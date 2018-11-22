10 наивных вопросов об убийстве Кеннеди

22 ноября 1963 года в Далласе был застрелен 35-й президент США Джон Кеннеди. Его убийство стало одной из главных загадок ХХ века. За 55 лет, прошедших с того момента, появились десятки различных версий о его подлинных заказчиках и исполнителях. Самые загадочные эпизоды этой истории до сих пор трудно однозначно объяснить.

Почему президентское авто не бронировали?

Автомобилем, на котором ехал в тот день американский президент, был кабриолет Lincoln Continental. Машина была приобретена для президентского гаража в 1961 году, после чего прошла модификацию, над которой работали сотрудники компании Hess & Eisenhardt, специализировавшейся на модифицировании автомобилей для правительственных структур. Однако в ходе работ автомобиль так и не был бронирован, хотя некоторые предыдущие президенты (например, Труман) ездили только на бронированных машинах.

Почему были нарушены правила безопасности?

Президентская машина имела крышу, однако именно в тот день её решено было не поднимать, чтобы встречавшие президента избиратели могли своими глазами видеть его в автомобиле. Маршрут движения президентского кортежа был опубликован в СМИ за три дня до визита Кеннеди.

Какой мотив был у убийцы?

Ли Харви Освальд, задержанный через час после убийства президента за убийство полицейского, так и не признал своей вины. На допросах он категорически отказывался признаваться в убийстве президента, что несколько необычно для стрелка-одиночки. Какого-либо внятного мотива у Освальда так и не удалось обнаружить. Если он совершил политическое убийство, чтобы прославиться, то почему отказывался признавать вину? Если он демонстративно убил президента по политическим мотивам, то странно, что он их не объявил.

Откуда у убийцы мастерские навыки стрельбы?

Чтобы совершить покушение, Освальду нужно было обладать недюжинными навыками в стрельбе, поскольку прицеливаться ему пришлось под крутым углом и из не самой удобной позиции. Тем не менее из трёх пуль, выпущенных за пять с половиной секунд из винтовки с ручной перезарядкой, только одна ушла мимо цели.

Между тем за четыре года до этого Освальд завершил свою откровенно бесславную службу в морской пехоте, где он имел ряд взысканий и понижение в звании за различные нарушения и проступки. В период службы Освальд никогда не считался первоклассным стрелком, его навыки в стрельбе оценивались ниже среднего.

Почему две пули нанесли три ранения?

Официально было объявлено, что Освальд сделал три выстрела. Такое число гильз было обнаружено на снайперской точке. Кроме того, большее количество выстрелов за отведённые пять с половиной секунд он бы чисто физически не мог сделать из винтовки с ручной перезарядкой. Одна пуля ушла мимо и попала в асфальт. Две другие угодили в цель. При этом две пули нанесли три ранения. Два ранения было у Кеннеди (в спину и голову) и одно у сидевшего на переднем сиденье губернатора Техаса Коннали.

Наиболее правдоподобной версией было бы присутствие второго стрелка. Однако занимавшаяся расследованием комиссия Уоррена наотрез отказалась рассматривать этот вариант. Вместо этого была сформулирована версия о "волшебной пуле". Согласно ей, пуля, попавшая Кеннеди в спину, прошла навылет и тяжело ранила сидевшего впереди Коннали.

Для этого пуле надо было резко изменить направление движения, сделав зигзаг, что было почти невероятно. Однако в выводах комиссии сказано, что Кеннеди в момент выстрела сместился ближе к двери, а переднее сиденье, на котором находился Коннали, наоборот, было смещено ближе к центру автомобиля, поэтому теоретически такая ситуация вполне возможна. Тем не менее теория "волшебной пули" неоднократно критиковалась впоследствии.

Куда исчезла babushka?

Сохранилось несколько любительских фото- и видеосъёмок, запечатлевших момент покушения на президента. На некоторых из них присутствует неизвестная женщина, которая вела съёмки покушения с такой точки, откуда никто не вёл съёмку. Лицо этой женщины, присутствующей на плёнках, невозможно идентифицировать, поскольку она либо отворачивалась от чужих камер, либо закрывала лицо своей. На голове женщины был платок, какие носят русские старушки, поэтому журналисты прозвали её babushka. Несмотря на то что полиция, спецслужбы и журналисты в течение многих лет обращались ко всем, кто снимал проезд кортежа на фото и видео, с просьбой предоставить свои материалы, которые могут быть полезны для разгадки тайны убийства, babushka так и не объявилась.

