Писатели, художники, учёные. Знаменитости, которые воевали в Первой мировой

Почему известные в Советском Союзе люди долгое время не говорили, что являлись участниками той войны.

Первая мировая война достаточно долгое время замалчивалась в СССР по идеологическим соображениям. Многочисленные ветераны этого конфликта не получали никаких почестей и вообще старались особенно не распространяться о своём участии в конфликте. По этой причине о ветеранах Первой великой войны известно значительно меньше, чем Второй. Между тем участниками той войны были многие знаменитые в СССР личности.

Михаил Зощенко

Признанный классик русской литературы был офицером, имел несколько ранений и боевых наград. В 1915 году 21-летний тогда ещё будущий писатель окончил ускоренные офицерские курсы и в звании прапорщика был отправлен на фронт. Служил в 16-м гренадерском полку Кавказской гренадерской дивизии.

В окопах он провёл почти два года. За это время был ранен, попал под газовую атаку в районе Сморгони (одна из первых газовых атак немцев на Восточном фронте), отчего впоследствии страдал болезнью сердца. Зощенко дослужился до звания штабс-капитана и был награждён четырьмя орденами: Святого Станислава 3-й и 2-й степеней, Святой Анны 4-й и 3-й степени. Сам Зощенко считал себя награждённым пятью, орден Святого Владимира до офицера так и не дошёл из-за начавшегося в связи с революцией хаоса.

На фронте Зощенко служил в пулемётной команде, затем некоторое время командовал ротой и временно исполнял обязанности командира батальона. За несколько дней до Февральской революции он был комиссован по состоянию здоровья.

Анастас Микоян

Едва ли не единственный из советских лидеров, принимавший участие в Первой мировой войне. Что весьма необычно, учитывая крайне враждебное отношение большевиков к этому конфликту. Впрочем, на фронт он попал, ещё будучи большевиком.

После вступления Османской империи в войну в Россию прибыл один из самых влиятельных лидеров армянского освободительного антиосманского движения Андраник Озанян, предложивший сформировать добровольческие армянские отряды для борьбы с турками. Согласие на их формирование было получено, и 19-летний Микоян поступил на службу в один из этих отрядов в конце 1914 года.

Микоян вместе с отрядом принимал участие в боях на Кавказском фронте. Однако служба его была недолгой, всего через несколько месяцев под Карсом он подхватил малярию и был отправлен на лечение в тыл. В окопы Микоян больше не вернулся.

Валентин Катаев

Ещё один знаменитый советский писатель, побывавший на фронте. Осенью 1915 года гимназист-старшеклассник Валентин Катаев, которому исполнилось 18 лет, поступил на службу вольноопределяющимся (служил как нижний чин, но через определённое время имел право на сдачу офицерского экзамена).

Служил в 64-й артиллерийской бригаде. Артиллерия не всегда действовала на передовой, так что у вольноопределяющегося Катаева даже было время для занятий творчеством.

Со слов Катаева известно, что он был однажды контужен и попал под газовую атаку. Во многих источниках сообщается, что он был награждён двумя Георгиевскими крестами, однако в базах данных Георгиевских кавалеров информация о его награждениях отсутствует.

В декабре 1916 года подал рапорт о направлении его в Одесское пехотное училище. После краткосрочного курса обучения, вскоре после Февральской революции был произведён в прапорщики и направлен сначала в запасной полк, а затем в действующую армию.

Принимал участие в скандально знаменитом Июньском наступлении, проведённом по инициативе Керенского, которое завершилось провалом. Был ранен в ногу осколком снаряда и отправлен на лечение. За участие в наступлении был награждён орденом Святой Анны 4-й степени. На фронт не вернулся в связи с полным развалом армии и новой революцией.

Пётр Капица

Один из самых известных советских учёных и лауреат Нобелевской премии по физике также побывал на фронте. Правда, в боевых действиях ему не довелось принять участие. Студент петербургского политехнического института Пётр Капица служил водителем санитарного автомобиля, заодно выполняя обязанности автомеханика.

В 1915 году Капица прервал учёбу и поступил на службу в добровольный санитарный отряд Союза городов. Начальником отряда был известный политик, один из лидеров кадетов князь Владимир Оболенский. В своих мемуарах он вспоминал, что молодой Капица упрашивал отправить его в "летучку" (отряд, действующий на передовой), но князь опасался, что молодой человек из-за свойственного молодёжи фанфаронства и бахвальства может напрасно погибнуть, и на передовую его не отпускал, ссылаясь на то, что не хочет рисковать талантливым механиком. Капица так обижался, что, по воспоминаниям князя, даже плакал из-за отказов, как ребёнок. Поняв, что на передовую начальство его не отпустит, Капица вернулся на учёбу в институт. В 1916 году он опубликовал свои первые научные работы.

Николай Гумилёв

Знаменитый поэт, живший по принципу "ни дня без приключений": богемные тусовки, экспедиции в загадочную Абиссинию, дуэли. Неудивительно, что вскоре после начала войны Гумилёв добровольно отправился в армию и был зачислен вольноопределяющимся в лейб-гвардии уланский полк. Пробыл на фронте практически до самого конца войны, иногда выезжая в тыл для лечения. Дослужился до звания прапорщика. Был награждён двумя Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени. Уже после Февральской революции был награждён также орденом Святого Станислава.

После революционного развала фронта перевёлся в Русский экспедиционный корпус, сражавшийся в Греции и во Франции, где продолжил службу. В революционную Россию поэт вернулся только в 1918 году.

Михаил Ларионов

Одна из наиболее влиятельных фигур русского авангарда. Уже до начала войны был сравнительно известным художником. О мобилизации в России узнал, находясь в Европе. Художник сразу же вернулся на родину и вскоре был призван в 210-й Бронницкий пехотный полк.

Часть, в которой он служил, участвовала в боях на территории Восточной Пруссии и понесла значительные потери. Сам Ларионов получил тяжёлую контузию. Кроме того, из-за постоянного пребывания в холодных осенних окопах у художника началось воспаление почек. Ларионов был отправлен в тыл на лечение. После госпиталя был признан негодным для дальнейшего прохождения строевой службы и в начале 1915 года комиссован. Перебрался в Европу, где начал сотрудничать с Дягилевым.

Всеволод Пудовкин

Один из самых знаменитых режиссёров сталинской эпохи. Создатель "Суворова" и "Адмирала Нахимова", троекратный лауреат Сталинских премий и множества других наград. На момент начала войны учился в Императорском московском университете, однако, не дожидаясь выпускных экзаменов, оставил учёбу, чтобы уйти на фронт.

Служил в артиллерии. В ходе Зимнего сражения в Мазурии в начале 1915 года был ранен в руку и попал в плен к немцам. Остаток войны он провёл в немецком плену. Вернулся в Россию только в 1918 году. По некоторым данным, сбежал из плена. Более вероятно, что был возвращён в Россию вместе с другими военнопленными после окончания войны. В армию больше не возвращался, начав карьеру в кино.