Разведчики с ранцами. Дети-герои Первой мировой войны

Как школьники спасали командиров, чинили связь и даже были шпионами. Дети, которые вышли на защиту Родины.

11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война. На фронт уходили не только мужчины — женщины и дети также отправились на защиту своей родины.

Даже в сочинениях

Корней Чуковский в 1915 году в своей статье "Дети и война" описывал "детские игры", где "убивали" германского императора Вильгельма II, "травили" немцев ядом или громили "игрушечных врагов".

Тема войны попала и в детские сочинения. Ученик начальной школы в российской столице Евгений Полханов описывал последние дни перед войной: "У нас на даче была манифестация. Когда толпа манифестантов пришла на станцию, то один прилично одетый господин держал в руках телеграмму. Скоро у него собралось много народу, и он прочел вслух, что если Россия не кончит мобилизацию, то Германия объявит войну. После этого воздух огласился криками: "Долой Германию! Да здравствует Россия!"

Прошения

В самом начале войны школьники и студенты писали прошения послать их на фронт. Заявления поступили от всех учащихся восьмого класса Либавской гимназии, от восьмиклассников Рижской гимназии, от 16 восьмиклассников Казанской гимназии.

Это лишь небольшая часть примеров. Шесть добровольцев отправились на фронт из Пензенского рисовального училища им. И. Д. Селивестрова, пять — из Пермской духовной семинарии, тринадцать — из Чувашской учительской семинарии, 300 — из Мюльграбенского училища дальнего плавания имени цесаревича Алексея. Больше половины из них погибли в боях.

Пытались ли не пускать подростков на фронт? Да. К примеру в сентябре 1914 года жандармы остановили поезд в Пскове и обнаружили 100 детей, которые пытались попасть на фронт. Всех их сняли с поезда и отправили по домам. Часть из них сбежала опять.

Спасся из плена

О детских подвигах в то время писали два издания: еженедельник "Искра" и ежедневная газета "Военный вестник", которые и рассказывали России о юных героях.

Так, например, газета "Военный вестник" от 15 мая 1915 писала о юном герое, 16-летнем добровольце казаке Семёне Вихрове. Вихров воевал на передовой и был захвачен немцами в плен. Немецкий кавалерист, проезжая мимо группы пленных русских солдат, среди которых был и Семён, решил поиздеваться над пленными, оскорблял их и громко смеялся. Поймав момент, юный казак сдёрнул врага с седла, сам запрыгнул на коня и поскакал к своим. Ему удалось уйти и передать командирам секретную информацию (правда, какую именно, мы уже не узнаем).

Вихрова награждал лично верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич и вручил ему медаль "За усердие" на Владимирской ленте.

15-летний разведчик

Иван Казаков в свои 15 лет уже был разведчиком. Он в одиночку отбил у немцев захваченный ими пулемёт, потом вытащил из плена прапорщика Юницкого, а во время очередной вылазки обнаружил хорошо замаскированный немецкий артиллерийский расчёт. Казакова после войны наградили тремя "Георгиями" — 2-й, 3-й и 4-й степени, а также погонами унтер-офицера.

Его сверстник, ученик Виленской гимназии Александр Мазур написал письмо командующему 1-й армией Павлу Ренненкампфу с просьбой зачислить его на военную службу.

Ренненкампф решил оставить мальчика при своём штабе. Мальчик с детства увлекался физикой, инженерией, особенно ему было интересно, как работает телеграф. Подросток смог модифицировать искровой телеграф и улучшить качество связи на линии фронта.

Через некоторое время ему стали доверять разминирования. Во время одного из них гимназист погиб. Это произошло во время разминирования водокачки в городе Инстербург (ныне Черняховск, Калининградская область) в сентябре 1914 года.

Шурочка Азарова из "Гусарской баллады". Только в жизни

В разведчики рвались даже девушки. Историки не раз писали о 16-летней Кире Башкировой, ученице шестого класса Виленского Мариинского высшего женского училища.

Кира раздобыла военную форму, взяла у двоюродного брата своей подруги удостоверение ученика военного училища и отправилась в город Лодзь, где представилась Николаем Поповым, записавшись в роту пешей разведки 88-го Петровского полка 8 декабря 1915 года.

20 декабря "Николая" отправили с напарником в разведку — они должны были привести языка. Однако во время выполнения боевого задания напарник был ранен, и в итоге "Попов" делал всё в одиночку. Храбрость молодого солдата оценили — "Николай Попов" получил Георгиевский крест 4-й степени.

Тайна раскрылась в том же году, когда во время боёв Кира получила ранение в руку. Развился тиф, девушка была вынуждена обратиться к врачу, который прекрасно понял, что никакой перед ним не Коля. Когда настоящая личность "Попова" была раскрыта, Киру отправили лечится в Вильно, но награду оставили. Башкирова, едва вылечившись от тифа, отправилась в 1916 году в 30-й стрелковый Сибирский полк, где снова представилась Николаем Поповым. Там про скандал не слышали и приняли в свои ряды "опытного разведчика" и георгиевского кавалера, который и прослужил в полку до окончания войны.