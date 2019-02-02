Ужас на "горе мертвецов". В чем загадка перевала Дятлова

1–2 февраля исполняется 60 лет со дня загадочной гибели девяти советских туристов во главе с Игорем Дятловым на Северном Урале. Гибель туристов на сложном зимнем маршруте трудно назвать сенсацией, но обстоятельства смерти группы Дятлова столь необычны, что до сих пор будоражат воображение исследователей. О них написаны сотни книг, сняты десятки документальных и даже несколько художественных фильмов. А гора Холатчахль неизменно фигурирует в списках самых зловещих и мистических мест планеты, ведь на ней по-прежнему продолжают гибнуть туристы.

Интерес к этому делу даже спустя 60 лет сохраняется на таком высоком уровне, что 1 февраля 2019 года на специальной пресс-конференции Генпрокуратура РФ сообщила о возобновлении расследования резонансного дела. Но из имеющихся 75 различных версий гибели туристов рассматриваться будут только три, связанные с природными явлениями (криминальная версия не присутствует): сход лавины, снежная доска и ураган. На месте гибели туристов будут проведены экспертизы с участием специалистов.

Путь к горе

Гибель группы Дятлова до сих пор убедительно не объяснена. Выдвинуто несколько десятков версий того, что могло с ними произойти вечером 1 или ночью 2 февраля, но каждая из них имеет свои уязвимые места.

Вплоть до 1 февраля маршрут туристов точно прослежен. 23 января они выехали поездом из Свердловска. Транзитом через Серов добрались до Ивделя. Там пересели на автобус в посёлок сотрудников Ивдельлага Викжай. Затем на попутном грузовике доехали до небольшого поселка заготовщиков леса. Оттуда своим ходом на лыжах отправились в заброшенный посёлок Второго северного рудника. Там с ними расстался десятый участник похода Юрий Юдин, который из-за недомогания вернулся обратно и оказался единственным уцелевшим участником группы.

28 января они покинули посёлок и далее двигались своим ходом. 1 февраля туристы остановились на ночёвку на склоне горы Холатчахль, предварительно оборудовав неподалёку временный склад с припасами. На склоне они установили палатку, после чего произошло нечто необъяснимое.

Детали

Расследование установило, что вся группа одновременно организованно покинула палатку. Но что заставило туристов уйти из тёплой палатки? Обстоятельства были поистине форс-мажорными, поскольку почти все они покинули палатку босиком. То есть без обуви, в носках. Они также не взяли рукавицы и штормовки. Только двое членов группы покинули палатку в тёплой одежде.

Обнаруженные поисковиками следы от палатки свидетельствовали в пользу спокойного выхода из неё, панического бегства не было, хотя одна из стен палатки была разрезана изнутри. Тела пяти туристов были обнаружены через три с небольшим недели после гибели, остальных нашли только в мае.

Что заставило покинуть палатку?

Выдвинуто множество версий того, что именно заставило туристов покинуть тёплую установленную палатку: злые духи, инопланетяне, ультразвук, галлюцинации, сход снежной лавины, нападение людей, нападение диких животных, внезапное помешательство, испытание сверхсекретного оружия?

В первые дни после обнаружения погибших поисковики придерживались версии об урагане. В частности, руководитель поисковиков Евгений Масленников телеграфировал после обнаружения первых тел: "Пострадавшие были выброшены ураганом из палатки…Направление урагана северо-восточное, поэтому все они на одной линии от обнаруженной палатки…положение и место трупов свидетельствует об урагане".

Однако метеосводки не подтвердили ураганного ветра в районе горы в те дни. К тому же было не совсем понятно, как ветер мог не сдуть палатку и личные вещи, но при этом выбросить из неё людей. Позднее Масленников предположил, что заставить их покинуть палатку могло "чрезвычайное природное явление или пролёт метеорологической ракеты, которую видели в 1:02 в Ивделе и в 17:02 наблюдала группа Карелина".

Когда к делу подключились профессиональные следователи, приоритетной версией стало нападение людей. Главными подозреваемыми оказались местные манси. Однако против этой версии свидетельствовало отсутствие следов борьбы возле палатки и признаков нахождения там каких-либо других людей. Все ценные вещи и деньги нетронуты. Манси на все вопросы отвечали, что туристов не видели (хотя заметили их лыжню), что никаких "дикарей" в этом районе нет и напасть на туристов было просто некому. Поскольку следователи так и не смогли найти никакого потенциального мотива (прорабатывалась даже версия о том, что студенты могли ненароком осквернить какое-нибудь священное место местных жителей), от криминальной версии отказались.

