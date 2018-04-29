Художники "оживили" 7 знаменитых исторических зданий, которые разрушило время

Многие великие памятники человечества безнадёжно утрачены: римские и греческие храмы, мексиканские пирамиды, британские военные сооружения. Но проект NeoMan Expedia подарил нам возможность совершить путешествие сквозь века и посмотреть на монументальные сооружения глазами их современников.

Maja Wrońska и Przemek Sobiecki в совместном проекте "Воссоздание" показали 3D-модели древних построек, какими они были до начала разрушения.

Парфенон (Греция)

В древние времена в стенах этого храма находилась огромная золотая статуя Афины — богини мудрости, ремёсел и справедливой войны. Он располагался на вершине Акрополя, древней цитадели в Афинах, и имел внушительные размеры. В 1687 году, в Великую турецкую войну, он был сильно поврежден. Но большая часть сооружения дорической архитектуры выдержала удар и остаётся целой по сей день. В наше время это место популярно у туристов и привлекает миллионы посетителей каждый год. Теперь храм можно наблюдать во всей красе. Афина была бы горда!

"Нохоч Мул", Коба, Мексика

Пирамида "Нохоч мул" (штат Кинтана-Роо, Мексика) расположена в городе Коба времён майя, от которого теперь остались лишь руины. Предполагается, что она была построена между 100 годом до н. э. и 100 годом н. э. и покинута около 1550 года, после прибытия конкистадоров. Высота "Нохоч мул" почти 42 метра, это самая высокая пирамида майя на полуострове Юкатан. Памятник был обнаружен ещё в XIX веке, но долгое время о находке не рассказывали общественности.

Площадь Торре-Арджентина, Италия

На этой площади располагаются развалины четырёх храмов. Руины были обнаружены в 1920-х годах, но до сих пор неясно, кому эти сооружения были посвящены. Поэтому им присвоили буквы: A, B, C и D. Храм B — самый молодой, и в нём ещё сохранились оригинальные лестничные пролёты и шесть колонн. Сейчас там можно наблюдать не только захватывающие дух развалины, но и толпы кошек, о которых заботятся местные волонтёры. Вот как бы выглядел храм минус века и котики.

Пирамида Солнца (Мексика)

Теотиуакан был одним из первых городских центров Центральной Мексики, а теперь это один из главных археологических объектов. Он был построен между I и VII веками нашей эры, но о его жителях известно очень мало. Пирамида Солнца — самое большое здание в городе и одна из самых старых пирамид в Центральной Мексике. Она была впечатляющих размеров, как можно видеть на реконструкции.

Храм Юпитера (Италия)

Храм был посвящён Юпитеру — богу грозы и неба, верховному божеству римлян. Сооружение было культурным и религиозным центром древнего печально известного города Помпеи, а позади него грозно возвышался Везувий. Извержение произошло в 79 году н. э., и город был погребён под слоем вулканического пепла.

Луксорский храм, Египет

С момента основания Луксорский храм (от арабского "аль-уксур" — "крепость") — сакральное место. Он был соединён двухкилометровой мощеной аллеей сфинксов с Карнакским храмом, ворота которого также охраняли скульптуры. В совокупности с величественными обелисками и архитравами храм представляет собой прекрасный образец древнеегипетской архитектуры.

Милевый замок № 39 (часть Вала Адриана, Великобритания)

Вал Адриана протяженностью 117 был возведён в I веке нашей эры. Вероятно, в оборонительных целях. По всей длине на расстоянии в одну римскую милю были построены форты, которые получили название "милевые замки".