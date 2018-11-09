"Батальоны смерти". Как воевали русские женщины в Первую мировую

"Батальоны смерти". Как воевали русские женщины в Первую мировую

Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons

759
Лайф продолжает спецпроект, посвящённый Первой мировой войне. Сегодня — о том, как дворянки, дочери чиновников, офицерские дети, простые крестьянки с оружием в руках шли защищать родину, понимая, что из каждого боя могут не вернуться.

Начало Первой мировой войны ознаменовалось в Российской империи небывалым приливом патриотизма. На призывные пункты являлись толпы добровольцев. Не обошёл стороной патриотический подъём и женщин. Война в то время считалась не женским делом, в лучшем случае женщинам позволялось быть сестрами милосердия в лазаретах. Но были и такие, кто мечтал попасть на фронт. Это были девушки из разных социальных слоев: богатые дворянки, офицерские дочери, простые крестьянки. Попасть в армию они могли лишь двумя путями: добившись высочайшего императорского разрешения на службу в индивидуальном порядке или став сестрой милосердия.

Римма Иванова

<p>Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons</p>

Единственная в истории женщина (за исключением королевы обеих Сицилий Марии Баварской и самой учредительницы ордена императрицы Екатерины II), награждённая высшей военной наградой империи — Орденом Святого Георгия (не следует путать его с солдатским "Георгием" для нижних чинов).

Родилась в семье провинциального чиновника. До войны работала учительницей в земской школе и готовилась к поступлению в институт. Однако начавшаяся война изменила её планы. С 1915 года была сестрой милосердия в пехотном полку, в котором военным врачом служил её брат.

В сентябре 1915 года об Ивановой узнала вся страна. В одном из боёв 21-летняя сестра милосердия, выносившая раненых под огнём, увидела, что офицеры погибли, а лишившиеся командования солдаты совершенно растерялись. Молодая девушка, никогда не учившаяся премудростям военного дела, смогла увлечь за собой солдат, подняв их в атаку на позиции неприятеля, и взять вражеские окопы. Однако во время атаки девушка погибла.

Новость об отважной сестре милосердия дошла до императора, который был настолько потрясён, что в порядке исключения позволил себе нарушить статут ордена (им полагалось награждать только офицеров) и наградить храбрую девушку посмертно.

О девушке много писали в газетах того времени, её имя было выбито на памятнике Героям войны в Вязьме, обсуждалось установление отдельного памятника Ивановой в родном Ставрополе. Однако после революции война была предана забвению, памятник героям снесён, а саму Иванову забыли вплоть до конца 1980-х.

Мария Захарченко-Шульц

<p>Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons</p>

Дочь чиновника, выпускница Смольного института благородных девиц. Урождённая Лысова. За год до войны вышла замуж за гвардейского офицера. Когда его призвали на фронт, она отправилась в армию сестрой милосердия. После гибели мужа решила остаться в армии. Воспользовавшись своими связями, добилась высочайшего разрешения на службу вольноопределяющейся в гусарском полку.

По воспоминания сослуживцев, была прекрасной наездницей, отличалась бесстрашием и часто ходила в разведку. Прослужила в армии с 1915 года вплоть до революции.

В дальнейшем примкнула к Добровольческой армии и участвовала в Гражданской войне. Служила в Уланском полку второго мужа, который также погиб. Сама Захарченко-Шульц была тяжело ранена во время боёв в Крыму. После эвакуации частей Врангеля жила в Европе, состояла в Боевой организации генерала Кутепова, несколько раз тайно переходила советскую границу. В 1927 году вместе с сожителем пыталась подорвать общежитие чекистов на Лубянке, но это не удалось. Несколько дней они уходили от погони, но, поняв, что окружены, оба застрелились.