Необъяснимые травмы

Ещё больше запутало расследование обнаружение новых тел. Первые пять погибших были найдены ещё в первые дни поисков. Остальных удалось найти только в мае. Их тела находились в ложбине ручья, возле наспех сооружённого настила из веток, и обнаружить их сразу не удалось из-за обильных снегопадов, которые замели укрытие.

Пятеро найденных первыми не имели серьёзных травм (только у Рустема Слободина была обнаружена трещина левой лобной кости) и погибли от переохлаждения (хотя судмедэксперт обратил внимание на наличие синяков и порезов на телах, связав их с лихорадочной заготовкой веток для костра). Однако трое из четырёх обнаруженных в укрытии имели смертельные раны, полученные ещё при жизни. У Людмилы Дубининой были сломаны все рёбра, у Семёна Золотарёва — множественный перелом рёбер справа, у Николая Тибо-Бриньоля — оскольчатый перелом свода черепа. И только четвёртый находившийся в укрытии — Александр Колеватов — скончался от переохлаждения (хотя также имел травму головы).

При этом у Золотарёва отсутствовали глаза, а у Дубининой — глаза и язык, что никак не было объяснено судмедэкспертом.

Снежная доска

Версия о сходе снежной доски (плотный слой снега, образующийся под влиянием ветра и имеющий ряд отличий от лавины) остаётся самой популярной из некриминальных и немистических версий.

Согласно этим версиям, все прижизненные травмы были получены туристами именно в палатке. В пользу этого свидетельствует тот факт, что Тибо-Бриньоль , Золотарёв и Дубинина, получившие самые тяжёлые травмы, были одеты теплее всех. Тибо-Бриньоль, с самого начала находившийся в бессознательном состоянии, имел обувь. Возможно, кто-то снял её с себя и надел на него. По этой же причине следователь Темпалов насчитал следы восьми людей, уходивших от палатки (Тибо-Бриньоля несли на руках).

При этом всю обувь они оставили в палатке и ушли босиком (в шерстяных или хлопчатобумажных носках). Вместо того чтобы идти к своему временному складу (там хранилось две пары обуви), туристы направились в противоположную сторону — перпендикулярно складу. Отойдя от палатки на полтора километра, они разделились на две группы. Одна разместилась в ложбине ручья, своеобразном укрытии, где был сооружён настил из кедровых веток. Другие развели костёр у кедра в нескольких десятках метров от убежища.

Не получившие серьёзных повреждений Зинаида Колмогорова, Рустем Слободин, Игорь Дятлов, Георгий Кривонищенко и Юрий Дорошенко попытались развести у кедра костёр, а также натаскали веток для настила у ручья. Они, видимо, сняли с себя часть одежды и отдали наиболее пострадавшим товарищам, а сами планировали вернуться к палатке, находившейся в полутора километрах. Александр Колеватов, скорее всего, остался дежурить около раненых.

Однако добраться до палатки они не смогли и замерзли в пути. Ближе всех к палатке было обнаружено тело Колмогоровой, она смогла проделать почти половину пути. Чуть дальше были найдены тела Дятлова и Слободина. Дорошенко и Кривонищенко погибли у костра, при этом на теле последнего были обнаружены следы ожогов. Колеватов, скорее всего, возвращался к костру, где обнаружил тела Дорошенко и Кривонищенко. Он срезал с них тёплую одежду и отнёс к ручью. Там он умер от переохлаждения.

Судмедэксперт Возрожденный (имел пять лет опыта работы по специальности) на допросе у следователя сделал следующий вывод: "Указанные повреждения, а именно при такой картине и без нарушения целости мягких тканей грудной клетки, очень похожи на травму, возникшую при воздушной взрывной волне".

Однако никаких следов взрывов в данном районе поисковикам обнаружить не удалось. Также осталась невыясненной причина радиационного загрязнения отдельных участков одежды, принадлежавшей Колеватову и Дубинину. Впрочем, радиационное загрязнение посчитали мало превышающим норму.

У версии про сход пласта есть свои слабые места. Если туристы получили свои травмы в палатке, то пострадавшие просто физически не могли самостоятельно добраться до кедра и укрытия в ложбине. У Дубининой были сломаны всё ребра, при такой травме она была не в состоянии передвигаться самостоятельно, как и Тибо-Бриньоль, находившийся в бессознательном состоянии. Золотарёву тоже очень трудно было бы идти. Однако с тяжелейшими травмами им надо было пройти полтора километра по сугробам. При этом сам же эксперт Возрожденный указал, что с такими травмами девушка не могла прожить больше 10–20 минут, а за это время вряд ли можно было проделать такой путь. К тому же если бы девушка умерла в пути, остальные непременно попытались бы утеплиться уже не нужной ей одеждой, но этого не было сделано.

