Господин Сперанский. Как русский сын священника покорил Наполеона своим умом

12 января 1772 года родился Михаил Сперанский. Человек с уникальной биографией. Будучи сыном провинциального священника, он смог благодаря своему уму и таланту превратиться в одного из самых могущественных людей александровской эпохи, сделав поистине фантастическую карьеру.

Ум Сперанского почитали современники, сам Наполеон был покорён его талантами и даже называл "единственной светлой головой в России" и в шутку просил русского императора отдать ему на службу Сперанского.

Юность

Михаил Сперанский родился в семье священника Михаила Васильева, настоятеля церкви в селе Черкутино Владимирской губернии. Фамилию, под которой он стал известен всей России, он получил уже значительно позже, в годы учёбы.

Село Черкутино принадлежало видному вельможе екатерининской эпохи Салтыкову, который периодически приезжал в поместье. Салтыков был воспитателем детей будущего императора Павла Петровича. А духовником был протоиерей Самборский. Однажды они вдвоём пожаловали в поместье Салтыкова. Именно в этот визит Самборский и познакомился с юным сыном настоятеля местной церкви, который проявлял не по годам развитую смышлёность.

Михаил Сперанский рано выучился читать, из-за слабого здоровья он предпочитал детским активным играм чтение святых книг, принадлежавших отцу. Самборскому понравился этот толковый ребёнок, и позднее он ходатайствовал о его зачислении во Владимирскую духовную семинарию. Дело в том, что Сперанскому фактически на роду было написано стать священником. Духовенство в то время было очень замкнутым сословием, даже более замкнутым, чем дворянство. Они женились только в своём кругу, дети священников, как правило, наследовали приходы родителей.

Во время учёбы Сперанский и получил свою фамилию. Она относится к так называемым семинаристским, или "поповским", фамилиям. До начала XIX века эта практика была весьма распространена в среде образованного духовенства. Учившиеся в семинариях студенты получали особые фамилии, часто связанные с церковными терминами или производные от имён святых. Также были распространены кальки с латыни. Именно к последней категории и относилась фамилия Сперанского. Примерный перевод его фамилии с латыни — внушающий надежды.

В семинарии Сперанский прославился своим умом и наблюдательностью, за что заслужил у товарищей прозвище Спасовы Очи. Благодаря явным успехам в обучении он попросил перевести его в Александро-Невскую семинарию, которая считалась лучшей в стране. Курс обучения в ней практически не отличался от университетского. Помимо богословия студенты изучали французский, математику, физику, философию и другие науки.

Возвышение

Сперанский не желал продолжать дело отца и становиться священником. К девятнадцати годам он имел незаурядный ум и очень хорошее по меркам того времени образование. Поэтому молодого человека оставили в престижной семинарии в качестве преподавателя физики, математики и риторики.

Оттуда Сперанский попал на службу к князю Куракину. Его брат был приятелем наследника престола Павла Петровича, и вскоре после воцарения Павла он был назначен на высокий пост генерал-прокурора. Если раньше Сперанскому удавалось совмещать работу, то теперь надо было окончательно определиться. Куракин звал его в свой аппарат, но требовал ухода из семинарии. В семинарии отпускать блестящего сотрудника не хотели, митрополит Санкт-Петербургский Гавриил предлагал Сперанскому принять монашество, обещая ему блестящую церковную карьеру. Сперанский выбрал гражданскую службу — и не прогадал. Он совершил блестящее восхождение, начав с титула титулярного советника (которым большинство обычных чиновников и заканчивало), и дослужился до чина статского советника (нечто среднее между полковником и генералом в военной иерархии) всего за три неполных года.

На молодого чиновника обратил внимание император Павел, его назначили главой комиссии по снабжению продовольствием столицы. После воцарения Александра I Сперанский становится сначала секретарём Трощинского (который был секретарём молодого императора), затем помощником графа Кочубея — одного из главных императорских сподвижников в первые годы.

На пике славы

Несколько лет Сперанский был своеобразной эстафетной палочкой. Талантливый чиновник переходил от одного вельможи к более высокопоставленному до тех пор, пока не оказался в распоряжении императора. Александр ценил роль Сперанского в разработке реформы вольных хлебопашцев, разрешавшей помещикам отпускать крепостных крестьян по личной инициативе. Фактически Сперанский стал личным и особо доверенным помощником императора, которому монарх поручал разработку тех или иных реформ и уложений. Александр взошёл на престол с намерением осуществить глобальные реформы и поручил Сперанскому действительно масштабный проект — подготовку плана всеобъемлющих реформ государственного устройства.