Мария Бочкарёва

<p>Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons// <a href="https://russkiymir.ru/media/magazines/article/186705/" target="_blank">Русский мир</a></p>

Пожалуй, самая известная женщина Первой мировой войны. Родилась в бедной крестьянской семье Фролковых. Семейная жизнь не сложилась, первый муж спился, второй промышлял разбоем, карточным шулерством и скупкой краденого. С началом войны ей удалось попасть в пехотный полк санитаркой.

Слава обрушилась на Бочкарёву после февральской революции. Ей удалось добиться аудиенции у высших чинов и предложить формирование женского ударного батальона. В связи с развалом фронта и нежеланием солдат воевать создание первого в истории боевого женского формирования было мощным пропагандистским ходом, призванным устыдить дезертиров. Керенский такие эффектные ходы любил и дал добро. Возглавила батальон сама Бочкарёва.

Однако просуществовал он недолго. Батальон общей численностью около 200 человек пробыл на фронте чуть больше месяца, став заложником политических баталий в Петрограде. Новый главнокомандующий Лавр Корнилов распорядился запретить ему участвовать в боях, а использовать только на вспомогательной службе.

Октябрьскую революцию Бочкарёва не приняла и покинула страну. К этому времени о батальоне женщин уже знали на Западе, и влиятельные суфражистки устроили ей агитационное турне, в ходе которого она встречалась с ведущими политиками США и Британии. Турне Бочкарёвой затянулось, и в Россию она вернулась, когда белые в Сибири уже были разбиты. Она пыталась примкнуть к силам Колчака, но в итоге попала в руки чекистов, по решению которых была расстреляна как "злейший враг республики". Впрочем, существует альтернативная версия, согласно которой ей каким-то образом удалось бежать и переменить фамилию, но убедительных доказательств этому нет.

Елена Цебржинская

<p>Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons// <a href="https://russkiymir.ru/media/magazines/article/186705/" target="_blank">Русский мир</a></p>

Историями о девицах, переодевшихся в мужчин и тайно попавших в строевые части, пестрила пресса тех лет. Во многих случаях это были либо газетные "утки", созданные для привлечения читательского внимания, либо пропагандистские истории, призванные поддерживать патриотический настрой и вдохновлять читателей. Однако известно о нескольких случаях, когда эти истории оказывались правдой. Например, история Елены Цебржинской, также известной как Евдоким Цетнерский.

Урождённая Елена Цетнерская, дочь офицера, до войны сменила фамилию, выйдя замуж за доктора Цебржинского. С началом войны работала в военном лазарете. Муж был мобилизован в армию и попал в плен. Узнав об этом, супруга решила сама отправиться на фронт.

Трудно сказать, как именно ей удалось попасть на фронт. Истории о переодетых мужчинами женщинах по большей части были выдумкой, все солдаты на призывных пунктах проходили медкомиссию, где женщину вычислили бы за минуту. К маршевым ротам тоже было затруднительно пристать, командиры не стали бы брать неясных людей (вдруг это шпионы) и зачислять их на довольствие. Вероятнее всего, Елена воспользовалась связями в среде военных врачей и таким образом оказалась зачислена фельдшером в пехотный Асландузский полк. Скорее всего, командование части было осведомлено о её настоящей личности, но зачислило её под мужским именем Евдоким и под девичьей фамилией, поскольку женщинам запрещалось служить во фронтовых частях (за исключением случаев, лично рассмотренных императором).

Во время одного из боёв фельдшер Цетнерский, вынося из-под огня раненого офицера, сам получил ранение. Помощь фельдшеру оказывали не в своей части, а в передовом отряде Красного Креста, где подмена быстро выяснилась.

Случай был неординарный, тем более что командование полка представило фельдшера к награде. Дело ушло в высшие инстанции и в конце концов дошло до императора. Он подтвердил награждение фельдшера Георгиевским крестом 4-й степени под именем Елены Цетнерской, но повелел женщину с линии огня убрать. После выздоровления Цебржинская была переведена на службу в передовой отряд Красного Креста.

Автор:
Евгений Антонюк
ЕА
Евгений Антонюк
Историк
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×