой. Когда они потеряли сознание, он покончил с собой. Как позже оказалось, раны у матери и ребенка были неглубокими, поэтому они выжили. Мужчина же скончался. Так вот, по одной из версий, Хофдемель якобы хотел застать смерть Моцарта, а после расправиться с женщиной и ребёнком.

Ну и последний вариант. Ртуть могла попасть в организм композитора в качестве лекарства. Дело в том, что за несколько месяцев до смерти он страдал страшной депрессией. Лекарством от неё служил хлорид ртути. Не исключается, что композитор мог в прямом смысле залечить себя до смерти.

"Реквием" по себе?

Сам же Моцарт незадолго до смерти говорил своей жене Констанце, что заказчик "Реквиема" якобы его и отравил. "Реквием" заказал граф Франц фон Вальзегг в память о своей супруге, которая скончалась в феврале 1791 года. Он не поехал к композитору сам, желая остаться неузнанным. А послал своего управляющего Лойтгеба, который в дождь надел плащ. Управляющий не выяснил у своего хозяина, стоит ли раскрывать имя заказчика, поэтому не ответил на соответствующий вопрос.

<p>Фото: © <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart" target="_blank">Википедия</a></p>

Поэтому общая картина выглядела зловеще: человек в длинном плаще приходит к Моцарту, заказывает "Реквием" и оставляет деньги. На вопрос, для кого, говорит, что скоро станет известно.

Нехватка солнечного света

В 2011 году американские и австрийские учёные выдвинули новую версию смерти композитора. Якобы все болезни Моцарта были из-за нехватки витамина D, который вырабатывается только на солнце. В качестве основного аргумента исследователи приводят версию, что Моцарт любил работать ночами, допоздна засиживаться с приятелями за карточным столом. Музыкальный гений часто возвращался домой на рассвете, а затем спал весь или большую часть светового дня.

Дефицит витамина D губителен для иммунитета. В качестве доказательств также приводились заключения терапевтов о том, что у композитора наблюдались повторные ангины, лихорадочные состояния, а позднее — депрессия, которая также могла стать следствием в том числе отсутствия солнечного света.

Заболевание печени

Австрийские исследователи по дневникам самого Вольфганга Амадея Моцарта, его вдовы и сына, Карла Томаса, установили, что у него могло быть серьёзное заболевание печени, ставшее смертельным.

Так, за шесть недель до трагедии композитор упоминает, что ел свиные котлеты (которые могли стать источником инфекции). Через полтора месяца после у него наблюдаются повышенная температура, отёки и боли в руках и ногах. Всё это является симптомами трихинеллёза.

Тайна смерти композитора была бы давно разгадана по анализу его скелета. Но Моцарта похоронили не в отдельной могиле, поэтому исследователи не могут найти его останки. В начале XIX века могильщик достал череп, который, как он уверял, принадлежал композитору. Однако последние исследования, проведённые уже в XXI веке, показали, что или череп не Моцарта, или все люди, с которыми сравнивали его ДНК — не родственники. И первое значительно вероятнее.

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!