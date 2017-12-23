"Потом я поняла, что потеряла". Была ли Матильда Кшесинская беременна от Николая

В архивах нашли неизвестный фрагмент книги балерины "Воспоминания", где она признаётся, что могла быть матерью ребёнка последнего российского императора.

Не успел в российских кинотеатрах отгреметь фильм Алексея Учителя об отношениях Матильды Кшесинской и Николая II, как появились новые подробности из их личной жизни. В Госархиве нашли неизданный фрагмент её "Воспоминаний", где танцовщица говорит, что была беременна от цесаревича Николая. Но произошёл выкидыш.

Как уверяют СМИ, Матильда Феликсовна написала следующие строки в 1893-м, примерно за год до того, как наследник женился и занял трон.

— Зимою этого (1893-го) года со мною произошёл несчастный случай, когда я каталась по городу. Однажды великий князь Александр Михайлович, который служил тогда в Гвардейском экипаже, предупредил меня, что в такой-то день и час он будет проходить по набережной со своей ротой и хором музыки.

В условленный день и час я выехала на своей одиночке в санях с Ольгой Преображенской, с которой тогда очень дружила, на набережную. Мы стали обгонять роту, которую вёл великий князь, как вдруг грянула музыка, моя лошадь испугалась и понесла.

В конце концов вылетела из саней в снег и сильно расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от наследника, но это была неправда, — якобы пишет Матильда.

Роман с высочайшего разрешения

Роман между наследником и балериной длился около четырёх лет. А началось всё в 1890 году. Царская семья во главе с Александром III присутствовала на выпускном спектакле балетного училища в Петербурге.

После спектакля августейшая фамилия направлялась на банкет. Когда все шли по коридору, пишет Кшесинская в своих воспоминаниях, император остановился и громко спросил: "А где же Кшесинская?" Когда смутившуюся воспитанницу подвели к нему, он протянул ей руку и сказал: "Будьте украшением и славою нашего балета".

Во время банкета, уверяет балерина, Александр III занял место за одним из пышно сервированных столов и попросил Кшесинскую сесть рядом с ним. Затем он указал на место рядом с юной балериной своему наследнику и, улыбаясь, сказал: "Смотрите, только не флиртуйте слишком".

— Я не помню, о чём мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника. Как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только как на наследника, я забывала об этом, всё было как сон, — пишет она.

Позже они ещё несколько раз случайно видели друг друга издалека на улицах Петербурга. Но следующая судьбоносная встреча с Николаем случилась в Красном Селе, где по традиции летом проходил лагерный сбор для практической стрельбы и манёвров. Там был построен деревянный театр, где давали спектакли для развлечения офицеров. Во время антракта Николай заглянул к Матильде и, как танцовщица сама вспоминала, она окончательно потеряла голову, они стали видеться всё чаще — бывали свидания даже в доме у её родителей.

Соперница?

Однако Николаю предстояло путешествие за границу. Как он признался балерине перед отъездом, это знакомство с Алисой Гессен-Дармштадтской — будущей невестой. Поездка продлилась девять месяцев. В 1892 году Николай вернулся в Российскую империю.

Отношения с Кшесинской продолжились и приобрели новые обороты. В 1892 году балерина переехала в дом на Английском проспекте. Наследник постоянно приезжал к ней. Впрочем, уже летом 1893 года цесаревич стал навещать балерину всё реже. А 7 апреля 1894 года была объявлена помолвка Николая с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской. Цесаревич порвал с балериной незадолго до собственной свадьбы, которая состоялась в ноябре 1894 года.

— Тоскливо прошёл для меня сезон 1895/96 года. Душевные раны заживали плохо и очень медленно. Мысли стремились к прежним, дорогим моему сердцу воспоминаниям, и я терзалась думами о Ники и о его новой жизни, — писала Матильда.

Коронация

Коронация Николая была назначена на май 1896 года. Разумеется, на торжествах должна была выступать и балетная труппа. Кшесинская должна была танцевать тоже, но перед очередной репетицией она узнаёт, что танцевать не будет. Репетиции к этому балету уже начались, главная роль была дана итальянской балерине Леньяни, а остальные — распределены между другими.

— В полном отчаянии я бросилась к великому князю Владимиру Александровичу. Я чувствовала, что только он один сможет заступиться за меня и поймёт, как я незаслуженно и глубоко была оскорблена этим исключением из парадного спектакля. Как и что, собственно, сделал великий князь, я не знаю, но результат получился быстрый, — пишет Кшесинская в своей книге "Воспоминания".

