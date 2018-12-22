От Пугачёва до Мамаева. Знаменитые сидельцы и самые громкие побеги из Бутырки

Из знаменитого СИЗО в разное время сбежало более 20 человек. Кто-то подкупал охрану, а кто-то "в открытую" покидал стены изолятора во время прогулки.

На днях стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует закрыть Бутырский следственный изолятор, а заключённых перевести в другое здание. Бутырская тюрьма является одной из старейших и знаменитейших в России, она была построена ещё при Екатерине II. В Бутырке сидели революционеры и террористы, наркомы, министры, маршалы и нобелевские лауреаты, писатели, изобретатели и учёные с мировым именем, простые воришки и миллионеры.

Строительство

В XVII веке в районе, где была воздвигнута тюрьма, находилось село Бутыркино. Тогда эта местность ещё не входила в состав Москвы. В середине XVII века был создан Бутырский стрелецкий полк, который расквартировали в деревне. Так она превратилась в Бутырскую солдатскую слободу.

В эпоху Екатерины II в 1771 году там были выстроены солдатские казармы и небольшой деревянный острог. Именно он и стал предтечей Бутырской тюрьмы. Однако каменный тюремный замок появился несколько позже. Его строительство началось в 1784 году по проекту архитектора Матвея Казакова, также прославившегося возведением Большого Царицынского дворца и Сенатского дворца в Кремле (который с 1918 года официально является рабочей резиденцией первого лица страны). В центре крепости был построен Покровский храм, который вплоть до 1922 года (когда он был закрыт большевиками) считался старейшим тюремным храмом в стране.

Почти через сто лет — в 1879 году — здание было перестроено, из-за чего его внешний вид подвергся некоторым изменениям. Уже в советское время — в хрущёвскую и брежневскую эпохи — тюрьма подверглась ещё одной перестройке, но не кардинальной. Были добавлены разного рода хозяйственные строения.

От пересыльной до централа

Хотя Бутырская тюрьма является одной из самых знаменитых в российской истории, она никогда не считалась самой жестокой и строгой или местом, откуда нельзя было убежать. Содержались в ней в основном подследственные и пересыльные, а не особо опасные преступники. Поэтому побеги из Бутырки были не такой уж редкостью. Известно по меньшей мере о двух десятках успешных побегов ещё с дореволюционных времён. В основном побеги происходили во время прогулки. Или же благодаря подкупу охраны.

На протяжении всего XIX века Бутырка была пересыльной тюрьмой. То есть местом для временного содержания заключённых до дальнейшего этапа к месту отбывания наказания. В среднем в тюрьме одновременно пребывало около 2500 заключённых.

В начале царствования Александра III, вскоре после перестройки тюрьмы, там стали также содержаться и ссыльные в ожидании этапа. В отличие от каторги, ссылка была значительно более мягким наказанием, поэтому среди ссыльных куда чаще встречались политические заключённые. Постепенно Бутырская пересыльная тюрьма стала вызывать интерес у знаменитостей. Лев Толстой как минимум дважды посещал тюрьму для работы над романом.

В 1908 году после первой революции в Бутырке было создано каторжное отделение (временный каторжный централ). Он отличался более строгими условиями содержания, чем в пересыльной тюрьме, но более мягкими, чем в каторжных централах в Сибири. В частности, заключённые не работали на внешних работах за пределами тюрьмы.

После революции тюрьму передали в ведение ВЧК-ОГПУ, каторжное отделение было закрыто и она стала следственной и пересыльной тюрьмой. То есть там находились заключённые в ожидании приговора, а также ожидающие этапа в другие тюрьмы.

В период большого террора тюрьма была переполнена: при штатной численности 3 тысячи заключённых в тюрьме одновременно могло находиться в 5–6 раз больше людей. При этом уголовных заключённых в период с 1937 по 1939 год в Бутырке практически не было.

После смерти Сталина Хрущёв намеревался закрыть тюрьму, получившую недобрую славу во времена репрессий, однако в ответственных ведомствах его убедили, что закрытие тюрьмы и строительство новой будет не очень удобным, к тому же вызовет существенные расходы из бюджета.

Бой и бунт

Известно как минимум о двух серьёзных ЧП в Бутырке. Оба произошли в ХХ веке и были связаны с революционными событиями. В 1905 году в разгар первой революции и городских боёв на улицах большевики предприняли попытку вооружённого штурма тюрьмы с целью её захвата и освобождения всех заключённых. Революционерам удалось захватить электрическую подстанцию возле Миусской площади, но после нескольких перестрелок они отступили.

