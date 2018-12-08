10 фото из архивов, доказывающих, что знаменитости тоже люди

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10 фото из архивов, доказывающих, что знаменитости тоже люди

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Ким Чен Ир в парке аттракционов. Юрий Гагарин на пивоваренном заводе. Брюс Ли танцует ча-ча-ча. Мы привыкли воспринимать этих людей как тех, кто творил историю. Но в промежутках между делами они находили время и для развлечений.

Ким Чен Ир в парке аттракционов. Пхеньян, 1977 год

<p>Фото: © reddit.com</p>

Бенито Муссолини катается на санках. Италия, 1936 год

<p>Фото: © imgur.com</p>

Брюс Ли на чемпионате по ча-ча-ча. Гонконг, 1958 год

<p>Фото: © commons.wikimedia.org</p>

Юрий Гагарин в пивоварне Carlsberg. Дания, 21 сентября 1962 года

<p>Фото: © reddit.com</p>

17-летний Илон Маск на ферме кузена в двух шляпах и с молотком

<p>Фото: © reddit.com</p>

Джавахарлал Неру и Индира Ганди в Диснейленде, 1961 год

<p>Фото: © commons.wikimedia.org</p>

Принц Чарльз танцует гопак, 1980-е

<p>Фото: © lichnosti.net</p>

Уинстон Черчилль на пляже. Франция, 1930 год

<p>Фото: © reddit.com</p>

Курт Кобейн катается на карте, 1993 год

<p>Фото: © reddit.com</p>

Клинт Иствуд на скейтборде. Рим, 1960-е годы

<p>Фото: © imgur.com</p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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