Также неясно, каким образом туристы могли получить столь необычные травмы. У Дубининой были сломаны все рёбра, у Золотарёва — рёбра справа (при этом ключица, которая обычно ломается в таких случаях, была цела), а у Тибо-Бриньоля проломлен череп, но нет переломов других костей.

Шпионская версия

Версию о криминальном характере гибели туристов активно поддерживает исследователь Ракитин. И в последние годы эта версия стала одной из самых популярных. Она весьма логично и убедительно объясняет каждый эпизод, однако вся картина выглядит весьма фантастичной. Вероятно, именно по этой причине Генпрокуратура не планирует рассматривать эту версию в ходе нового расследования.

Согласно этой версии, как минимум двое членов туристической группы были связаны с КГБ (37-летний Семён Золотарёв, самый старший участник группы, в годы войны служивший в Смерше. Любопытно, что официально его звали Семён, но всем он представлялся Сашей. Кривонищенко также был предполагаемым агентом, он работал на закрытом ядерном "комбинате-817" и мог использоваться в качестве человека, который передаст материалы со следами радиационного загрязнения. Остальные не знали всей подоплёки похода). Они должны были передать образцы радиоактивных материалов (это объясняет присутствие нескольких вещей с радиационным загрязнением) группе иностранных шпионов (также выдававших себя за туристов) в ходе "случайной" встречи и попытаться незаметно сфотографировать их, чтобы затем их можно было вычислить и опознать.

Встреча состоялась на склоне на высоте 1079, однако что-то пошло не так и иностранные агенты приняли решение расправиться с туристами. Чтобы не спровоцировать серьёзное расследование, было решено использовать "убийство холодом", дабы всё выглядело естественно.

Окружив палатку, они угрозами (и возможно, незначительными побоями) заставили туристов снять обувь и уйти в лес. После этого они изрезали палатку, чтобы люди уже не смогли вернуться и использовать её. Слободин имел боксёрскую подготовку и попытался оказать сопротивление, но во время драки его оглушили ударом приклада по голове. Это объясняет, почему у него на костяшках пальцев были характерные боксёрские повреждения, а также был разбит нос и повреждена лобная кость. Золотарёв и Тибо-Бриньоль, по всей видимости, на какое-то время отходили от палатки и сумели укрыться во время нападения, поскольку только эти двое имели обувь во время отхода.

После этого туристы покинули палатку и ушли в лес. В пути они живо обсуждали план дальнейших действий, поэтому следы группы то сходились, то расходились. В полутора километрах от палатки, у кедра, они разожгли костёр. Золотарёв (наиболее подготовленный в группе и знавший всю подоплёку дела) предложил костёр затушить и поискать укрытие. Часть группы, нарвав веток, ушла с ним. Слободин попытался вернуться к палатке, проверить обстановку и попытаться забрать тёплые вещи. Однако в пути он потерял сознание из-за травмы головы (по этой причине под его телом было обнаружено обледенение, которое указывает на то, что в момент падения тела его температура ещё была высока, что нехарактерно для переохлаждения).

На его поиски отправился Дятлов, одетый легче, чем все остальные члены группы. Однако на половине пути к палатке упал от переохлаждения и вскоре погиб. Отправившаяся следом Колмогорова прошла чуть дальше, она была ближе всех к палатке, но также погибла.

Тем временем преступники провели обыск. Вероятно, они искали какую-то нужную им вещь. Не найдя её, они отправились на поиски ушедших туристов. У костра они обнаружили Дорошенко и Кривонищенко. Дорошенко начали душить, требуя выдать укрытие остальных участников (именно поэтому была обнаружена нехарактерная для замерзания лёгочная пена, которая появляется при сильном сдавливании грудной клетки), а Кривонищенко забрался на кедр, где и провёл всё время. Убийцы не предпринимали попыток снять его, дожидаясь, пока он обессилит от мороза и упадёт.

Убедившись в его смерти или критическом состоянии (так и возник ожог на его ноге), они отправились на поиски оставшихся. Находившиеся в укрытии предприняли вылазку, чтобы забрать вещи погибших товарищей и утеплиться. В спешке им пришлось срезать одежду с трупов. Часть одежды удалось перенести в укрытие, но во время повторной вылазки они наткнулись на убийц. По всей видимости, вылазку совершали двое — Тибо-Бриньоль и Дубинина. Мужчину убийцы обездвижили и убили сильным ударом по голове, женщину начали пытать — либо чтобы она сообщила им местонахождение укрытия, либо чтобы выманить последних уцелевших. Теоретически это объясняет отсутствие языка и глаз у Дубининой. Добившись своих целей, преступники нанесли ей несколько сильных ударов, сломав все рёбра (такую смерть могли счесть воздействием лавины или падения, словом, несчастным случаем).

