От Екатерины I до княжны Таракановой. Авантюристки у российского престола

15 декабря 1775 года умерла авантюристка, вошедшая в историю под именем княжны Таракановой. Эта женщина, личность которой до сих пор неизвестна, прославилась на всю Европу, выдавая себя за наследницу русского престола. Чтобы доставить её в Россию, императрице Екатерине II пришлось провести настоящую спецоперацию. Похищение графом Орловым сделало её одной из самых знаменитых авантюристок. Однако загадочная самозванка была далеко не единственной авантюристкой, претендовавшей на российский престол.

Марина Мнишек

Первая авантюристка, сумевшая добиться значительных успехов в России. На протяжении долгого времени была единственной женщиной, которая была коронована царицей в России (второй через 120 лет стала Екатерина I).

Впрочем, в отличие от классических авантюристок, Мнишек действовала не столько "от себя", сколько по расчёту отца, задумавшего серьёзную политическую интригу.

Отцом Марины был польский магнат Юрий Мнишек. Он был не каким-то захудалым шляхтичем, а достаточно влиятельным человеком, имел чин великого коронного кравчего . Судя по всему, поддержка Мнишеком Лжедмитрия была его частным предприятием. Во всяком случае, польское вмешательство в дела русской Смуты произошло значительно позже, после того, как в политические разборки вмешались шведы. До этого официальной государственной поддержки у Лжедмитрия не было, и Мнишеку пришлось своими усилиями собирать польский отряд (который потом усилили казаки, всегда искавшие приключений и охотно участвовавшие в любых сварах) для поддержки самозванца.

Мнишек присутствовал в этом отряде и де-факто руководил им. Рискованная авантюра Мнишеков удалась не столько благодаря военной силе, сколько благодаря удачной легенде самозванца, политическому кризису в России и сговорчивости бояр, которые рассчитывали, что Лжедмитрий станет безвольной пешкой в их руках.

Кем бы ни был Лжедмитрий, человеком он оказался неглупым и, едва вступив на престол, попытался минимизировать влияние на него. Однако сделать это было непросто, он оказался между двух огней и не мог решительно порвать ни с поляками, ни с боярами.

Судя по всему, сам Лжедмитрий планировал жениться на Ксении Годуновой — дочери Бориса Годунова и сестре свергнутого царя Фёдора Годунова, что укрепило бы его претензии на престол. Однако это вызвало беспокойство Мнишека, который требовал, чтобы новый царь женился на его дочери Марине.

В конце концов ему это удалось. Марина приехала в Москву, Ксению постригли в монахини. Однако вскоре после венчания и коронации (это была первая коронация женщины в российской истории) Лжедмитрий был свергнут и убит по инициативе бояр-заговорщиков, опасавшихся, что они теряют влияние на царя. Однако самих Мнишеков не тронули. Их перевезли в Ярославль, где они провели почти два года.

Оттуда под стрелецким конвоем Марину выслали на родину. Однако в пути им повстречался отряд Александра Зборовского, который участвовал ещё в первом походе Лжедмитрия-Мнишека в Россию. Зборовский доставил Мнишек в Тушино, где был лагерь Лжедмитрия II. Второй самозванец внушал боярам даже больший страх, чем первый (ему присягнула большая часть крупных городов), поэтому они договорились о воцарении польского королевича Владислава в обмен на помощь поляков против Лжедмитрия II.

К этому моменту Марина Мнишек уже обвенчалась с самозванцем № 2, признав в нём счастливо спасшегося мужа.

После того как в Смуту вклинилась Речь Посполитая, Мнишек стала помехой ещё и для поляков. Её существование теперь мешало польскому королю Сигизмунду, у которого были на Москву свои планы и царица Марина в них точно не входила. Сама же Мнишек, пусть и ненадолго, но побывшая царицей, от своих титулов отрекаться не собиралась.

После гибели Лжедмитрия II Мнишек перешла под покровительство атамана Заруцкого, который играл не последнюю роль в тушинском лагере самозванца. Хитрый Заруцкий вёл свою интригу, в которой нашлось место и дважды вдове Мнишек. У неё родился сын (его отцом считается Лжедмитрий II, но нельзя исключить и отцовства Заруцкого), и харизматичный атаман видел в нём претендента на престол. Ему даже удалось добиться того, что несколько городов присягнули Ивану Дмитриевичу.

