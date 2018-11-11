От распятых офицеров до фабрики трупов. Пропаганда времён Первой мировой

Первая мировая породила войну нового типа — пропагандистскую. Отдельные её элементы присутствовали и в войнах прошлого, но этот конфликт стал первым в истории, когда слово по своей значимости практически сравнялось с винтовкой.

Основы пропагандистской войны были заложены именно в этом конфликте, во всех последующих войнах участники только "подсматривали" у старших или выполняли "работу над ошибками".

Распятый офицер

Один из самых запомнившихся эпизодов первой пропагандистской войны — история о распятом немцами канадском офицере, растиражированная английской прессой. Англичане с самого начала войны отнеслись к пропагандистской составляющей серьёзнее, чем все остальные участники, и к тому моменту, как немцы поняли, что происходит, большая часть света уже считала их гуннами, которыми изображала их английская пропаганда. В пропагандистском аппарате трудились почти все сколько-нибудь известные писатели, тогда как у немцев пропаганду отдали на откуп непрофессионалам, что сразу же стало заметно.

Первое упоминание о распятом немцами канадском офицере относится к 1915 году. Небольшая заметка со ссылкой на очевидцев, которые слышали от других очевидцев, которым передали третьи очевидцы, появилась в популярной британской газете The Times.

Первая заметка породила настоящую бурю возмущения, и пресса Британии и других стран ухватилась за эту тему. От статьи к статье менялись обстоятельства гибели канадского офицера. То сообщалось, что его видели распятым на заборе у заброшенного дома, в другой заметке писали, что его распяли прямо в церкви, предварительно убрав фигуру Христа, в третьей заметке сообщалось уже о трёх распятых канадских солдатах. Иные писали, что солдат всё же был один, но распяли его на дверях сарая, чему есть свидетели.

Тема распятого солдата активно продвигалась англичанами в американской прессе с расчётом изменить общественное мнение, которое было против вступления в войну. В огромном количестве выходили пропагандистские плакаты с этим образом, он использовался и в пропагандистском кино, а один из скульпторов даже вырезал фигуру безымянного героя из дерева (ни в одной заметке имя погибшего солдата не называлось).

Уже после окончания войны немцы заявили протест против выставки, на которой присутствовала скульптура распятого канадца, потребовав предоставить хоть какие-то доказательства. Поскольку никаких убедительных доказательств найти не удалось, скульптуру убрали из экспозиции.

Ангелы Монса

История об ангелах, спустившихся с небес в критический момент сражения при Монсе, чтобы помочь британским войскам. В отличие от истории с распятым солдатом, у неё есть автор. Это известный британский писатель-фантаст Артур Мэкен. Прочитав в газетах о тяжёлых сражениях за Монс, он в сентябре 1914 быстро написал рассказ про то, как в критический момент битвы внезапно появились призрачные лучники и расстреляли наступавшие немецкие части.

Опубликованный в газетах рассказ произвёл настоящий фурор. Писателя завалили просьбами сообщить об этом чудесном явлении больше, однако он сразу же заявил, что рассказ выдумал и ничего правдивого тут нет. Но писатель был больше не властен над своим произведением, оно зажило своей жизнью. Стали появляться свидетели, которые клялись, что лично видели у мёртвых немецких солдат раны от стрел. За историю ухватились пропагандисты, поскольку из-за затягивавшейся войны (перед началом конфликта все думали, что он продлится не более 2–3 месяцев) уже начал падать боевой дух.

За несколько месяцев история обросла множеством других подробностей и была подхвачена прессой. История о призрачных лучниках трансформировалась в явление ангелов, которые спустились с небес, чтобы помочь английским солдатам в борьбе с нечестивым врагом.

Мэкен пытался было публично протестовать против этих небылиц, но столкнулся с озлоблением (ему писали, что он лжец и многие лично видели ангелов) и подозрениями в симпатиях к немцам, после чего устранился. А в прессе тем временем публиковались свидетельства очевидцев, которые утверждали, что им доводилось встречать солдат и офицеров, видевших ангелов, которые в критические моменты сражений с немцами приходили к англичанам на помощь. Образ спускающихся с небес на поле битвы ангелов стал часто использоваться в союзнических плакатах и листовках.

Изнасилование Бельгии

Классический пример пропаганды ужасов. Вторжение немцев в Бельгию было использовано англичанами, чтобы дискредитировать немцев в глазах пока ещё нейтральных стран, в первую очередь США.

Сообщения о зверствах немцев в маленькой Бельгии постепенно переродились в огромную кампанию, известную как "Изнасилование Бельгии". После этой кампании немногие граждане нейтральных государств осмелились бы заявить, что они имеют хоть каплю сочувствия к немцам.

Союзническую прессу захлестнул вал историй про чудовищные и изощрённые насилия, чинимые немцами. В газетах писали, что пьяные немецкие солдаты насилуют, а потом убивают монашек, отрезая им груди, подбрасывают младенцев и ловят их на штыки, распевая весёлые и похабные песни, а детям постарше с хохотом отрубают руки. Также большой резонанс имела информация из газет, что немцы после взятия Антверпена потребовали от священников бить в колокола, а когда те отказались, повесили их на этих колоколах вместо языков.

Некоторые преступления в отношении местного населения, несомненно, имели место, однако большая часть самых "красочных" свидетельств была либо выдумана, либо очень сильно приукрашена. Немецкая пропаганда, в свою очередь, винила в крайней жестокости уже местных жителей, утверждая, что бельгийские священники похищали немецких солдат и вырезали у них языки, а монашки выкалывали глаза беспомощным раненым солдатам.

Фабрики трупов

Наряду с распятым солдатом самый удачный пример чёрной пропаганды союзников. Эта история в своё время произвела немалое впечатление, а послевоенные немцы оскорблённо указывали на неё как на пример того, до какой низости может дойти пропаганда.

В начале 1917 года влиятельнейшие британские газеты The Times и The Daily Mail опубликовали материалы о немецких фабриках трупов. Сообщалось, что немцы вовсе не хоронят своих павших солдат, как подобает христианам, а целыми вагонами свозят их на специальные фабрики, где из их тел добывают жир и делают мыло, а останки перерабатывают на корм свиньям. Газеты ссылались на бельгийскую газету, которая выходила в Британии и ссылалась на другую бельгийскую газету, которая, в свою очередь, ссылалась на голландские газеты, которые, в свою очередь, будто бы ссылались на немецкие газеты.

Резонанс от этих статей был таким, что британское правительство подумывало даже выступить с официальным заявлением на эту тему, однако после размышлений министры решили, что история слишком малоправдоподобная. Тем не менее газетам было разрешено и дальше использовать её в пропагандистских целях, что они весьма активно делали. Над немецкими окопами разбрасывались листовки, в которых солдатам сообщалось, что собственное начальство переработает их на мыло, а кости скормит свиньям.

Эта история произвела особое впечатление на немцев, которые уже после войны добивались от англичан, чтобы те признали нелепостью утверждения о переработке солдат на мыло. В 20-е годы англичане официально признали, что утверждения о фабриках трупов в Германии были необоснованными. В дальнейшем, уже в годы Второй мировой, когда в западную прессу стала просачиваться информация о немецких концлагерях смерти, к ней поначалу относились настороженно, памятуя об этой истории.