Если бы к власти пришёл Колчак. Историки — о вариантах развития России
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История не знает сослагательного наклонения. Однако вместе с историками попробуем предположить, как бы сложилась судьба страны, если бы Колчака не расстреляли.
"Белый террор"
Белая диктатура была бы сопоставима с тем, что сейчас называют красным террором
Главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков
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— Почти на 100% пришлось бы провести мероприятие, которое потомки описали бы как белую диктатуру. Это было бы необходимо, чтобы привести страну в чувство, восстановить какую-то структуру власти, экономику, отсечь тех, кто не мог думать ни о чём, кроме войны. Этот процесс был бы сопоставим с тем, что мы понимаем под диктатурой пролетариата и красным террором. Иного способа не было ни у белых, ни у красных, — отметил Рудаков.
Репрессии
Репрессии бы были, но не такими кровавыми, как при большевиках
Историк Евгений Антонюк
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— Очевидно, что была бы авторитарная власть Колчака, военная диктатура, но относительно мягкая. Репрессии бы были, но не такими кровавыми, как при большевиках, всё же они объявляли врагами целые классы, а не какую-то партию, — подчеркнул Антонюк.
Судьба Ленина
Владимир Ульянов бежал бы за границу или был убит
Историк Андрей Иванов
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— У Владимира Ульянова было бы два варианта развития событий. Первый — бежать за границу. Вероятнее всего, в Швейцарию. Возможно, написал бы книгу или две и остался бы там жить. Вариант второй: повесили бы у кремлёвской стены или застрелили бы. На месте. Колчак — не Николай II, он всеми силами пытался бы подавить присутствие отличной от белых идеологии на территории бывшей Российской империи, — отметил Андрей Иванов.
Что было бы с большевиками
Большевики бы не исчезли
Историк Евгений Антонюк
Фото: © РИА Новости
— Большевики частично были бы разбиты, частично вернулись в подполье, но вряд ли бы исчезли, — отметил Евгений Антонюк.
Остальные "несогласные"
Колчак мог быть вынужден проредить ряды своих сторонников
Главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков
Фото: © РИА Новости
— Возможно, диктатура Колчака распространилась бы не только на большевиков, но и на других участников политического процесса. Потому что внутри колчаковского движения существовали разные тенденции и разные проекты России. Неслучайно сама позиция белого движения называлась позицией непредрешенческой. Они не давали ответов ни на какие вопросы: ни о собственности, ни о земле. Возможно, возникла бы жёсткая дискуссия и Колчаку пришлось бы проредить ряды своих сторонников, как это делал Сталин, — отметил Рудаков.
Восстановление границ
Одной из главных проблем стало бы восстановление России в границах 1914 года
Историк Андрей Иванов
Фото: © РИА Новости
— Одной из главных проблем стало бы восстановление России в границах 1914 года. Удалось бы это сделать? Едва ли. Например, независимость Финляндии и Польши обеспечивали бы уже их армии. Но в составе России было бы, например, Закавказье, — отметил Андрей Иванов.
Политическая стабильность?
Ситуация оставалась бы напряжённой
Историк Евгений Антонюк
Фото: © РИА Новости
— В целом ситуация бы оставалась напряжённой и не сказать, что политической стабильности быстро удалось бы достичь, — уверен Антонюк.
Государственное устройство
Возврат к монархии был бы навряд ли
Главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков
Фото: © РИА Новости
— Россия бы превратилась в страну с республиканским устройством. Вряд ли был бы возврат к монархии, даже в конституционной форме. При этом Россия была бы страной, жёстко управляемой из центра верховным правителем, — отметил Рудаков.
Экономика
Государственно-монополистический капитализм
Историк Кирилл Денисов
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— Скорее всего, государственно-монополистический капитализм. Земельную и финансовую реформы всё равно пришлось бы проводить. Только земельная была бы основана на компромиссе между крестьянами и землевладельцами (никаких "взять всё да и поделить"). Рубль бы обеспечивался золотом. Был бы активный приток иностранных капиталов, в частности со стороны США и Франции, — уверен Кирилл Денисов.
Вторая мировая война
Втянули бы
Главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков
Фото: © РИА Новости
— Судя по тому, какие лозунги были у Колчака, это была бы мощная держава, у которой были бы глобальные интересы, а значит, и глобальные противники. В ситуации межвоенной Европы было очевидно, что столкновение неизбежно даже по итогам Первой мировой войны. А значит, рано или поздно Россия была бы в эти процессы втянута, — считает Рудаков.
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