Вообще, исключение любовницы из выступления по случаю коронации считалось логичным. Против того, чтобы она танцевала, был буквально весь двор. А Николай... он просто не хотел иметь отношения к данному спору. В итоге Матильда участвовала в парадном спектакле на коронации в Москве.

Впрочем, за Матильду было кому заступиться из дома Романовых. Так, вскоре после расставания с императором она поочерёдно соблазнила ещё троих представителей дома Романовых: Сергея Михайловича, Владимира Александровича и даже его сына Андрея Владимировича. То есть в "актив" балерины попали дяди и брат императора. Историки указывают, что благодаря их покровительству карьера Матильды в русском балете была довольно безоблачной.

Внебрачный сын

В своих воспоминаниях бывшая любовница императора практически не говорит об этом факте. В 1901 году она узнала, что беременна. Летом 1902 года у Кшесинской рождается мальчик.

"Имя мальчику было выбрано, а вот с отчеством возникли проблемы", — эта шутка оказалась как раз про Матильду. Дело в том, что признать ребёнка были готовы и Андрей Романов, и князь Сергей Михайлович.

В итоге ребёнка сначала хотели записать как Сергеевича, однако, по невыясненным причинам, передумали. Он фигурирует в письмах Матильды как Андреевич. Имя дали в честь "деда" — Владимир. К слову, балерина хотела назвать Николаем, но передумала — решила, что рискует перегнуть палку.

Наплясалась

Матильда пользовалась своими связями в открытую. Даже в собственных воспоминаниях балерина не скрывает, что, например, обратилась в обход всего начальства лично к министру Императорского двора барону Фредериксу, чтобы он разрешил ей устроить бенефис по случаю десяти лет на главной сцене страны. Дело в том, что такие подарки делали после 20 лет службы или перед уходом со сцены. А Матильде этот бенефис достался "за красивые глаза" (или другие части тела).

В 1904 году Кшесинская решает уйти из Императорского театра. Так как к тому моменту она считалась главной интриганкой (например, распускала сплетни про приглашённых из-за границы балерин, распространяла множество слухов и про русских танцовщиц), то сопротивления не встретила. Выступив на собственном бенефисе, Матильда отдыхает всё лето в своём доме в Стрельне. Но в начале нового сезона получает предложение вернуться не в штат, а на "контрактной" основе. То есть за каждое выступление ей обязуются платить по 500 рублей (более 250 тысяч рублей на современные деньги).

Матильду "забыли"

В 1909 году умирает один из покровителей Кшесинской — дядя Николая II, великий князь Владимир Александрович. Отношение в театре к ней меняется кардинально. Если раньше доходило до того, что с балериной дирекция советовалась насчёт репертуара на год, то сейчас максимум, что ей дают, — эпизодические роли.

Тогда Кшесинская отправляется в Париж, куда её позвали выступить. После этого — Лондон, снова Петербург. До переворота 1917 года, по сути, кардинальных перемен в жизни балерины не происходит.

Отречение Николая II

Известие об отречении Романовых от престола Кшесинская встретила в Петрограде. Её саму у дома на Английской набережной, который Николай некогда выкупил для возлюбленной, ждали с винтовкой. Поэтому показываться в родных пенатах она не решалась.

Вскоре стало понятно, что оставаться в Петрограде опасно тоже, поэтому Кшесинская принимает решение в июле 1917 года отправиться в Кисловодск. Она благополучно минует половину бывшей империи, выхлопотав у временного правительства разрешение свободно перемещаться по стране. В итоге Матильда воссоединяется в Кисловодске с Андреем Романовым.

Кисловодск

Кажется, что жизнь наладилась. Влюблённые помирились, сына отдали в школу. Однако к январю 1918 года становится понятно, что наступают большевики. Обыски, грабежи, аресты — вот как Матильда будет вспоминать о следующем полугодии.

В июле по Кисловодску стали распространяться слухи об убийстве царской семьи.

— Мальчишки бегали по городу, продавая листки и крича: "Убийство царской семьи", но никаких подробностей не было. Это было настолько ужасно, что казалось невозможным. Все невольно лелеяли надежду, что это ложный слух, нарочно пущенный большевиками, — писала она.

Вскоре князь Андрей Владимирович принимает решение — всей интеллигенции, бежавшей в Кисловодск, необходимо менять место дислокации.

— Начальник английской базы в Новороссийске советовал подождать немного, пока не подойдёт соответствующее судно. Наконец нам сообщили, что ожидается итальянский пароход, который пойдёт до Венеции. Вскоре он прибыл и оказался пароходом "Семирамида" итальянского "Триестино-лойд", — пишет Кшесинская.

