15 фото столетней давности, которые выглядят так, будто были сняты вчера

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15 фото столетней давности, которые выглядят так, будто были сняты вчера

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Бразильская художница и фотограф Марина Амарал специализируется на колоризации чёрно-белых исторических снимков. Прежде чем приступить к работе, она проводит тщательное исследование каждого кадра. От результата захватывает дух.

Итальянские иммигранты прибывают на остров Эллис — крупнейший пункт приёма приезжих в Нью-Йорке. 1905 год

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Побережье острова Джерси, 1905 год

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Король Великобритании Георг V, 1914 год

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Изобретатель Томас Эдисон, 1921 год

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Трамваи на Вестминстерском мосту. Лондон, 1918 год.

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

"Титаник" покидает порт Саутгемптон, 1912 год

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Григорий Распутин

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Марк Твен

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Доки Нью-Йорка, начало XX века

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Французские солдаты во время Первой мировой войны

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Самое "умное" фото. Пятый сольвеевский конгресс по физике, 17 из 29 участников которого — лауреаты Нобелевской премии. 1927 год

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Царь Николай II с семьёй и казаками

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Первая женщина-лауреат и первый дважды лауреат Нобелевской премии Мария Кюри в своей лаборатории, 1912 год

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Альберт Эйнштейн, 1921 год

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

Алан Александр Милн, его сын Кристофер Робин и настоящий Винни Пух, 1926 год

<p>Фото: © Marina Amaral</p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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