Однако интрига Заруцкого провалилась и перешедшие на сторону новой власти казаки выдали атамана, Мнишек и ребёнка. В 1614 году все трое были убиты, хотя официально было объявлено, что Мнишек умерла в заключении "от тоски".

Княжна Тараканова

Самая знаменитая авантюристка, в своё время прославившаяся на всю Европу и ставшая персонажем многих художественных произведений. Подлинная личность этой женщины до сих пор так и не установлена. Первые свидетельства о ней встречаются только в начале 70-х годов 18 века. Она путешествовала из страны в страну, везде называлась разными именами и действовала по одной схеме. Находила богатого почитателя, очаровывала его, тратила его деньги, делала огромные долги, а затем скрывалась от кредиторов и бросала неудачливого воздыхателя на произвол судьбы.

Так продолжалось до тех пор, пока она не оказалась в Париже — политическом и культурном центре тогдашней Европы. Оказавшись в окружении родовитых аристократов, предприимчивая авантюриста сочинила неплохую легенду о своём происхождении. Первоначально она именовала себя принцессой Волдомир, затем принцессой Владимирской и иногда Азовской (княжной Таракановой её окрестили европейские авторы уже значительно позже). По её словам, она была тайным ребёнком императрицы Елизаветы Петровны, в раннем возрасте вывезенном в Персию, где и воспитывалась до совершеннолетия. По этой причине она и не знает русский язык, но в России у неё огромное наследство.

С такой биографией можно было обольщать уже не только купцов и бюргеров, но и знатных людей. "Принцесса" сумела увлечь собой графа Рошфора де Валькура, однако она наделала долгов по старой схеме и ей пришлось бежать во Франкфурт. Там ей удалось познакомиться с "шефом" де Валькура графом Филиппом Лимбург-Штирумом, у которого тот был гофмейстером.

Граф Лимбург-Штирум (к слову, этот аристократический род существует до сих пор, далёкий потомок графа — Отто ван Лимбург был родным дядей знаменитой актрисы Одри Хепбёрн) увлекся загадочной девушкой настолько, что даже решил на ней жениться. Он оплатил её долги, перевёз в свой замок и начал приготовления к женитьбе. Впрочем, надо отметить, что в этом браке была немалая доля меркантильного расчёта. Женитьба на наследнице русского престола не только повышала статус графа. В своё время он пытался оспорить Гольштейн у наследника русского престола Павла Петровича и свадьба с претенденткой на русский престол была ему на руку.

Однако для женитьбы граф требовал документы, подтверждающие её происхождение. Очевидно, что таких документов добыть она не могла. Между тем граф начал сомневаться в её словах и даже грозился разорвать помолвку.

Ещё в Париже "принцесса" имела знакомства с некоторыми представителями польской знати и попыталась заручиться их поддержкой в деле обмана графа. Ей удалось установить контакт с влиятельным польским магнатом Карлом Радзивиллом, который играл важную роль в Барской конфедерации, противостоявшей российскому влиянию в Польше (оно в ту пору было велико) и власти короля. Радзивилл как раз искал в Европе влиятельных союзников.

Трудно сказать, кому именно пришла в голову идея опасной политической интриги, но после общения с Радзивиллом авантюристка раздумала выходить замуж за графа и теперь решила попытать счастья в деле, которое обещало ей русскую корону.

Авантюристка перебралась в Венецию, а затем в Рагузу, откуда она при посредничестве польских аристократов попыталась наладить контакт с Османской империей, воевавшей тогда с Россией. Дабы придать веса своим претензиям на престол, она пыталась убедить турок, что Емельян Пугачёв сражается в России от её имени, чтобы вернуть ей трон. В этот же период она раздобыла несколько поддельных документов, свидетельствующих о том, что именно ей по праву принадлежит престол.

Однако война сложилась для турок неудачно, Пугачёв тоже был разбит. Лишившись всех козырей, Радзивилл охладел к подопечной, большая часть польской свиты оставила её. Она перебралась в Ливорно, где попыталась наладить контакт с командующим русской эскадрой в Средиземном море Алексеем Орловым — братом фаворита Екатерины II.

Орлов сообщил о контактах Екатерине. Императрица, сама занявшая престол после переворота и всегда чувствовавшая себя уязвимой на престоле, велела самозванку изловить. Тем более что она полагала, что авантюристка действует на от своего имени, а по почину французов и является частью их политической интриги.