К 1920 году Матильда, Андрей и Вова, которого князь признаёт собственным сыном, оказываются во Франции. Они поселились на вилле Кшесинской в коммуне Кап-д’Ай. Дом она выстроила, ещё будучи одной из ведущих балерин Российской империи.

Свадьба

— Мы часто обсуждали с Андреем вопрос о нашем браке. Мы думали не только о собственном счастье, но и главным образом о положении Вовы, который в силу нашего брака становился бы законным сыном Андрея, — пишет балерина.

Они обвенчались 17 января 1921 года. С десяток гостей, скромный обед. Единственное, что напоминало о торжестве, — стол, украшенный цветами. Так великий князь женился на любовнице последнего русского императора. Сына он признал своим. Кшесинская официально стала княгиней Красинской, под той же фамилией записали сына.

С 1935 года супруги членов императорской семьи, а также их дети могут носить титул и фамилию светлейших князей Романовских. Фамилию Романов разрешили использовать лишь накануне Второй мировой войны. Кстати, сын Матильды воспользовался этим, став Романовым.

В эмиграции

Так, вплоть до начала 30-х годов семья путешествовала по Франции, встречалась с теми представителями русской интеллигенции, которые успели бежать из разваливающейся на глазах империи. Однако к 1929 году пришло понимание, что нужно на что-то жить, а деньги стремительно заканчиваются. Кроме того, Матильда, которая сама не отрицает, что всю жизнь была крайне азартна, начинает проигрывать остатки сбережений.

Тогда Романовы (назовём их так) решают уехать в Париж, чтобы у балерины появилась возможность открыть свою танцевальную школу. Часть капитала и здание для неё "выбивают" по знакомству.

К Кшесинской начинают приходить на занятия дети знаменитых родителей. Например, среди тех, кто берёт у неё уроки, дочери Фёдора Шаляпина! Всего же за пять лет школа раскручивается так, что в ней ежегодно обучается порядка 100 человек. К 1939 году — не менее 150.

Вторая мировая война

Летом 1939 года Матильда с мужем решает отдохнуть в имении родителей одного из своих учеников на берегу Женевского озера. Здесь они узнают, что нависла угроза новой войны.

— На следующий день, 25 августа, мы уехали в Париж в переполненном до отказа поезде. На вокзалах творилось нечто неописуемое. Поезда брались с боя, — вспоминает Матильда.

1 сентября стало известно, что войска Гитлера вторглись в Польшу. Тогда Кшесинская принимает решение перевезти всю семью на дачу на окраине Парижа, а сама продолжает заниматься студией. В какие-то моменты учеников не было совсем, и балерина приходила в пустую студию. Но чаще человек 10–20 всё же приходили на занятия. В это время семья, по сути, выживала. Выжила. Но постигло новое горе.

На следующий день после вторжения фашистов на территорию СССР сына балерины как русского эмигранта задержали гестаповцы. Родители подняли все возможные связи, чтобы Владимира освободили. По слухам, Кшесинская даже добилась встречи с начальником тайной государственной полиции Германии Генрихом Мюллером.

— Вова просидел в заключении ровно 119 дней, и, какое совпадение, его порядковый номер в лагере был сто девятнадцать. Вова был дома, но ни мы, ни он не были спокойны. Мы всё время трепетали за его судьбу — как бы снова его не взяли. По чьему приказу и почему его освободили, для нас так и осталось навсегда загадкой, — пишет балерина.

Современники говорили, что муж Кшесинской за это время сошёл с ума. Ему якобы уже и после войны везде мерещились немцы: вот открывается дверь, они заходят и арестовывают сына. Кроме того, он стал часто говорить, что скоро придёт его конец. Однако супруг Матильды дожил до 77 лет и умер в Париже в 1956 году.

Она всё так же продолжала преподавать. После отъезда из России в дневнике Кшесинской не встречается ни одной фразы о последнем русском императоре. Последняя запись в её дневнике датируется 1959 годом. Она много пишет о сыне и умершем муже.

— С кончиною Андрея кончилась сказка, какой была моя жизнь. Наш сын остался при мне — я его обожаю и в нём отныне весь смысл моей жизни. Для него, конечно, я всегда останусь матерью, но также самым большим и верным другом, — пишет Кшесинская.

Матильда скончалась 5 декабря 1971 года, не дожив несколько месяцев до своего столетия. Похоронена в Париже, в одной могиле с мужем и сыном.

Владимир, сын Матильды, после войны стал активным членом прихода Александро-Невского собора в Париже. Умер в 1974 году и был похоронен рядом с могилой матери.