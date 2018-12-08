10 фото из архивов, доказывающих, что знаменитости тоже люди

Ким Чен Ир в парке аттракционов. Пхеньян, 1977 год
Бенито Муссолини катается на санках. Италия, 1936 год
Брюс Ли на чемпионате по ча-ча-ча. Гонконг, 1958 год
Юрий Гагарин в пивоварне Carlsberg. Дания, 21 сентября 1962 года
17-летний Илон Маск на ферме кузена в двух шляпах и с молотком
Джавахарлал Неру и Индира Ганди в Диснейленде, 1961 год
Принц Чарльз танцует гопак, 1980-е
Уинстон Черчилль на пляже. Франция, 1930 год
Курт Кобейн катается на карте, 1993 год
Клинт Иствуд на скейтборде. Рим, 1960-е годы
День "H", нацистский бунтарь, останки космонавта: 13 фото, вошедших в историю
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