Орлов провёл целую спецоперацию, чтобы похитить девушку. Он прикинулся пылко влюблённым в неё мужчиной, готовым бросить всё к её ногам. Он заверял, что вся эскадра поддерживает её против "самозванки и узурпаторши Екатерины", и всеми способами втирался в доверие. Наконец, он пригласил её посмотреть на манёвры кораблей, а затем получить почести от верного экипажа. Забывшая об осторожности авантюристка согласилась. При восхождении на корабль ей действительно отдали все полагающиеся почести, а затем арестовали обоих (Орлова только для вида, чтобы дама ничего не заподозрила).

Авантюристку доставили в Россию, где к её делу проявила особый интерес императрица. Екатерина хотела выяснить, кто стоял за этой интригой, поскольку она была уверена, что без участия французов тут не обошлось. Императрица даже гарантировала, что девушка тотчас же будет отпущена, как только она засвидетельствует, что не является дочерью Елизаветы Петровны, и признается, кто стоял за этой авантюрой.

Женщина регулярно меняла показания, однако наотрез отказалась раскрыть своё подлинное имя и признать, что она не дочь императрицы Елизаветы. Проведя в заключении чуть меньше года, она скончалась от чахотки зимой 1775 года.

Екатерина I

Эту женщину нельзя назвать авантюристкой в классическом понимании этого слова. Однако очевидно, что обстоятельства появления на престоле простой и совсем не родовитой женщины, чьё подлинное имя и происхождение до сих пор не выяснены, по меньшей мере, необычны.

Подлинное имя и происхождение первой в истории русской императрицы так и не установлены, что свидетельствует о том, что она не являлась выходцем из родовитых слоёв общества. По наиболее популярной версии, её звали Марта Скавронская. По другой версии, её фамилия была Рабе. Сам Пётр именовал её Катериной Василевской или Веселовской. По различным версиям, она имела латышское, эстонское или литовское происхождение.

Марта была замужем за Иоганном Крузе, который через несколько дней после свадьбы завербовался в шведскую армию. По одной версии, он погиб в Польше, по другой — попал в русский плен, позднее хвастался, что его жена сошлась с русским царём, за что был отправлен в ссылку и умер в Сибири в 20-е годы XVIII века.

Во время Северной войны Мариенбург был захвачен русскими войсками. Марта, работавшая служанкой в доме местного пастора, перешла в услужение к захватившему город Меншикову. Часто бывавший у Меншикова царь Пётр положил глаз на служанку, и вскоре она стала его любовницей.

Позднее она приняла православие, взяла имя Екатерина Михайлова и стала фактической женой Петра, сопровождая его даже в военных походах. Обвенчались они только в 1712 году, после 10 лет отношений. Пётр настолько привязался к ней, что в конце своей жизни даже короновал её. Екатерина стала второй в истории России коронованной женщиной после Марины Мнишек. Специально для неё впервые в истории была изготовлена особая императорская корона.

Именно с неё началась эпоха дворцовых переворотов. Пётр изменил порядок престолонаследия, согласно которому царь теперь сам мог выбирать себе любого преемника. Но сам Пётр умер, так и не оставив завещания, и возник династический кризис.

Придворные разделились на две мощные партии. Старая знать поддерживала Петра Алексеевича — малолетнего внука умершего царя. Петровские сподвижники — супругу царя. Каждая из партий рассчитывала, что её влияние при поддерживаемом ими монархе усилится, а влияние соперников будет ослаблено.

Екатерина и её сторонники оказались самыми расторопными. Пока сенаторы, члены Синода и высокопоставленные чиновники спорили до хрипоты на особом совещании, кому быть следующим императором, здание было оцеплено гвардейцами. В зал заседаний ворвались вооружённые "преображенцы" и поинтересовались у присутствующих, нет ли у кого возражений против матушки Екатерины? Возражения были, но озвучить их перед решительно настроенными вооружёнными гвардейцами никто не решился. Екатерина была провозглашена новой императрицей, став первой в истории женщиной на престоле в России.

Правление Екатерины I продлилось всего два с небольшим года. Она умерла в 1727 году в возрасте 43 лет. Её недолгое правление практически ничем не запомнилось, но стало важной вехой в истории, положив начало эпохе дворцовых переворотов и эпохе женского правления. Почти весь последующий XVIII век Россией правили женщины.