Ценный экспонат. Как нацисты-браконьеры довели "жука-Гитлера" до вымирания

Жук, которого назвали в честь Гитлера, оказался на грани вымирания из-за того, что его продают на чёрном рынке неонацистам.

У большинства порядочных людей с Германией ассоциируется только один "жук" — автомобиль Volkswagen. Однако есть в мире настоящее насекомое, обязанное своей славой европейской стране. Этого жука зовут Anophthalmus hitleri, что дословно переводится, как "безглазый жук Гитлера". Чаще его называют проще — "жук-Гитлер". Да, вы всё правильно поняли: бедное насекомое назвали в честь главы Третьего рейха. И бедное оно не только поэтому. В нулевых энтомологи начали бить тревогу: дескать, жук на грани исчезновения. Учёные обвинили коллекционеров, гоняющихся за насекомым с экстравагантным названием, и неонацистов, фанатеющих от всего, что связано с Гитлером. С тех пор прошло больше десяти лет, и нам стало интересно, что стало с миниатюрным "Гитлером".

Самая обычная жужелица с большим пенисом

Услышав название насекомого, задумываешься о наличии характерных внешних признаков. Невольно представляешь рисунок в виде свастики на надкрыльях или вечно задранную правую лапку. Природа ведь на всё горазда — есть же 600 видов пауков с крестами на брюшке. Однако случай с Anophthalmus hitleri из другой оперы. "Жук-Гитлер" — это вполне типичный представитель семейства жужелиц. Коричневый, от 5 до 5,5 мм в длину. Единственной, пожалуй, особенностью существа является "сильный, большой, сужающийся к вершине и слегка изогнутый" половой орган. Именно на этом акцентировал внимание открывший его учёный. При этом насекомое полностью слепое. Последнее обусловлено средой обитания: жук живёт в 5, а по некоторым данным, в 15 влажных пещерах Центральной Словении и никогда их не покидает. По той же причине у тёзки фюрера в хитине отсутствует пигмент, защищающий его от солнечных лучей. Данное насекомое, как и полагается жужелицам, является хищником. Питается оно более мелкими соседями по пещере.

Кто дал жуку такое имя?

Действительно, трудно представить учёного, который назовёт своё открытие в честь человека, повинного в самой масштабной войне в истории человечества. Но, на беду насекомого, нашли его ещё в 1937 году, когда мало кто мог представить в полной мере, чем обернётся для мира правление Гитлера. Открывателя жука зовут Оскар Шейбель. Он был австрийским инженером-железнодорожником и энтомологом-любителем. Ещё в 1921 году натуралист представил огромную коллекцию, которая насчитывала около 15 000 жуков 6000 видов. Но главное открытие Шейбеля было впереди. В 1937 году, обследуя пещеры вдоль реки Савиня между городами Веленье и Целе, он нашёл неописанный вид членистоногих. Учёный поспешил назвать его в честь фюрера. Говорят, инициатива исследователя не осталась незамеченной и Гитлер лично выписал Шейбелю грамоту за верность партии и вклад в развитие энтомологии Тысячелетнего рейха.

Идёт охота на жуков, идёт охота!

Долгое время после войны насекомое с громким именем игнорировали и учёные, и, судя по всему, коллекционеры. Только в нулевых СМИ начали писать о рейдах неонацистов, коллекционеров и браконьеров в пещеры Словении. Тогда же появилась информация об угрозе исчезновения вида. Например, в 2006 году Мартин Баер, эксперт по жукам Баварской коллекции зоологии, заявил , что на чёрном рынке стоимость "жука-Гитлера" достигает 1200 фунтов. "На этих созданий устраиваются набеги. Коллекционеры, чтобы заполучить их, вторгаются в естественную среду обитания насекомых", — негодовал Баер. Именно высокий спрос и заманчивый ценник спровоцировали людей на истребление членистоногих. К слову, пещеры — не единственный источник добычи редких насекомых. История помнит случай, когда злоумышленники вытащили почти все экземпляры драгоценного животного из Зоологической государственной коллекции Мюнхена, одного из самых крупнейших и старейших естественно-исторических музеев в Европе.

Власти Словении не остались равнодушными к проблеме и в тех же нулевых защитили жука Указом об охране редких видов животных. То есть за поимку Anophthalmus hitleri в Словении можно подвергнуться уголовному преследованию.

Переименование во имя спасения

Международная комиссия по зоологической номенклатуре несколько раз поднимала вопрос о переименовании несчастного насекомого. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН и доктор биологических наук Борис Михайлович Катаев рассказал Лайфу, что подобное случается крайне редко. Для переименования какого-либо животного требуются очень веские причины, коей в случае с "жуком-Гитлером" нет.

— Названия животных даются и регулируются строго в соответствии с Международным кодексом зоологической номенклатуры. В его основу положены несколько принципов, из которых основополагающие — принцип приоритета и принцип стабильности номенклатуры. Если какое-то животное впервые назвали в соответствии с требованием кодекса, то это название остаётся пожизненным. Исключением могут стать номенклатурные проблемы. Например, если окажется, что данное название уже было использовано для другого вида, — пояснил Катаев.

Также учёный добавил, что неординарные названия новым видам, случается, дают и в наше время. В пример он привёл двух жужелиц — Pterostichus mujahedeeni (Птеростихус маджахедини) и Pterostichus talibani (Птеростихус талибани). Их в 90-х нашёл в Афганистане и описал прибалтийский энтомолог.

Что с насекомым сегодня

-Браконьеры продолжают наведываться в пещеры. Во всяком случае, если верить словенским СМИ, полицейские всё ещё находят ловушки для жуков в зоне их обитания. Также в нескольких милях от границы с Италией есть пещеры, в которых водятся Anophthalmus hitleri. Там их ловить не запрещено.

Однако, стоит ли вопрос исчезновения вида так же остро, как и в нулевых? Большой вопрос. Например, Борис Катаев говорит, что в России больших проблем с доступом к "жуку-Гитлеру" нет.

— Мои знакомые-любители какое-то время назад спокойно обменивали его у европейских энтомологов на вполне обычных "наших" жужелиц. Есть несколько экземпляров и в нашей коллекции (ЗИН РАН). Мы их получили в подарок от европейских коллег, — заявил учёный. Однако он добавил, что в Словении, по словам его знакомых, пещеры на самом деле защищены решёткой.

Ещё Катаев дал понять, что сам он не сильно будет переживать, если "жук-Гитлер" исчезнет. Не редкое это явление. Да и поважнее есть заботы.

— В мире уже описано около 40 тысяч видов жужелиц, и каждый год к этому числу добавляются десятки и сотни новых. При этом многие живущие в природе жужелицы, как и множество других насекомых, так, видимо, и исчезнут, будучи не описанными и не открытыми для науки, — пояснил энтомолог.

Мы же считаем, что, если "жук-Гитлер" вымрет, это станет утратой. Спорной, но всё равно утратой. Как минимум по той причине, что нет в мире больше животных, которые носят имена руководителей Третьего рейха.