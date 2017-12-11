Чиновники хотят вырубить деревья, высаженные в честь ветеранов войны

Местные жители просят не уничтожать военный мемориал, но бюрократы игнорируют их просьбы.

Волонтёры высадили 23 дерева вдоль дороги в память о группе погибших в Первой мировой войне молодых бойцов, которые учились в школе неподалёку. Однако правительство Шеффилда намерено вырубить их в рамках городского проекта "Улицы впереди", который, по словам защитников, уже привёл к вырубке четырёх тысяч деревьев по всему городу.

Чиновники, в свою очередь, заявили, что вырубленные деревья были больны, а корни разрослись настолько, что начали пробивать тротуары. Таким образом власти намерены улучшить состояние города.

Участники кампании, выступающие против вырубки деревьев, назвали планы правительства возмутительными и создали петицию в защиту мемориала.

Своими действиями вы оскверняете военные мемориалы. Нам придётся пойти на многое ради того, чтобы совет нас услышал и не стал игнорировать на этот раз Алан Сори, защитник

Однако один из представителей городского совета Шеффилда заявил, что пока "разговор с местными жителями находится на ранней стадии развития". Представитель городского совета Шеффилда сказал: "Мы находимся на ранних этапах работы с жителями на Западной дороге, чтобы подтвердить, какие деревья нужно заменить. Решений не было принято. Есть 54 дерева, и наши первоначальные рекомендации заключаются в том, что 23 необходимо заменить.

Мы попытались объяснить жителям, что есть 23 дерева, которые нужно заменить. Сейчас в наших планах начать тесно сотрудничать с жителями и гарантировать им целостность и сохранность военных мемориалов Представитель городского совета

Напомним, что недавно в Великобритании арестовали пятерых за вырубку городского дерева самовольно. Двое из них уже предстали перед судом.