Задуманная Сперанским реформа была по-настоящему глобальной и весьма значительно изменила бы облик России: разделение властей, изменение структуры властей и сословий, участие населения в политической жизни и выборах на основе имущественного ценза — фактически всё это превращало бы Россию в конституционную монархию европейского типа. Полностью пакет реформ Сперанского так и не был осуществлён, но отдельные элементы, например Государственный совет, ставший законосовещательным органом, были реализованы.

Несколько лет Сперанский и император были практически неразлучны. Александр I даже брал его с собой в Европу на встречи с Наполеоном, во время которых он произвёл впечатление и на французского императора. Однако чем ближе была новая война с Францией, тем сильнее тускнела звезда реформатора.

Опала

До сих пор не существует какого-то однозначного объяснения внезапной опалы Сперанского. Одни исследователи считают, что всё дело в кознях и интригах придворных кругов, боявшихся "поповского сына" и его грандиозных реформ. Другие полагают, что причина в том, что Сперанский сам настроил против себя придворные круги. Вероятнее всего, император посчитал, что страна явно не готова к глобальным реформам Сперанского: ни власть, ни чиновники, ни простой народ ещё не дозрели до нужных кондиций, а проведение столь серьёзных и масштабных реформ накануне неминуемой войны с Францией пустит страну вразнос. Возможно, сыграло свою роль и отношение Наполеона к русскому реформатору. В то время была популярна байка, что Наполеон якобы предлагал Александру I обменять Сперанского на какое-нибудь из европейских королевств. После ухудшения отношений с Францией лестные характеристики Наполеона были Сперанскому скорее обузой, чем похвалой. Кроме того, сыграло свою роль и недовольство элит масштабами задуманных Сперанским реформ. А император хорошо помнил, что подобное недовольство уже стоило жизни его отцу и деду.

Так или иначе, за несколько месяцев до начала войны 1812 года с Францией Сперанский был отправлен в отставку и выслан сначала в Нижний Новгород, а затем в Пермь. Впрочем, вскоре после войны император в качестве компенсации за ссылку заплатил Сперанскому достаточно крупную сумму.

Возвращение

Уже в 1816 году он был возвращён на государственную службу. Правда, только лишь пензенским губернатором. Спустя три года он становится генерал-губернатором Сибири, где проводит ряд необходимых реформ и устраивает настоящий разнос местным чиновникам. Наконец, в 1821 году он возвращается в столицу. Талант Сперанского вновь был востребован, но на этот раз масштаб его деятельности был ограничен. Он входил в состав нескольких комиссий, разрабатывавших реформы в тех или иных ведомствах.

Новое возвышение состоялось уже при следующем императоре — Николае I. Сперанский был назначен руководить кодификацией всего законодательства империи за последние два века. Это был поистине титанический труд, занявший несколько лет. 45-томное "Полное собрание законов Российской империи", в хронологическом порядке перечисляющее все когда-либо принятые и отменённые законы и указы начиная с 1649 года, стало главным дореволюционным памятником юриспруденции. За этот труд Сперанский был награждён высшей наградой страны — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Император Николай I, хотя и был более консервативен, чем его старший брат, также высоко ценил Сперанского. Именно ему он доверил должность преподавателя юриспруденции и политических наук своего сына — наследника престола Александра Николаевича. Очевидно, что Сперанский оказал на него немалое влияние. Именно при Александре II были осуществлены самые масштабные с петровских времён государственные реформы, изменившие облик страны.

Михаил Сперанский скончался в феврале 1839 года в возрасте 67 лет. За месяц до смерти он был возведён императором в графское достоинство. Сперанский прожил невероятную жизнь. Будучи "поповским сыном", он сделал фантастическую карьеру, став одним из самых влиятельных государственных деятелей своей эпохи. Причём не в условиях революционного взрыва и не путём подковёрных интриг, а благодаря своему уму и усердию. Он разработал множество реформ, но ему так и не удалось стать архитектором глобального государственного преобразования России, к чему он стремился. Тем не менее свою семинарскую фамилию Сперанский сполна оправдал своей выдающейся карьерой.