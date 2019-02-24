Партийный бонза, вор и трансвестит. 80 клонов русского царевича

За чудесно спасшегося цесаревича Алексея Романова выдавали себя более 80 человек. Среди них: торговец открытками с Гитлером, мужчина, переодетый женщиной, и одна по-настоящему загадочная личность.

21 февраля 1904 года родился Алексей Косыгин, один из самых влиятельных советских политиков сталинской, хрущёвской и брежневской эпох. При Сталине он был одним из самых молодых наркомов, а при Брежневе более 10 лет занимал пост председателя Совета министров.

Уже в постсоветское время возникла легенда, что Косыгин был чудесно спасшимся наследником престола — цесаревичем Алексеем. Которого якобы пощадили сами большевики, сохранив ему жизнь по политическим соображениям. Ему изменили фамилию, но в дальнейшем присматривали за ним и, видя его таланты, продвигали по карьерной лестнице. Легенда о родстве с Романовыми, мягко говоря, сомнительная: за исключением даты рождения, имени и незначительного сходства в юности, никаких аргументов в её пользу нет.

Сам Косыгин никогда о своём родстве с Романовыми не заявлял и рассмеялся бы, услышав такую легенду. Впрочем, и без него кандидатов на роль выжившего наследника престола существовало очень много. Почти все они были откровенными шарлатанами, хотя известны и весьма необычные и загадочные случаи.

Филипп Ирин-Семёнов — самый загадочный претендент

С начала 20-х годов в Европе и Америке объявились десятки лже-Романовых. Авантюристы, привлечённые слухами и легендами о золоте русских царей в европейских банках, пытались выдать себя за чудом спасшегося наследника престола Алексея. Им играло на руку и то, что большевики долгое время отрицали расстрел всей семьи, признавая лишь убийство императора Николая.

В СССР по понятным причинам таких людей практически не было. Провозглашение себя Романовым сулило только серьёзные проблемы. Тем не менее именно одного из немногих "советских Романовых" многие сторонники чудесного спасения цесаревича считают настоящим цесаревичем.

История Филиппа Ирина-Семёнова действительно необычна. Он имел высшее образование, тем не менее дважды успел побывать в заключении за хищения. Во время второй отсидки он и заявил о своём подлинном происхождении.

В начале 1949 года в психиатрическую больницу Петрозаводска поступил заключённый Семенов, которого лагерные врачи отправили на обследование. Ему был поставлен диагноз: маниакально-депрессивный психоз.

Врачей заинтересовал этот необычный случай. Пациент утверждал, что является Алексеем Романовым, выжившим во время расстрела. По его словам, он был ранен в ягодицу, сумел выбраться и был спасён группой сторонников. У них он некоторое время жил, они же в целях конспирации дали ему новую фамилию Ирин (Имя Романовых — имя России). Затем он некоторое время скитался, записался в РККА, чтобы не умереть от голода.

После Гражданской войны поступил в институт и работал экономистом. Однако о его спасении узнал Александр Белобородов (председатель исполкома Уральского облсовета, один из инициаторов расстрела) и начал его шантажировать. Ирин сменил фамилию и стал Семёновым, скитался по стране, но Белобородов будто бы всюду его находил, и ему пришлось начать воровать на работе, чтобы откупиться от шантажиста. В итоге он дважды побывал в заключении.

Казалось бы, типичная история заключённого, который решил "отдохнуть" в больнице, за пределами лагеря. Тем более что Белобородов был расстрелян ещё в конце 30-х. Однако в биографии Ирина-Семёнова были достаточно необычные детали, которые делают его самым популярным претендентом на роль чудесно спасшегося наследника престола.

Во-первых, у больного была выявлена стойкая гематурия — один их наиболее характерных признаков гемофилии, которой, как известно, страдал наследник престола. Сторонники тождества Семёнова и Алексея Романова также указывают, что у обоих был крипторхизм. Однако необходимо отметить, что о подобном недуге у наследника престола ничего не известно из официальных источников.

Кроме того, Семёнов имел пулевое ранение в указанном им месте. Знал несколько иностранных языков и имел хорошую образовательную подготовку. По некоторым данным, весьма неплохо ориентировался в устройстве Зимнего дворца и дворцового протокола. На предполагаемого отца он не был похож, но некоторые свидетели отмечали в его внешности присутствие некоторых характерных романовских черт. Совпадает и год рождения Семёнова и цесаревича.

По воспоминаниям врача Кауфман, которая была свидетельницей его пребывания в больнице, доктора были в замешательстве. Он не производил впечатления больного и неадекватного человека, но дальнейшее исследование его истории могло привести к весьма печальным последствиям для него. Поэтому врачи пришли к компромиссному решению и поставили ему диагноз: паранойя в стадии ремиссии.

