Судьба "Авроры": от светоча революции до площадки для вечеринок

17 ноября 1948 года легендарный крейсер "Аврора" перевели к окончательному месту стоянки на Большую Невку. Здесь он стоял вплоть до своей отправки на ремонт в 2014 году и сюда же вернулся в 2016-м.

За последние годы легендарный исторический символ не раз пытались дискредитировать: проводили корпоративы, хотели купить за 50 млн рублей и даже нанимали охранников по объявлению. Конечно, это не вышло и, конечно, крейсер "Аврора" для каждого школьника — имя нарицательное. И он совсем не связан с корпоративами, свадьбами или сетями быстрого питания. Тем временем — что происходило в последние годы.

Корпоратив со Шнуром

В 2009 году СМИ сообщали о проведении на "Авроре" корпоратива, где якобы выступал даже Сергей Шнуров. Так, "Коммерсант" позже писал, что миллиардер Михаил Прохоров якобы собрал на крейсере бизнесменов и политиков.

На мероприятии, как утверждает издание, были и артисты, которые даже прыгали с палубы в Неву.

"Захват" крейсера и стрельба

Нет, это не имеет отношения к событиям начала XX века. В 2011 году по Сети распространяли видео с захватом "Авроры". Некоторые утверждали, что с крейсера даже стреляли.

Как писала "Комсомольская правда", дело было так: два пловца в гидрокостюмах пробрались на "Аврору" и произвели с неё выстрел. Всё снималось на видео. Правда, позже ролик не раз называли монтажом, отмечая, что на камерах видеонаблюдения не зафиксировано никаких происшествий.

Через некоторое время представители социал-анархистского крыла антифашистов заявили, что видео реальное, и даже взяли на себя ответственность. Но и на этом всё не закончилось: представители некоего московского рекламного агентства заявили, что видео-то их. Однако в его подлинности многие сомневаются до сих пор.

А может, свадьбу проведём?

В 2016 году член совета Национальной ассоциации организаторов мероприятий, шоумен Сергей Князев предложил проводить на недавно отреставрированной "Авроре"... свадьбы!

— Это предполагает не свадьбу, а церемонию её регистрации. Представьте себе: жених — офицер, а невеста — жительница Петербурга или любого другого города. Это красивая церемония, если погода позволяет, то, соответственно, на палубе "Авроры", если дождь, ветер и холодно, то это где-то внутри корабля, — говорил он.

Инициативу раскритиковал тогда ответственный секретарь попечительского совета "Аврора", советник губернатора Петербурга Игорь Курдин. Он назвал несовместимыми слова "Аврора" и "корпоратив". Он отметил, что, безусловно, чествование ветеранов возможно. Или конференции. Но не более того.

Понаберут по объявлению

В 2014 году "Аврору" отправили на ремонт в Кронштадт. Чтобы снять путь легендарного крейсера, руферы даже забрались на него. Правда, быстро попались. Молодых людей довезли до места назначения, однако позже передали транспортной полиции.

Ремонт длился около двух лет, и вот в июле 2016 года крейсер вернулся на Петроградскую набережную. Посмотреть на это событие приходили и приезжали множество туристов. А кто же охранял такой важный исторический объект?

В 2016 году Лайф обнаружил на сайте "Авито" объявление о поиске охранников на крейсер "Аврора". От соискателя требовали, в общем-то, немного: желание работать. Охранять же предлагалось "спокойный красивый объект".

Продать "Бургер кингу"

В 2017 году представители "Бургер кинга" обратились в Центральный военно-морской музей, на балансе которого находится крейсер "Аврора". Они предложили продать судно за 50 миллионов рублей.

Вскоре директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай заявил, что о продаже крейсера не может быть и речи.