Отравление из зависти, убийство "Отелло" или болезнь. Тайна смерти Моцарта

5 декабря 1791 в Вене скончался Вольфганг Амадей Моцарт. Что могло стать причиной кончины величайшего композитора, историки спорят до сих пор.

— Вкус смерти у меня на губах, я чувствую что-то не на этой земле, — такие слова сказал Моцарт, оставляя жену и двоих детей, а также недописанный "Реквием". По самому себе.

Вокруг смерти композитора сразу поползли слухи. Ну не мог гений сам умереть в 35 лет. Точно — отравили! В пользу этой версии было и то, что тело композитора раздулось и посинело. Но обо всём по порядку.

Сальери отравил

В течение двух столетий эта версия была, пожалуй, самой популярной. Это преступление приписывали в первую очередь придворному капельмейстеру Антонио Сальери. Сторонники этой версии приводят четыре основных аргумента.

1. Сальери завидовал более талантливому коллеге.

2. Композитор Людвиг ван Бетховен, который был учеником Сальери, под конец жизни педагога писал: "Сальери снова очень плохо. У него полностью помутился рассудок. Он не прекращает говорить, что виновен в смерти Моцарта, что он дал ему яд".

3. Сальери сам во всеуслышание в 1823 году сказал, что отравил Моцарта.

4. Об этом писал ещё Пушкин.

Чему мог завидовать Антонио Сальери, который занимал тогда один из самых престижных постов в Европе, — остаётся загадкой. Игнац Мозель, ученик Сальери и один из первых его биографов, уверяет, что ситуация была обратной.

По поводу "признания". В начале 1820-х у Сальери, как свидетельствовали медики, были проблемы с рассудком. А в моменты просветлений он говорил, что никого не убивал. Так, в 1823 году композитор сказал Мозелю:

— Говорят, что я якобы отравил Моцарта. Но нет. Это — злобная клевета, одна только злобная клевета. Скажите миру, дорогой Мозель, что старый Сальери на краю смерти сам вам это сказал, — заявил ему Сальери.

Через несколько дней итальянский композитор пытался перерезать себе горло бритвой, но его спасли.

Что касается произведения "Моцарт и Сальери" Александра Пушкина, оно вполне могло быть написано из мести. Дело в том, что итальянец при дворе представлял оперу, где якобы очернял Петра I. А так как Пушкин к личности первого русского императора относился с трепетом, не мог не отомстить. Первые наброски "Моцарта и Сальери", кстати, появились уже через год после смерти композитора, в 1826 году.

Ну и ещё один аргумент, который скорее в пользу Сальери: вдова Моцарта, Констанца, отправила к нему учиться своего сына Карла Томаса. Разве она бы стала прибегать к услугам убийцы?

— Сальери не убивал отца, но поистине отравил его жизнь интригами, — писал Карл Томас.

В 1997 году в Милане прошёл суд над Сальери. В качестве сторон обвинения и защиты были биографы каждого композитора. В итоге итальянца оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

Отравление

Первым, кто распространил версию об отравлении, был "Берлинский музыкальный еженедельник". Так, 31 декабря в издании написали: "Поскольку после смерти тело его вздулось, полагают даже, что он был отравлен". Версия с отравлением, впрочем, вполне вероятна.

Помимо Сальери называлось ещё две кандидатуры, кто мог подмешать Моцарту ртуть или сильнейший яд без вкуса, цвета и запаха под названием "аква тофана". Для отравления было достаточно пяти-шести капель. Причём смерть не была внезапной: человек угасал постепенно, худел и терял аппетит.

Ближайший ученик Моцарта Франц Зюсмайер считался подозреваемым номер два. Буквально вся Вена шепталась о якобы его романе с Констанцей. Ну и в июле, за пять месяцев до смерти композитора, она родила сына Франца. Отцовство мальчика приписывали Зюсмайеру.

Вариант третий — Франц Хофдемель, муж любимой ученицы Моцарта, Магдалены. Изучающие биографию композитора до сих пор спорят, была ли 23-летняя девушка любовницей 35-летнего музыкального гения. Но если да, то мотив у Хофдемеля был.

Когда Магдалена вернулась домой с панихиды по композитору, муж в состоянии аффекта набросился на неё и годовалого ребёнка с бритвой. Когда они потеряли сознание, он покончил с собой. Как позже оказалось, раны у матери и ребенка были неглубокими, поэтому они выжили. Мужчина же скончался. Так вот, по одной из версий, Хофдемель якобы хотел застать смерть Моцарта, а после расправиться с женщиной и ребёнком.

Ну и последний вариант. Ртуть могла попасть в организм композитора в качестве лекарства. Дело в том, что за несколько месяцев до смерти он страдал страшной депрессией. Лекарством от неё служил хлорид ртути. Не исключается, что композитор мог в прямом смысле залечить себя до смерти.

"Реквием" по себе?

Сам же Моцарт незадолго до смерти говорил своей жене Констанце, что заказчик "Реквиема" якобы его и отравил. "Реквием" заказал граф Франц фон Вальзегг в память о своей супруге, которая скончалась в феврале 1791 года. Он не поехал к композитору сам, желая остаться неузнанным. А послал своего управляющего Лойтгеба, который в дождь надел плащ. Управляющий не выяснил у своего хозяина, стоит ли раскрывать имя заказчика, поэтому не ответил на соответствующий вопрос.

Поэтому общая картина выглядела зловеще: человек в длинном плаще приходит к Моцарту, заказывает "Реквием" и оставляет деньги. На вопрос, для кого, говорит, что скоро станет известно.

Нехватка солнечного света

В 2011 году американские и австрийские учёные выдвинули новую версию смерти композитора. Якобы все болезни Моцарта были из-за нехватки витамина D, который вырабатывается только на солнце. В качестве основного аргумента исследователи приводят версию, что Моцарт любил работать ночами, допоздна засиживаться с приятелями за карточным столом. Музыкальный гений часто возвращался домой на рассвете, а затем спал весь или большую часть светового дня.

Дефицит витамина D губителен для иммунитета. В качестве доказательств также приводились заключения терапевтов о том, что у композитора наблюдались повторные ангины, лихорадочные состояния, а позднее — депрессия, которая также могла стать следствием в том числе отсутствия солнечного света.

Заболевание печени

Австрийские исследователи по дневникам самого Вольфганга Амадея Моцарта, его вдовы и сына, Карла Томаса, установили, что у него могло быть серьёзное заболевание печени, ставшее смертельным.

Так, за шесть недель до трагедии композитор упоминает, что ел свиные котлеты (которые могли стать источником инфекции). Через полтора месяца после у него наблюдаются повышенная температура, отёки и боли в руках и ногах. Всё это является симптомами трихинеллёза.

Тайна смерти композитора была бы давно разгадана по анализу его скелета. Но Моцарта похоронили не в отдельной могиле, поэтому исследователи не могут найти его останки. В начале XIX века могильщик достал череп, который, как он уверял, принадлежал композитору. Однако последние исследования, проведённые уже в XXI веке, показали, что или череп не Моцарта, или все люди, с которыми сравнивали его ДНК — не родственники. И первое значительно вероятнее.