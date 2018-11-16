Если бы к власти пришёл Колчак. Историки — о вариантах развития России

16 ноября 1874 года родился будущий верховный правитель России и верховный главнокомандующий Русской армии адмирал Колчак. Главой страны он был немногим больше года.

История не знает сослагательного наклонения. Однако вместе с историками попробуем предположить, как бы сложилась судьба страны, если бы Колчака не расстреляли.

"Белый террор"

Белая диктатура была бы сопоставима с тем, что сейчас называют красным террором Главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков Фото: © wikipedia.org

— Почти на 100% пришлось бы провести мероприятие, которое потомки описали бы как белую диктатуру. Это было бы необходимо, чтобы привести страну в чувство, восстановить какую-то структуру власти, экономику, отсечь тех, кто не мог думать ни о чём, кроме войны. Этот процесс был бы сопоставим с тем, что мы понимаем под диктатурой пролетариата и красным террором. Иного способа не было ни у белых, ни у красных, — отметил Рудаков.

Репрессии

Репрессии бы были, но не такими кровавыми, как при большевиках Историк Евгений Антонюк Фото: © РИА Новости

— Очевидно, что была бы авторитарная власть Колчака, военная диктатура, но относительно мягкая. Репрессии бы были, но не такими кровавыми, как при большевиках, всё же они объявляли врагами целые классы, а не какую-то партию, — подчеркнул Антонюк.

Судьба Ленина

Владимир Ульянов бежал бы за границу или был убит Историк Андрей Иванов Фото: © wikipedia.org

— У Владимира Ульянова было бы два варианта развития событий. Первый — бежать за границу. Вероятнее всего, в Швейцарию. Возможно, написал бы книгу или две и остался бы там жить. Вариант второй: повесили бы у кремлёвской стены или застрелили бы. На месте. Колчак — не Николай II, он всеми силами пытался бы подавить присутствие отличной от белых идеологии на территории бывшей Российской империи, — отметил Андрей Иванов.

Что было бы с большевиками

Большевики бы не исчезли Историк Евгений Антонюк Фото: © РИА Новости

— Большевики частично были бы разбиты, частично вернулись в подполье, но вряд ли бы исчезли, — отметил Евгений Антонюк.

Остальные "несогласные"

Колчак мог быть вынужден проредить ряды своих сторонников Главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков Фото: © РИА Новости

— Возможно, диктатура Колчака распространилась бы не только на большевиков, но и на других участников политического процесса. Потому что внутри колчаковского движения существовали разные тенденции и разные проекты России. Неслучайно сама позиция белого движения называлась позицией непредрешенческой. Они не давали ответов ни на какие вопросы: ни о собственности, ни о земле. Возможно, возникла бы жёсткая дискуссия и Колчаку пришлось бы проредить ряды своих сторонников, как это делал Сталин, — отметил Рудаков.

Восстановление границ

Одной из главных проблем стало бы восстановление России в границах 1914 года Историк Андрей Иванов Фото: © РИА Новости

— Одной из главных проблем стало бы восстановление России в границах 1914 года. Удалось бы это сделать? Едва ли. Например, независимость Финляндии и Польши обеспечивали бы уже их армии. Но в составе России было бы, например, Закавказье, — отметил Андрей Иванов.

Политическая стабильность?

Ситуация оставалась бы напряжённой Историк Евгений Антонюк Фото: © РИА Новости

— В целом ситуация бы оставалась напряжённой и не сказать, что политической стабильности быстро удалось бы достичь, — уверен Антонюк.

Государственное устройство

Возврат к монархии был бы навряд ли Главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков Фото: © РИА Новости

— Россия бы превратилась в страну с республиканским устройством. Вряд ли был бы возврат к монархии, даже в конституционной форме. При этом Россия была бы страной, жёстко управляемой из центра верховным правителем, — отметил Рудаков.

Экономика

Государственно-монополистический капитализм Историк Кирилл Денисов Фото: © РИА Новости

— Скорее всего, государственно-монополистический капитализм. Земельную и финансовую реформы всё равно пришлось бы проводить. Только земельная была бы основана на компромиссе между крестьянами и землевладельцами (никаких "взять всё да и поделить"). Рубль бы обеспечивался золотом. Был бы активный приток иностранных капиталов, в частности со стороны США и Франции, — уверен Кирилл Денисов.

Вторая мировая война

Втянули бы Главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков Фото: © РИА Новости

— Судя по тому, какие лозунги были у Колчака, это была бы мощная держава, у которой были бы глобальные интересы, а значит, и глобальные противники. В ситуации межвоенной Европы было очевидно, что столкновение неизбежно даже по итогам Первой мировой войны. А значит, рано или поздно Россия была бы в эти процессы втянута, — считает Рудаков.