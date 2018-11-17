Сокровища Марии Антуанетты. Как кутила французская королева

"Побрякушки" правительницы вошли в историю как одни из самых дорогих. Их по сей день продают на аукционах за десятки миллионов долларов.

Украшения, принадлежавшие французской королеве Марии Антуанетте, были проданы на общую сумму свыше 40 миллионов долларов на состоявшемся на днях аукционе Sotheby’s. Французская королева, казнённая революционерами, действительно любила украшения, её имя стало символом тяги к роскоши.

Хотя этот образ в значительной степени и был создан усилиями революционной пропаганды того времени, поскольку в действительности королева не слишком выделялась на фоне современников и современниц, правивших другими странами.

Не стоит забывать, что далеко не все украшения королевы принадлежали лично ей: самые роскошные нередко принадлежали короне и передавались от одного французского монарха к другому. И всё же самые знаменитые украшения королевы вошли в историю.

"Синий француз"

Один из самых знаменитых бриллиантов в мире. Был привезён из Индии знаменитым торговцем Жаном-Батистом Тавернье и продан французскому королю Людовику XIV, после чего стал фамильной драгоценностью французских королей. После переогранки стал называться "Синим французом", или Синим алмазом французской короны.

Формально владельцами камня массой 69 карат были французские короли, однако иногда Мария Антуанетта появлялась на публике с этим украшением. После французской революции, когда королевская чета находилась под арестом, воры проникли в Гард-Мёбль, где хранились королевские сокровища, и похитили практически всё. Официально было объявлено, что преступление совершили обычные бродяги, которых гильотинировали, но уже тогда ходили слухи, что заказчиком ограбления выступил знаменитый революционер Дантон и часть похищенного потратил на подкуп прусской армии Карла Брауншвейгского, который действительно необъяснимо для всех прекратил поход на Париж.

"Синий француз" после похищения бесследно исчез. Спустя почти полвека очень похожий бриллиант, но меньшей массы (45,5 карата), был замечен в коллекции британского аристократа Хоупа. Уже тогда многие эксперты считали, что камень Хоупа — это "Синий француз", подвергшийся переогранке, что действительно подтвердилось через многие годы. В дальнейшем камень неоднократно менял владельцев, в ХХ веке возникла популярная городская легенда о том, что камень проклят и несёт своим владельцам лишь несчастья. В настоящее время хранится в Смитсоновском институте США. Стоимость камня оценивается в 250 миллионов долларов. Именно на такую сумму он застрахован.

Синий Фарнезе

Еще один синий бриллиант, правда, куда более скромный, чем "Синий француз". Его вес составлял только 6,16 карата. Изначально был подарен принцессе Изабелле Фарнезе, выходившей замуж за испанского короля Филиппа V в 1715 году.

Алмаз украшал диадему французской королевы. После революции камень оказался у Марии Терезы Шарлотты — единственного ребёнка королевской четы, пережившего революционные потрясения. В дальнейшем камень находился в частных коллекциях нескольких европейских королевских домов и их потомков. Весной 2018 года был выставлен на аукцион и продан за 6,7 млн долларов.

Жемчужная подвеска

В отличие от предыдущих украшений жемчужная подвеска, украшенная бриллиантами, принадлежала лично французской королеве, а не была фамильной собственностью короны. Главной особенностью подвески была огромная жемчужина овальной формы размером 26 на 18 мм. Жемчуг подобных размеров и форм встречается в натуральном виде достаточно редко.

После революции во Франции драгоценность удалось сохранить родственникам королевы, и на протяжении следующих веков подвеска хранилась у потомков одной из ветвей Пармских Бурбонов.

Украшение Марии Антуанетты установило рекорд для ювелирных изделий из жемчуга. На ноябрьском аукционе жемчужная подвеска была продана за 36 миллионов долларов.

Жемчужное колье

Французская королева была неравнодушна к жемчугу и имела немало украшений из него. Помимо роскошной жемчужной подвески, украшенной бриллиантами, она производила впечатление и своим роскошным колье из натурального жемчуга. В этом знаменитом королевском колье, принадлежавшем лично королеве, а не короне, насчитывалось 119 жемчужин.

Украшение сохранилось у родственников казнённой королевы. Её единственная уцелевшая дочь была выслана в Австрию к родственникам и получила от них это украшение. В дальнейшем колье, как и некоторые другие личные украшения Марии Антуанетты, передавалось по линии Пармских Бурбонов.

На ноябрьском аукционе жемчужное колье было продано за 2,3 млн долларов.

Бриллиантовые серьги

Серьги с бриллиантами в серебряной оправе массой 14,25 и 20,34 карата. Изготовлены во Франции из индийских бриллиантов (как и большинство подобных украшений той эпохи). Серьги так понравились французской королеве, что ей пришлось продать часть уже имевшихся у неё украшений, чтобы расплатиться за покупку.

После ареста и казни французской королевы серьги достались её родственникам. В 1853 году серьги были преподнесены в подарок на свадьбу императором Наполеоном III супруге Евгении де Монтихо. После свержения императора супруга распродала все украшения. Так серьги оказались в частной коллекции князей Юсуповых.

После революции 1917 года все драгоценности и предметы роскоши в стране были реквизированы большевиками, но князю Феликсу Юсупову удалось вывезти серьги из страны. Однако продать их частным покупателям он так и не смог. В мемуарах князь жаловался на то, что суеверные покупатели отказывались иметь дело с серьгами, которые считали проклятыми (Мария Антуанетта была казнена, Наполеон III свергнут, а Юсуповы лишились колоссального состояния из-за революции и вынуждены были бежать). Только в 1928 году ему удалось продать их знаменитому ювелирному дому Cartier.

После этого серьги ещё несколько раз сменили владельцев, а в настоящее время хранятся в коллекции Смитсоновского института в США, как и бриллиант "Синий француз", принадлежавший французской короне. Оценочная стоимость украшения не раскрывается, но, учитывая его историческую ценность и значимость, речь может идти о десятках миллионов долларов.