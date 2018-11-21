Проклятие "Титаника". Почему затонул "Британник"

21 ноября 1916 года лайнер "Британник", брат-близнец погибшего за 4 года до этого "Титаника", повторил его судьбу. Хотя корабль был существенно доработан после гибели "Титаника" и считался ещё более непотопляемым, он затонул в три раза быстрее своего собрата.

Ещё более непотопляемый

"Титаник" затонул в своём первом плавании в апреле 1912 года. К этому моменту "Британник" ещё находился в стадии закладки. Гибель "Титаника" наглядно продемонстрировала, что создатели корабля были слишком самонадеянными, когда заявляли о его непотопляемости, поэтому со строящимся судном была проведена работа над ошибками. Изменения в проект вносились прямо по ходу строительства.

В первую очередь решено было сделать его ещё более непотопляемым, для чего были созданы дополнительные водонепроницаемые отсеки и усилены борта судна. "Титаник" мог остаться на плаву в случае затопления четырёх отсеков. "Британник" выдерживал затопление шести отсеков, что считалось достаточной гарантией от быстрого затопления.

Также, учитывая явный недостаток спасательных средств на погибшем корабле, на "Британнике" число спасательных шлюпок и их вместимость были существенно увеличены. Несколько шлюпок были оборудованы двигателями.

Существует популярная легенда, что первоначально корабль должен был называться "Гигантик", как и все остальные корабли класса "Олимпик", получившие названия в соответствии с древнегреческой мифологией. Но после катастрофы "Титаника" создатели якобы из-за суеверий сменили несчастливое имя на более нейтральное — "Британник". Однако компания White star lane — создатель и владелец корабля — всегда отрицала переименование. В архивах верфи Harland & Wolff, на которой строился корабль, также не обнаружено упоминаний названия "Гигантик".

Лайнер-госпиталь

В начале 1914 года лайнер был спущен на воду. Однако вскоре началась Первая мировая война, и из круизного лайнера судно было переоборудовано в плавучий госпиталь. Благодаря своим размерам судно могло принять на борт более 3,3 тысячи пассажиров и членов экипажа, что делало его одним из крупнейших судов в мире.

На протяжении всего срока службы корабль курсировал между Британией и островом Лемнос в Эгейском море, откуда забирал раненых и вывозил их на родину.

В целом служба корабля не омрачалась никакими инцидентами. За два с лишним года он лишь раз попал в сильную бурю, которая не нанесла никаких повреждений. Кроме того, корабль побывал на карантине после того, как несколько членов экипажа получили пищевое отравление.

Последний поход

12 ноября 1916 года корабль вышел из Саутгемптона и направился на Лемнос, чтобы забрать очередную партию раненых. На борту корабля находилось 1065 человек — члены экипажа, врачи и медсёстры.

В 8:12 утра 21 ноября на корабле произошёл взрыв. В это время судно находилось неподалеку от греческого острова Кеос. По воспоминаниям очевидцев, после взрыва большинство членов экипажа решили, что корабль столкнулся с каким-нибудь мелким судном.

Однако капитан корабля Бартлет быстро понял, что ситуация критическая и даже хуже, чем на "Титанике". Первые четыре отсека были затоплены буквально за несколько минут. Корабль мог остаться на плаву даже при шести затопленных отсеках, однако дверь в одной из переборок заклинило, и вода продолжала поступать в другие отсеки. Осложнило ситуацию и то, что утром медсёстры открыли иллюминаторы в каютах на нижних палубах, чтобы проветрить помещения (тем самым нарушив инструкции по безопасности). По мере того, как корабль кренился на правый борт, вода стала проникать и через них.

Капитан Бартлет попытался направить корабль к острову, но понял, что в движении вода только быстрее проникает во внутренние помещения и корабль не дотянет до берега. В этот момент на палубе уже выстроились пассажиры и члены экипажа, готовые к эвакуации. Капитан не отдавал приказа о спуске шлюпок на воду, намереваясь прежде заглушить двигатель. Однако занимавшиеся эвакуацией члены экипажа без его приказа спустили на воду несколько шлюпок, опасаясь того, что корабль затонет слишком быстро и у них может не хватить времени на эвакуацию.

Однако, поскольку к этому моменту ещё не успели заглушить двигатель, первые шлюпки засосало прямо под гребные винты накренившегося судна. 30 человек погибли под винтами корабля. Остальные 1035 человек спаслись. Самым удивительным случаем, несомненно, было спасение медсестры Вайолет Джессоп, которая умудрилась выжить во всех трёх катастрофах на кораблях класса "Олимпик": на "Титанике", на "Олимпике" и на "Британнике". Причём в последнем случае она была как никогда близка к гибели, поскольку находилась в одной из шлюпок, которые засосало под винт корабля, но сумела выплыть.

Большое количество спасённых объясняется не только образцовой эвакуацией с корабля, но и другими факторами. В частности, местом крушения. "Британник" затонул в куда более "обитаемом" и судоходном районе, помощь подоспела очень быстро. К тому же температура воды составляла около 20 градусов, тогда как большая часть пассажиров "Титаника" спаслась с тонущего судна и погибла уже в ледяной воде, не дождавшись помощи.

Загадка гибели

"Британник" стал одним из крупнейших кораблей, потерянных в ходе Первой мировой войны. Он считался усовершенствованной и непотопляемой версией "Титаника", но затонул всего за 55 минут, тогда как "Титаник" продержался 2 часа и 40 минут. Более того, корабль тонул настолько быстро, что уже через 10 минут после взрыва ситуация соответствовала тому состоянию, которого тонущий "Титаник" достиг за час.

Столь быстрое затопление такого крупного корабля породило различные версии. Официально считается, что корабль наткнулся на морскую мину, установленную за месяц до этого немецкой подлодкой под командованием капитан-лейтенанта Густава Зисса (весьма известный подводник, позднее он перевёлся в Люфтваффе, дослужился до звания генерал-лейтенанта и после Второй мировой десять лет провёл в советском плену).

Однако, учитывая крупные размеры корабля и его особую "непотопляемость", уже тогда возникли сомнения, что обычная мина могла так быстро потопить корабль. Высказывались предположения, что "Британник" тайно перевозил оружие и боеприпасы, под прикрытием своего госпитального статуса. Подобные перевозки порой практиковались всеми сторонами, хотя и были серьёзным нарушением всех писаных и неписаных законов и обычаев. Также выдвигались варианты немецкой диверсии. Дескать, узнавшие о перевозке оружия немцы заложили в одном из портов взрывное устройство в трюм. Но в Англии по понятным причинам категорически отрицали такую возможность. Также выдвигалась версия затопления судна в результате торпедной атаки. По этой версии, немецкая подводная лодка торпедировала госпитальное судно в нарушение всех конвенций, а капитан сфальсифицировал записи в судовом журнале, чтобы это скрыть.

За последние сто лет было предпринято несколько экспедиций к месту затопления судна, в том числе и при участии знаменитого Жака-Ива Кусто. Однако они так и не пролили свет на загадку быстрой гибели судна. Корабль лежит на дне на правом боку, скрывая повреждения, поэтому сделать какие-то однозначные выводы весьма непросто. Так или иначе, в трюмах корабля никаких следов оружия и боеприпасов обнаружено не было.