В 1917 году после Февральской революции в Бутырке произошёл бунт дезертиров. Летом 1917 года осуждённые дезертиры, не желавшие находиться в стороне от революционных событий, предприняли попытку захвата тюрьмы и своего освобождения. Обезоружив конвойных, дезертиры начали освобождать уголовников, чтобы всей толпой вырваться из тюрьмы. Усмирить бунт удалось только после прибытия солдат и казаков. В столкновениях на тюремном дворе верх одержали солдаты, бунтовщиков вернули в камеры.

Знаменитые заключённые

Первым знаменитым заключённым Бутырки, согласно популярной легенде, был Емельян Пугачёв. Одна из башен тюремного замка даже именовалась Пугачёвской, якобы именно там ожидал казни знаменитый узник. Однако Пугачёв был казнён за несколько лет до начала строительства тюрьмы. К тому же, согласно материалам следствия, в Москве Пугачёв дожидался казни в подвале Монетного двора.

В 1899 году несколько месяцев в Бутырской тюрьме провёл начинающий революционер Лев Троцкий, ожидавший этапирования в сибирскую ссылку. Поскольку пребывание в пересыльной тюрьме затянулось, он прямо в тюрьме успел жениться на "боевой подруге" Александре Соколовской, которая и приобщила его в своё время к марксизму.

После первой революции 1905 года в Бутырке содержались миллионер-революционер Николай Шмит, террорист Иван Каляев. Пять с небольшим месяцев провёл в Бутырке молодой Владимир Маяковский. После открытия временного каторжного централа в Бутырке отбывал наказание Нестор Махно. Там с ним познакомился террорист-анархист Пётр Аршинов, который и научил его основам анархизма. В свою очередь сокамерником Аршинова был будущий советский нарком тяжёлой промышленности и сталинский сподвижник Серго Орджоникидзе, который провёл там несколько месяцев, после чего был этапирован в Шлиссельбург.

Будущий глава ВЧК Феликс Дзержинский провёл в Бутырском каторжном отделении около полугода, до этого он был заключённым более сурового Орловского централа.

Причём Дзержинский сам хлопотал о своём переводе в Бутырку. Будучи заключённым, он работал подручным портного. "Работаю на машине около 5 часов в сутки. Читаю теперь больше. Снова получаю "Правительственный вестник". Питаюсь достаточно. Хлеба всего даже не съедаю", — писал он жене за две недели до Февральской революции, которая его освободила.

Несколько недель в тюрьме перед отправкой в ссылку провёл будущий советский маршал Климент Ворошилов.

После революции в Бутырке побывало ещё больше знаменитых личностей. Именно там был убит конвойными командарм 2-й конной армии Филипп Миронов, которого заподозрили в нелояльности большевики. В годы большого террора в тюрьме побывали авиаконструктор Николай Поликарпов, основоположник реактивной артиллерии Георгий Лангемак, будущий отец космической программы Сергей Королёв, генетик Николай Вавилов, поэт Осип Мандельштам, агент НКВД, литератор и муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, будущий писатель Варлам Шаламов, а также группа священнослужителей, в настоящее время причисленных к лику святых как новомученики бутырские.

В годы войны в Бутырке провёл около месяца и там же умер один немецкий военнопленный, особо заинтересовавший советские органы. Его звали Хайнц Гитлер, и он приходился племянником немецкому фюреру.

После войны три месяца в Бутырской тюрьме провёл будущий писатель и нобелевский лауреат Александр Солженицын, этапированный оттуда в Степлаг.

После ареста Лаврентия Берии в Бутырской тюрьме находились некоторые его сподвижники. В частности, экс-начальник Смерша Виктор Абакумов, правая рука Берии Богдан Кобулов, видный чекист и приятель Берии Лаврентий Цанава (умер в тюрьме) и многие другие.

Позднее знаменитости стали попадать в главный московский следственный изолятор значительно реже. Самыми знаменитыми "гостями" Бутырки в новейшее время стали олигарх Владимир Гусинский, попавший в СИЗО на несколько дней в начале нулевых, певица Жанна Агузарова, угодившая в Бутырку прямо с одного из полуподпольных концертов в 1984 году за использование чужого паспорта, создатель МММ Сергей Мавроди и футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые в настоящее время являются главными знаменитостями в СИЗО и находятся в изоляторе уже два месяца.

Не будет преувеличением сказать, что с закрытием Бутырской тюрьмы заканчивается целая эпоха. За более чем 230-летний срок существования она стала историческим местом, видевшим мелких преступников, крупных аферистов, знаменитых деятелей государственного масштаба и мировых знаменитостей. Немало заключённых возведённой при Екатерине II тюремной крепости вписали свои имена в историю страны.