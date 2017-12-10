День позора США. Как японцы уничтожали Перл-Харбор

Атака японцев на базу американского флота в Пёрл-Харборе 7 декабря 1941 года стала одним из знаковых событий Второй мировой.

Япония позже других стала строить свою колониальную империю. Только во второй половине XIX века эта страна изменила своему вечному изоляционизму и обратилась к внешней экспансии. Однако за строительство своей сферы влияния Страна восходящего солнца взялась с небывалым напором. Широкая программа реформ и экстраординарные усилия вывели Японию в число первоклассных держав. Амбиции новой империи неизбежно столкнулись с интересами старых держав.

Сама Япония была очень бедна на любые ресурсы, но рядом лежали грандиозные просторы Восточной Азии. Проблема состояла только в том, что все самые интересные для колонизации области или прямо входили в западные колониальные империи, или находились под их контролем. Британию, Голландию, Францию, США, естественно, беспокоил рост могущества Японии. Однако стратегические ресурсы — от нефти до каучука — находились не в японских руках.

Хотя общепринятая дата начала Второй мировой войны — 1 сентября 1939 года, в Азии на этот счёт имеют своё мнение. В 1931 году японские войска вторглись в Манчжурию, а с 1937 года началось полноценное завоевание Китая. Поначалу крупные державы лишь негласно поддерживали сопротивление Китая. СССР, США, европейские страны присылали военные материалы, добровольцев и инструкторов.

В 1938 и 1939 годах японцы прощупали позиции СССР на озере Хасан и реке Халхин-Гол. В первом случае атака выродилась в тяжёлые бои с неопределённым результатом. Зато на Халхин-Голе японский контингент был наголову разгромлен Красной армией. После этого в Японии постепенно теряли энтузиазм по поводу сухопутных кампаний. Планы большой войны против СССР легли под сукно (как оказалось, навсегда), зато замыслы морских походов теперь прорабатывались активнее. Тем более что обстановка для японцев на этом направлении улучшилась.

Европейским странам было не до Восточной Азии, у них хватало своих забот в Европе, где начиналась новая мировая война. Однако пока в стороне оставались США. Американцы с беспокойством следили за попытками Японии расширить свою сферу влияния по всей катушке компаса. В Белом доме политики как раз себя видели гегемонами на Тихом океане.

В 1940 году, когда Гитлер избил армии союзников на европейском континенте, японское правительство начало посылать англичанам и французам ультиматумы, требуя пресечь снабжение Китая оружием и боеприпасами. Черчилль без особого удовольствия пошёл на это, хотя происходящее напоминало недавний Мюнхенский сговор.

Времени британцы выгадали немного. Японцы начали с ограбления французских колоний, за которые никто не мог драться теперь, когда саму Францию разгромил Гитлер. Французский Индокитай — нынешние Вьетнам, Камбоджа и Лаос — был фактически аннексирован Японией и дружественным ей Таиландом. После этого японцы нацелились на принадлежавшую Нидерландам Индонезию. Смысл японских притязаний был очевиден. Никель, каучук, нефть, марганец — Индонезия должна была стать ресурсной базой Японской империи.

После этого в Вашингтоне уже не просто обеспокоились, а начали бить во все колокола. Японские вклады в американских банках заморозили, а президент Рузвельт отказался от встречи с представителями Токио для обсуждения планов раздела Азии. Более того, Рузвельт объявил о необходимости вывода японских войск из Индокитая.

С сентября 1941 года Япония готовилась к войне. Её противниками становились разом Британия, Франция, Нидерланды и США.

Жемчужная гавань

Проблемой Японии была острейшая нехватка ресурсов. Страна сумела создать мощный флот, великолепно подготовленную морскую авиацию — но не имела возможности вести войну против великих держав годами. Начальник Генерального штаба флота Нагано сформулировал прямо: в первые же дни войны следует нанести противнику страшный удар, от которого неприятель не оправится. Главными объектами атаки должны были стать Сингапур, Филиппины, Гонконг и база американского флота на Гавайях, в Пёрл-Харборе.

Ключевая база флота США на Тихом океане, Пёрл-Харбор, или по-русски — Жемчужная гавань, находилась на Гавайях. Как легко заметить, она расположена очень далеко от тех районов, которые хотели завоевать японцы. Однако Пёрл-Харбор мог стать базой для удара в тыл японскому флоту и армии. Японцы рассчитывали, что разгром базы и уничтожение находящихся там кораблей дадут им несколько месяцев операций без серьёзного сопротивления, а боевому духу американцев будет нанесён сокрушительный удар.