Был ли "человек со значком"?

На одной из фотографий, запечатлевших момент убийства, присутствует некто, кого сторонники теории заговора считают вторым стрелком. При высоком и качественном разрешении на одной плёнке можно было разглядеть очертания мужчины, одетого в полицейскую униформу со значком. Его лицо наполовину скрывает вспышка, как предполагается сторонниками этой версии, на фото запечатлён момент выстрела из винтовки, а этот человек и был реальным убийцей. Тем более что некоторые свидетели в своих показаниях утверждали, что слышали выстрелы именно с того места, где находился этот человек.

Однако эксперты после изучения фотографии пришли к выводу, что это не антропоморфное изображение, а дефект плёнки или блик. Тем не менее до сих пор человек со значком остаётся популярной фигурой в различных теориях заговора.

Что делал человек с зонтом

На съёмках покушения также присутствует человек, которого прозвали человеком с зонтом. Его странное и нелогичное поведение сразу же бросалось в глаза. Во-первых, он зачем-то взял с собой зонт, хотя день с самого утра был солнечный. Во-вторых, в момент проезда кортежа он внезапно раскрыл зонт, поднял его над головой и начал поворачивать.

Это сразу же породило версию о заговоре, а человек с зонтом, как считалось, посылал при помощи этого зонта какие-то условные сигналы своим сообщникам. Личность этого человека была установлена только в 1978 году. Им оказался Луи Уитт, который объяснил, что таким образом протестовал против клана Кеннеди. А зонт был отсылкой к 30-м годам, когда он часто изображался на карикатурах, высмеивающих британского премьера Чемберлена, скандально прославившегося политикой умиротворения Гитлера. Отец Кеннеди, крупный бизнесмен, в своё время был известен как сторонник изоляционизма, он также поддерживал политику умиротворения немцев. Уитт признал, что оказался в самое неуместное время в самом неуместном месте и совершил неуместный поступок, из-за чего позднее долгое время испытывал неловкость и смущение. Однако не все сторонники теории заговора приняли это объяснение.

Зачем убили убийцу

Единственный человек, который мог раскрыть тайну убийства, — Ли Харви Освальд — был убит через день после гибели Кеннеди. 24 ноября он был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби непосредственно в прямом эфире, на глазах у полицейских, журналистов и миллионов зрителей. Свой поступок Руби объяснил тем, что хотел избавить вдову президента от страданий, которые ей пришлось бы пережить на суде. Освальд так и не успел дать никаких показаний, упорно отрицая виновность.

Что касается Руби, то он оказался весьма подозрительным персонажем. Он имел определённые связи с местными мафиозными кругами. Известно, что в день убийства он пригласил знакомого информатора ФБР, чтобы "посмотреть фейерверки" во время следования президентского кортежа.

Кроме того, нашлось несколько свидетелей, которые видели Руби в больнице, куда доставили смертельно раненного президента, хотя сам Руби категорически отрицал, что был там. Руби также присутствовал на пресс-конференции под видом журналиста на следующий день после убийства Кеннеди. Там он рассчитывал застрелить Освальда, но не смог улучить для этого момент. Также осталось невыясненным, кто именно помог вооружённому Руби пробраться в подвал полицейского управления в Далласе, чтобы застрелить Освальда.

Как умер Руби?

Руби неоднократно связывался с комиссией Уоррена, которая занималась расследованием убийства, и просил вывезти его в Вашингтон. Он утверждал, что хочет сделать важное заявление, но в Далласе его жизнь в опасности и он не сможет говорить. Однако из-за юридических проволочек эта просьба не была удовлетворена.

Джек Руби был признан виновным в умышленном убийстве и приговорён к смертной казни, однако он успешно оспорил приговор. В 1967 году во время повторного рассмотрения дела он умер от рака лёгких в той же самой больнице, где ранее скончались Кеннеди и Освальд.