Стоит отметить, что сам Семёнов не имел стремления поведать всем правду о своей личности и прославиться. После освобождения он жил, не привлекая к себе внимания, и не пытался делать никаких громких заявлений. Он умер в 1979 году и получил известность только после распада СССР.

Евгений Иванов — самый мимолётный претендент

Первый претендент на роль цесаревича, объявившийся на Западе. Во второй половине 20-х живший в Польше русский эмигрант привлёк немалое внимание мировых газет, заявив, что он является спасшимся цесаревичем.

О личности Иванова практически ничего не известно. Во второй половине 20-х годов его имя впервые появляется в газетах. Он утверждал, что от расстрела в Екатеринбурге его спас некий старый казак, с которым они добрались до Сибири. Там ему удалось выдать себя за немца, и вместе с бывшими пленными он выехал из России.

Из Германии он перебрался в Польшу, желая "быть поближе к России". Однако надежды на скорый крах большевиков не оправдались, и он решил заявить о себе. Он с удовольствием давал интервью американским и европейским журналистам, позировал в форме императорской армии и утверждал, что страдает гемофилией и это является главным аргументом в пользу его версии.

Исчез Иванов так же неожиданно, как появился. После нескольких месяцев шумихи в газетах он ушёл в подполье. Дальнейшая судьба лже-Алексея неизвестна.

Александр Савин / Николай Бронников — мужицкий царь

С переменным успехом выдавал себя за чудесно спасшегося царевича в советской глубинке. В начале 20-х осиротевший Бронников начал скитаться по монастырям в надежде добыть пропитание. Переодетый женщиной Бронников сумел получить место в Маровском женском монастыре и провести там несколько лет. Поначалу он выдавал себя за женщину, но позднее открылся нескольким монахиням, с которыми подружился.

Дабы оправдаться за обман, он рассказал им, что вынужден скитаться в женском обличье, потому что он не кто иной, как наследник престола. Некоторое время он прожил в монастыре, пока тот не был закрыт. После этого он вместе с несколькими монахинями переселился в квартиру в Нижнем Новгороде.

Вскоре по округе поползли слухи о том, что там скрывается наследник престола. В квартиру нагрянуло ОГПУ, и Бронникова арестовали и приговорили к трёхлетней ссылке. При аресте он назвался Александром Савиным. Слухи об аресте "цесаревича" докатились даже до западных газет, которые сообщили об этом.

Позднее Бронников перебрался в Курск, где со временем стал локальной знаменитостью. Крестьяне верили, что он действительно является наследником престола (для большей убедительности он показывал им фотокарточку настоящего цесаревича в детстве), и стали помогать ему деньгами, надеясь, что он вернёт престол и отменит колхозы.

Постепенно вокруг самозванца сложилась небольшая группа последователей. В 1935 году он и его ближайшие сподвижники были арестованы НКВД за антисоветскую агитацию по делу "кулацкой секты". Бронников был приговорён к 10 годам лагерей. После этого его следы теряются.

Эйно Таммет / Эрнст Веерман — самый неправдоподобный

Откровенный самозванец, который на старости лет объявил себя цесаревичем. После распада Российской империи жил в Эстонии. Работал журналистом в местных газетах. Перед началом Второй мировой сменил имя Эрнст Веерман на Эйно Таммет.

После оккупации Эстонии немецкими войсками торговал открытками и портретами Гитлера, которые продавал немецким солдатам. Незадолго до ухода немцев заключил фиктивный брак с финкой, который позволил ему уехать в Скандинавию в качестве беженца и легально остаться там.

Позднее перебрался в Канаду, где и прожил до конца жизни. В начале 70-х годов, уже будучи достаточно пожилым человеком, объявил, что на самом деле является наследником престола Алексеем Романовым. От его имени начал рассылать телеграммы мировым политикам (например, выразил соболезнования британской королеве по случаю кончины её родственника). Кроме того, он активно противостоял своим конкурентам — другим лже-Алексеям и лже-Анастасиям, которых объявлял самозванцами.

По версии Таммета, его тайно спас Юровский, стрелявший в него холостыми патронами (якобы спасение жизни цесаревича было тайным пунктом Брестского мира). После этого ребёнка передали на воспитание некоему эстонскому крестьянину.

Семья Таммета, и особенно его третья жена, активно поддержали его в этом начинании. Правда, никаких аргументов в пользу родства с Романовыми самозванец не имел. Во-первых, он не болел гемофилией (которая была у цесаревича), во-вторых, непонятно, зачем он скрывал свою личность до пожилого возраста, тогда как он с 40-х годов жил в западных странах и ему ничто не грозило. Разве что таким образом он рассчитывал закамуфлировать своё явное внешнее несходство с цесаревичем.

Таммет умер в 1977 году. Однако его супруга продолжала добиваться признания покойного наследником Романовых. Впрочем, без особого успеха.