План армии и флота предусматривал быстрый захват "оборонительного периметра" от Бирмы через Тимор, Новую Гвинею и атолл Уэйк до Курил, после чего нужно было оборонять достигнутые рубежи. Для этого требовалось разбить все неприятельские флоты ошеломительным ударом. Англичане вели войну в Европе и могли послать на Тихий океан буквально считаные крупные корабли. Франция и Нидерланды были оккупированы и толком не могли сопротивляться. Оставалась главная проблема — флот США.

В ноябре обе стороны уже понимали, что столкновения не избежать. Более того, американцы даже начали играть на обострение. 26 ноября японскому правительству направили ноту, жёсткую по любым меркам. От Токио требовали уже не вывода войск из Индокитая, а полного очищения Китая и заключения договора о ненападении со всеми соседями, включая СССР, Нидерланды и тот же Китай. По сути, японцам предложили капитулировать.

Между тем японский флот уже вышел в море. Его целью был Пёрл-Харбор с его линкорами, которые считались главной ударной силой флота. Костяк атакующих сил составляли шесть японских авианосцев.

Налёт планировал адмирал Исороку Ямамото. Этот флотоводец буквально молился на морскую авиацию и отдавал приоритет именно авианосным соединениям. Непосредственно командовал нападением вице-адмирал Тюити Нагумо. Этому адмиралу приписывали определённый недостаток творческого мышления, но едва ли кто-то мог подвергнуть сомнению его профессионализм. Когда ещё шли дискуссии между дипломатами, эскадра Нагумо уже собралась у острова Итуруп (ныне российская территория). 2 декабря, уже будучи в пути, Нагумо получил депешу: "Дата объявления войны — 8 декабря". На Гавайях из-за разницы времени это было ещё 7-е число.

Американцы уже догадывались, что происходит. Но догадываться не означает знать. Гавайи считались слишком далёкой целью для японской атаки. Поэтому перехваченную телеграмму для японского консула в Гонолулу просто отложили в общую очередь на дешифровку. 6 декабря американцы выяснили, что крупное японское соединение движется на Сингапур. Это было правдой, но из полученных сведений сделали вывод: раз японцы планируют нападение на английскую колонию, значит, Гавайям ничего не угрожает.

Тем временем в Пёрл-Харборе адмирал Киммель, командовавший тихоокеанскими силами США, распорядился о приведении базы в повышенную готовность. Американцы опасались актов саботажа, поэтому приняли откровенно спорное решение — сосредоточили самолёты в одном месте, чтобы в случае чего их было проще защитить от диверсантов. В действительности их собрали на погибель под ударами японской авиации.

Японцы спланировали комбинированную атаку бомбардировщиков и торпедоносцев. Дело в том, что корабли стояли в гавани Пёрл-Харбор зачастую в два ряда, так что поразить торпедами можно было не все. Противоторпедные сети в гавани отсутствовали — ошибочно считалось, что она слишком мелкая.

Американцам существенно повезло: по причинам, не связанным с будущей войной, Пёрл-Харбор заблаговременно покинула часть кораблей, в том числе авианосцы "Лексингтон" и "Энтерпрайз". Учитывая, насколько сложны и дороги в производстве авианосцы, это можно назвать огромным везением. В итоге в гавани находились восемь линкоров и множество более мелких судов и кораблей.

Воскресенье под бомбами

После семи часов утра американская РЛС засекла неопознанные самолёты. Об этом честно доложили начальству, но офицеры предположили, что это американские самолёты, которых как раз ожидали. Офицер, которому доложились операторы РЛС, просто сказал: "Не беспокойтесь об этом".

Как раз в этот момент в Вашингтоне расшифровали очередную японскую радиограмму — и схватились за голову. Криптографы не оставили сомнений: речь идёт о скором начале войны. На Гавайи отправили предупредительную радиограмму. Она опоздала буквально на считаные минуты.

В 07:51 первая волна бомбардировщиков под командой капитана 1-го ранга Мицуо Футида зашла на цель. Футида отстучал на авианосец сигнал "Тора-тора-тора!" ("Тигр-тигр-тигр!") Это был сигнал об успешном начале атаки.

Японские бомбы начали падать на аэродромы и стоянки кораблей.

Адмирал Киммель выбежал на веранду своего дома, как раз чтобы увидеть, как торпедоносцы заходят на его корабли. Присутствовавшая жена одного из офицеров показала на гавань и крикнула: "Они приканчивают "Оклахому!" — "Я вижу, что они делают", — сквозь зубы ответил адмирал.