После этого убийцы расправились с Колеватовым. Вероятно он был уже в плохом состоянии или Золотарёв объяснил, что он простой турист, который ничего не знает. Его просто оглушили ударом по голове, после чего он замёрз. Золотарёв, у которого преступники рассчитывали найти то, что им было нужно (возможно, это был замаскированный портативный фотоаппарат, на который он смог их сфотографировать), был подвергнут пыткам (у него также отсутствуют глаза). После этого преступники убили его тем же способом, что и Дубинину — сломав ребра.

Тела убитых, чьи повреждения выглядели неестественно, преступники перенесли в то самое укрытие, где они прятались, чтобы замести следы. Им это удалось, эту четвёрку погибших удалось обнаружить только в мае, через три месяца после начала поисков. По всей видимости, они также обыскали трупы замёрзших по пути к палатке, поскольку все они не имеют характерной для замёрзших людей "позы эмбриона".

Хотя эта версия выглядит как невероятный шпионский триллер (иностранные агенты со спецподготовкой, передача образцов в безлюдном и малопригодном для выживания районе), стоит отметить, что проработана она детально и каждый загадочный эпизод имеет более-менее убедительное объяснение. Поэтому в последние несколько лет эта гипотеза стала едва ли не самой популярной. Но и она имеет слабые места. Не совсем понятно, каким образом преступникам удалось не оставить следов, если они действительно присутствовали там и почему никто из поисковиков не обнаружил следов борьбы.

"Гора мертвецов"

Однако с этими версиями не согласны уфологи, конспирологи и исследователи паранормальных явлений. Они возлагают вину на НЛО (ссылаясь на то, что в феврале 1959 года местные жители и некоторые поисковики наблюдали в небе светящиеся объекты), злых духов, снежного человека или какие-то испытания сверхсекретного оружия. Или же объясняют тем, что место проклятое. Не случайно название горы, на склоне которой погибла группа Дятлова, переводится с языка манси как "мёртвая гора", или "гора мертвецов". Будто бы она фигурирует в мрачных легендах местных жителей, которые боятся горы и обходят её стороной.

Однако стоит отметить, что до революции гора имела несколько иное название. В 19-м веке топографическая экспедиция под руководством Эрнста Гофмана называла эту гору Холатчахль и поясняла, что у этого названия нет точного перевода на русский язык. Но в Советской энциклопедии 1929 года издания она фигурирует как "мёртвая вершина".

Однако нельзя сказать, что местные жители сторонились этой горы. В дневнике туристов сообщается, что они видели след охотника-манси в окрестностях горы. К тому же в поисковых мероприятиях манси принимали активное участие, никто не свидетельствовал о том, что те опасались этой местности или считали её проклятой.

Из-за необъяснимой и загадочной гибели дятловцев весьма популярна легенда, что гибель группы Дятлова была строжайше засекречена и на протяжении многих десятилетий о ней ничего не было известно. Это не так, гибель туристов никто не пытался скрывать. Похороны погибших были проведены при большом стечении народа. Еще в начале 1960-х годов неподалеку от места гибели группы была установлена мемориальная доска, а безымянный перевал поблизости был официально переименован в перевал Дятлова. Кроме того, один из участников поисков пропавших туристов, Юрий Яровой, ещё в середине 1960-х опубликовал по мотивам этой истории повесть.

Перевал Дятлова, или "гора мертвецов", в последние годы привлекает огромное количество туристов. Несмотря на возросший уровень технической оснащённости туристов, без ЧП не обходится. Практически каждый год появляются сообщения об исчезновении туристов. Правда, благодаря хорошо налаженной поисковой системе в большинстве случаев заплутавших туристов удаётся отыскать. Тем не менее за последние три года известно как минимум о двух смертельных случаях. В январе 2016 года на горе было обнаружено тело замёрзшего человека. В сентябре 2017 года скончался мужчина, путешествовавший в составе группы. Однако никакой мистики в их гибели не сумели отыскать даже сторонники паранормальных версий. В первом случае мужчина погиб во время одиночной зимовки на горе (он ушёл туда в поисках гармонии с природой и жил отшельником). Во втором случае смерть туриста произошла от естественных причин. Погибший мужчина был уже немолод, почувствовал себя плохо и скончался прямо на глазах у группы.

С момента гибели группы Дятлова прошло 60 лет. Число новых версий увеличивается с каждым годом, но ни одна из них пока не может объяснить все странности этой истории.