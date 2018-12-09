15 фото столетней давности, которые выглядят так, будто были сняты вчера

Итальянские иммигранты прибывают на остров Эллис — крупнейший пункт приёма приезжих в Нью-Йорке. 1905 год
Побережье острова Джерси, 1905 год
Король Великобритании Георг V, 1914 год
Изобретатель Томас Эдисон, 1921 год
Трамваи на Вестминстерском мосту. Лондон, 1918 год.
"Титаник" покидает порт Саутгемптон, 1912 год
Григорий Распутин
Марк Твен
Доки Нью-Йорка, начало XX века
Французские солдаты во время Первой мировой войны
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Первая женщина-лауреат и первый дважды лауреат Нобелевской премии Мария Кюри в своей лаборатории, 1912 год
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