Японский план оказался далеко не идеальным. Многие лётчики искали цели фактически самостоятельно, поэтому бомбы обрушились на не самые важные цели. Так, в сито превратили, приняв за боевой линкор, старый корабль-мишень. Отдельная группа самолётов разбила базу летающих лодок — далеко не самый значимый объект на базе. Японцы даже гонялись за отдельными легковушками!

Однако основная масса самолётов ударила по тем целям, по которым и собирались бить изначально. Американская ПВО отвечала очень вяло. Было воскресенье, многие моряки находились в увольнении и теперь ошалело наблюдали с берега за гибелью своих кораблей. Один из офицеров как раз вышел из душа и осознал, насколько серьёзно всё происходит, когда прямо над его ванной комнатой на полном ходу пролетел бомбардировщик.

На многих кораблях сначала отреагировали вяло: "Какого чёрта, сегодня воскресенье, неужели нет других дней, чтобы устраивать учения!" Однако бомбы и торпеды быстро убедили в серьёзности происходящего.

В линкор "Оклахома" (тот самый, на который показывала женщина адмиралу Киммелю) попало четыре торпеды. Это был фатальный удар, корабль тут же начал опрокидываться. Линкор, по описанию очевидцев, рухнул на бок "медленно и величественно". Затем по линкорам отработали бомбардировщики. Одна из бомб попала точнёхонько в погреба линкора "Аризона". Огненный столб взметнулся на 300 метров. Корабль вспыхнул как факел и стремительно начал погружаться. Погиб почти весь экипаж. Особенно страшной оказалась судьба моряков, заблокированных во внутренних помещениях линкора: они захлебнулись лишь некоторое время спустя. Эффект от налёта мог быть ещё страшнее, но японцы использовали бомбы не лучшего качества и многие из них просто не взорвались.

В 08:12 Киммель послал в Вашингтон радиограмму: "Японцы бомбят Пёрл-Харбор". В этот момент в гавани уже полыхал грандиозный пожар. Многие члены экипажей попрыгали в воду, но теперь сгорали заживо: на поверхности пылал мазут.

Как и в СССР 22 июня 1941 года, разные люди отреагировали на начало войны по-своему. Кто-то паниковал, кто-то впал в прострацию. Зато на линкоре "Невада" один матрос, считавшийся безнадёжно плохим моряком, самовольно принялся палить из пистолет-пулемёта и ухитрился отстрелить крыло японскому самолёту.

Тем временем на Пёрл-Харбор зашла вторая волна. Ориентиром для неё стали столбы дыма от подожжённых кораблей. На сей раз американцы смогли оказать организованное сопротивление. С уцелевших кораблей вовсю били зенитки, а несколько истребителей поднялись в воздух. Сопротивление чаще всего оказывали младшие офицеры: командиры находились на суше или были убиты. Однако атака второй волны оказалась для японцев куда менее успешной. Полностью провалилась также атака мини-подлодок, которые пытались проникнуть в гавань. В сущности, если бы американцы проявили больше бдительности или расшифровка радиограммы пришла бы на Гавайи быстрее, налёт японцев мог кончиться для них катастрофой.

Футида, проведя много часов в воздухе, предлагал Нагумо устроить новую атаку. Её целью стала бы портовая инфраструктура и уцелевшие корабли. Однако адмирал отказался. Топливо начало подходить к концу, а где находятся американские авианосцы, было загадкой. Тем более новый налёт означал бы необходимость возвращаться на авианосцы уже по темноте. Так что Нагумо распорядился свернуть атаку. На часах было 16:30. Атака на Пёрл-Харбор закончилась.

Американцы потеряли три с половиной тысячи моряков убитыми и ранеными. Из них тысяча человек погибла на "Аризоне". 4 линкора ("Вест Вирджиния", "Калифорния", "Аризона" и "Оклахома") были потоплены, погибло ещё несколько более мелких судов, около 350 самолётов получили повреждения или погибли. Японцы потеряли пять мини-субмарин, 29 самолётов и 65 человек.

Интересно, что в американском флоте был человек, за много лет до налёта предсказавший его опасность. В 1932 году на учениях американского флота адмирал Гарри Ярнелл провёл впечатляющую демонстрацию с помощью 152 самолётов. Бомбардировщики закидали Жемчужную гавань мешками с мукой и условно утопили всё, что там находилось. Однако выводы Ярнелла были слишком нелестными для командования флота и их предпочли просто проигнорировать. Ярнелл, отчаявшись кого-то убедить в своей правоте, ушёл в отставку в 1939 году, за пару лет до того, как его прогноз сбылся.

Японцы начали войну с впечатляющего успеха. В ближайшие месяцы они нанесут союзникам серию сокрушительных поражений. Но война на Тихом океане только началась.